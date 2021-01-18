Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!

Huawei, bugün gerçekleştirdiği lansman ile MateBook X Pro 2021, MateBook 13 2021 ve MateBook 14 2021 dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Bu yeni dizüstü bilgisayarlar, daha yüksek hız ve performans için 11. nesil Intel işlemciden gücünü alıyor. Üç modelde de Intel i7-1165G7 ve Intel i5-1135G7 işlemcileri farklı konfigürasyonlar ile kullanıma sunulacak.

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Huawei MateBook 13/14 2021, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei MateBook 13/14 2021, entegre bir grafik kartı veya GeForce MX450 ekran kartı ile satışa sunulacak. Bu iki varyasyonda fiyat ve bazı teknik özellikler değişkenlik gösterebilir. Huawei, gerçekleştirdiği lansmanda AppGallery‘nin laptoplara entegre bir versiyonunu duyurdu. Ayrıca cihazlar arası deneyimi geliştirmek için Huawei Browser, Cloud ve daha birçok farklı uygulama tanıtıldı.

Huawei MateBook 13 2021, 2K çözünürlüğe sahip 13 inçlik %88 ekran/gövde oranı bulunan IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, 1.3 kilogram ağırlığında ve oldukça ince bir tasarıma sahip. Bilgisayarda bulunan 65W hızlı şarj desteği ile cihaz çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Huawei MateBook 13 2021,

i5-1135G7 /16GB/512GB/ entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,499 yuan ($848);

/16GB/512GB/ – 5,499 yuan i7-1165G7 /16GB/512GB/ entegre GPU/dokunmatik ekran – 6,499 yuan ($1003);

/16GB/512GB/ – 6,499 yuan i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran– 6,999 yuan ($1080);

fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.

Huawei MateBook 14 2021 ise yine 2K çözünürlüğe sahip fakat 14 inçlik FullView bir ekran tasarımı ile gelecek. Bu ekran, %90 ekran/gövde oranına sahip olacak. Tıpkı MateBook 13 2021 gibi bu cihazda da 65W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bilgisayarın toplam ağırlığı 1.49 kilogram olacak, tasarımsal açıdan ise cihazın ince ve şık bir dizüstü bilgisayar olduğu söylenebilir.

Huawei MateBook 14 2021,

i5-1135G7 /16GB/512GB/ entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,899 yuan ($910);

/16GB/512GB/ – 5,899 yuan i5-1135G7 /16GB/512GB/ NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 6,399 yuan ($987);

/16GB/512GB/ – 6,399 yuan i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 7,399 yuan ($1145);

fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.