MediaTek Dimensity 7300ve MediaTek Dimensity 7300X tanıtıldı. MediaTek, bugün mobil cihazlar için ultra verimli iki yeni 4nm yonga setini tanıttı. Dimensity 7300 ve Dimensity 7300X yonga setleri, sınıfının en iyi güç verimliliği ve üstün performans sağlayarak, zahmetsiz çoklu görev, yüksek kaliteli fotoğrafçılık, hızlandırılmış oyun deneyimi ve yapay zeka ile geliştirilmiş bilgi işlem özellikleri sunuyor. Özellikle Dimensity 7300X, çift ekran desteği sağlayan flip tarzı katlanabilir cihazlar düşünülerek tasarlanmış. İşte bitirim ikilinin özellikleri.

MediaTek Dimensity 7300 Özellikleri

MediaTek Dimensity 7300 yonga seti, 4 adet Arm Cortex-A55 çekirdeğinin yanında 2.5GHz’e kadar ulaşabilen 4 adet Arm Cortex-A78 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip. 4nm süreci, önceki nesil olan Dimensity 7050‘ye kıyasla A78 çekirdeklerinde %25’e kadar daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

CPU, oyun deneyimlerini hızlandırmak için en yeni Arm Mali-G615 GPU ve bir dizi MediaTek HyperEngine optimizasyonu ile birlikte çalışıyor. Bu optimizasyonlar sayesinde Dimensity 7300 serisi, rakiplerine kıyasla %20 daha yüksek FPS ve %20 daha iyi enerji verimliliği sunuyor.

Dimensity 7300 yonga seti, 200MP ana kamera desteği ile birinci sınıf 12-bit HDR-ISP içeren MediaTek Imagiq 950 ile yükseltilen fotoğrafçılık sunuyor. Hassas gürültü azaltma (MCNR), yüz algılama (HWFD) ve video HDR sağlayan yeni donanım motorlarıyla geliştirilen Dimensity 7300, kullanıcıların her türlü ışıkta çarpıcı görüntüler ve videolar çekmesini sağlıyor.

Ayrıca, canlı odak fotoğraf performansı Dimensity 7050‘ye göre 1,3 kata kadar daha hızlı oluyor ve fotoğraf düzenleme 1,5 kata kadar daha hızlı gerçekleşiyor. Kullanıcılar, 4K HDR video kaydederek videolarda daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabiliyor.

MediaTek Dimensity 7300X Özellikleri

MediaTek Dimensity 7300X de aynı sekiz çekirdekli CPU yapısına sahip olup, 4 adet Arm Cortex-A78 ile 4 adet Arm Cortex-A55 çekirdeklerini barındırıyor. Ancak, Dimensity 7300X, özellikle çift ekran desteği sağlayan flip tarzı katlanabilir telefon modelleri için tasarlanıyor. Bu, markaların yenilikçi form faktörlerini geliştirmelerine olanak tanıyor ve kullanıcıların daha esnek ve çok yönlü cihazlara sahip olmasını sağlıyor.

Ek olarak, Dimensity 7300X yonga seti, gelişmiş oyun deneyimleri sunmak için akıllı kaynak optimizasyonundan yararlanıyor, 5G ve Wi-Fi oyun bağlantılarını optimize ediyor ve Dual-Link True Wireless Stereo Audio ile Bluetooth LE Audio teknolojisini destekliyor. Bu sayede, kullanıcılar daha kesintisiz ve hızlı bağlantılar elde ediyor.

Her iki yonga seti de MediaTek APU 655 ile donatılıyor ve bu da Dimensity 7050‘nin iki katı performans sunarak yapay zeka görev verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, bellek bant genişliğini daha verimli kullanmak ve daha büyük AI modelleri için bellek gereksinimlerini azaltmak için yeni karışık hassasiyetli veri türlerini barındırıyorlar.

Dimensity 7300 Serisi ile Uygun Fiyatlı Telefonlar Coşacak

MediaTek’in yerleşik MiraVision 955‘i ile Dimensity 7300 ve 7300X SoC’ler, tüm HDR standartlarını desteklemenin yanı sıra 10 bit gerçek renk ile etkileyici ayrıntılara sahip WFHD + ekranları destekleyerek medya akışını ve oynatmayı geliştiriyor.

Son olarak, Dimensity 7300 ve 7300X, 5G bağlantı teknolojileri ile de öne çıkıyor. MediaTek 5G UltraSave 3.0+ teknolojisi, R16 güç tasarrufu geliştirmeleri ile birlikte 3CC taşıyıcı birleştirme yoluyla 3.27Gb/s’ye kadar 5G aşağı bağlantı desteği sunuyor. Ayrıca, üç bantlı Wi-Fi 6E desteği ve çift VoNR ile çift 5G SIM desteği, kullanıcıların daha hızlı ve güvenilir bağlantılara sahip olmasını sağlıyor.

MediaTek Dimensity 7300 ve 7300X yonga setleri, yüksek performans ve enerji verimliliği sunarak mobil cihazlar için yeni bir standart belirliyor. Bu yenilikçi yonga setleri, gelişmiş fotoğrafçılık, üstün oyun deneyimleri ve kesintisiz bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor.

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