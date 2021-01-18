Haber
Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, bugün gerçekleştirdiği lansman ile MateBook X Pro 2021, MateBook 13 2021 ve MateBook 14 2021 dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Bu yeni dizüstü bilgisayarlar, daha yüksek hız ve performans için 11. nesil Intel işlemciden gücünü alıyor. Üç modelde de Intel i7-1165G7 ve Intel i5-1135G7 işlemcileri farklı konfigürasyonlar ile kullanıma sunulacak.
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Huawei MateBook 13/14 2021, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MateBook 13/14 2021, entegre bir grafik kartı veya GeForce MX450 ekran kartı ile satışa sunulacak. Bu iki varyasyonda fiyat ve bazı teknik özellikler değişkenlik gösterebilir. Huawei, gerçekleştirdiği lansmanda AppGallery‘nin laptoplara entegre bir versiyonunu duyurdu. Ayrıca cihazlar arası deneyimi geliştirmek için Huawei Browser, Cloud ve daha birçok farklı uygulama tanıtıldı.
Huawei MateBook 13 2021, 2K çözünürlüğe sahip 13 inçlik %88 ekran/gövde oranı bulunan IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, 1.3 kilogram ağırlığında ve oldukça ince bir tasarıma sahip. Bilgisayarda bulunan 65W hızlı şarj desteği ile cihaz çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.
Huawei MateBook 13 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,499 yuan ($848);
- i7-1165G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 6,499 yuan ($1003);
- i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran– 6,999 yuan ($1080);
fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.
Huawei MateBook 14 2021 ise yine 2K çözünürlüğe sahip fakat 14 inçlik FullView bir ekran tasarımı ile gelecek. Bu ekran, %90 ekran/gövde oranına sahip olacak. Tıpkı MateBook 13 2021 gibi bu cihazda da 65W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bilgisayarın toplam ağırlığı 1.49 kilogram olacak, tasarımsal açıdan ise cihazın ince ve şık bir dizüstü bilgisayar olduğu söylenebilir.
Huawei MateBook 14 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/entegre GPU/dokunmatik ekran – 5,899 yuan ($910);
- i5-1135G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 6,399 yuan ($987);
- i7-1165G7/16GB/512GB/NVIDIA MX450/dokunmatik ekran – 7,399 yuan ($1145);
fiyat etiketi ile 17 Ocak itibariyle ön siparişe açılacak, 20 Ocak tarihinde ise satışa çıkacak.
Apple
Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!
Bu hafta Apple, dünya çapında geçerli 13 inç MacBook Pro Ekran Arka Aydınlatması Servis Programı‘nı genişletti. Uygun dizüstü bilgisayarlar için kapsamı ilk perakende satış tarihinden itibaren 5 yıl, programın başlangıç tarihinden itibaren ise 3 yıl boyunca (hangisi daha uzunsa) geçerli kıldı. Önceki servis programı sadece satın alma tarihinden sonraki 4 yılı kapsıyordu.
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13 inç MacBook Pro Servis Programı
Apple, Ekim 2016 ile Şubat 2018 arasında satılan 13 inç MacBook Pro birimlerinin “çok küçük bir yüzdesindeki” ekran arka aydınlatmasının, ekranın alt kenarı boyunca sürekli olarak veya belirli aralıkla dikey ışık demetleri görünmesine neden olduğunu belirlemişti ve programı 21 Mayıs 2019’da başlatmıştı. Uygun modeller arasında MacBook Pro (13 inç, 2016, İki Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) ve MacBook Pro (13 inç, 2016, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası) bulunuyor.
Hangi Mac modeline sahip olduğunuzu belirlemek için ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna tıklayın ve ardından menüden “Bu Mac Hakkında” seçeneğini seçin. Apple, programı şu aşamada başka herhangi bir MacBook modeli için genişletmedi.
Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, sorundan etkilenen 13 inç MacBook Pro birimlerindeki ekranı ücretsiz olarak değiştirecek. Onarım sürecini başlatmak için Apple’ın web sitesindeki Destek Alın sayfasını ziyaret edin. MacBook Pro’nuzun sorundan etkilendiğini düşünüyorsanız ve ekranınızın onarılması için ödeme yaptıysanız, olası bir geri ödeme için Apple ile iletişime geçebilirsiniz.
iFixit 2019 yılında, ekranın tekrar tekrar açılıp kapanmasına, aşınabilen ve kırılabilen hassas, esnek bir kablonun neden olduğunu bildirmişti. Apple, 2018 modellerinde esnek kabloyu 2 mm daha uzatmıştı ve bu da sorunu çözmüştü.
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Haber
Huawei MateBook X Pro 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, bugün gerçekleştirdiği bir lansman ile 2021 model yeni dizüstü bilgisayarlarını kullanıcılara resmi olarak tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarlar arasında en çok dikkat çeken cihaz, Huawei MateBook X Pro 2021 modeli oldu. Intel’in 11.nesil işlemcisini kullanacak olan bilgisayarın oldukça güçlü bir donanım ile satışa çıkacağı söylenebilir.
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Huawei MateBook X Pro 2021 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MateBook X Pro 2021, 13.9 inçlik %91 ekran/gövde oranına sahip bir ekran ile gelecek. Bu ekran, 3000×2000 piksel çözünürlüğe ve %100 sRGB renk gamına sahip olacak. Ayrıca Huawei‘nin uygulama pazarını ve hızlı uygulamalarını destekleyecek. LTPS düşük güç tüketimine sahip olan ekran, yüksek hassasiyetli on noktalı dokunmatik kontrolü sağlıyor. Bu kontrol, parmağı ekrana tıklatıp kaydırarak bazı işlevleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca üç parmakla gerçekleştirilen kaydırılan ekran görüntüsü alma özelliği de cihazda mevcut. Bunun haricinde dokunmatik ekran hareketleriyle, herhangi bir an hızlıca görüntü alınabilecek ve bu görüntü metne dönüştürülebilecek.
MateBook X Pro 2021, 1.33 kilogram ağırlığa sahip alüminyum alaşımlı hafif bir gövdeye sahip. Cihazın gümüş, uzay grisi, zümrüt yeşili ve pembe altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunacak. Yeni ürün çoklu ekran iş birliğini de destekliyor. 65W hızlı şarj ile birlikte gelen bilgisayar, 30 dakikalık şarj ile 4 saatlik kullanım ömrü sunuyor. MateBook X Pro 2021, yüksek ve düşük frekans türlerinde dört hoparlör ile geliyor olacak. 45 Hz hassasiyeti destekleyen bu hoparlörler, müzik, oyun, film ve çağrılar için dört farklı ses modu ile gelecek. Bilgisayarın yan tarafında 5 m mesafeli alıcıya sahip, yankılanmayı tespit edebilen mikrofon seti bulunuyor.
MateBook X Pro 2021,
- i5-1135G7/16GB/512GB/dokunmatik ekran – 8,999 yuan ($1388)
- i7-1165G7/16GB/512GB/dokunmatik ekran – 9,999 yuan ($1543)
- i7-1165G7/16GB/1TB/dokunmatik ekran – 11,999 yuan ($1851)
fiyat etiketleri üzerinden satışa çıkacak.
Genel
Audi, 2035’e kadar bütün modellerini elektrikli yapmayı planlıyor!
Son zamanlarda otomotiv endüstrisinde elektrik devrimi rüzgarı esiyor. Büyük markaların elektrikli modelleri piyasaya sürmesiyle, ilerleyen zamanlarda bunların içten yanmalı motor pazarına tehdit oluşturacağını söylemek mümkün.
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Audi‘nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlardan tamamen kurtulmayı planladığı söyleniyor. Audi CEO‘su Markus Duesmann‘ın WirtschaftsWoche‘ye yaptığı açıklamalarda ise kesin bir tarih vermeyerek bu dönemin çok da uzakta olmadığını söyledi.
Ekonomik başarı ile çevreyi korumanın birlikte güzel olduğunu söyleyen Duesmann, önümüzdeki aylarda bu tarihlerin açıklanmaya hazır hale geleceğini söylüyor. Söz konusu tarihler ise hangi fabrikaların içten yanmalı motorlu araçların üretiminden elektrikli araç üretimine geçeceğini belirleyecek.
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Audi, bir süre önce VAG‘ın yazılımlarını geliştirmekten sorumluydu. Şimdilerde ise Porsche ile birlikte grubun en son teknoloji elektrikli araç mimarisini geliştiriyor. Alman üreticinin elektrikli araçlara verdiği önem, 2015 Dieselgate skandalından sonra daha da arttı.
Her geçen gün daha fazla ülkenin içten yanmalı araçları yasakladığı şu zamanlarda, elektriğe yatırım yapmak gayet mantıklı bir karar diyebiliriz. Audi’nin paylaştığı verilere göre markanın ilk %100 elektrikli modeli e-tron SUV, 2020 yılında Norveç’te en çok satan araç oldu. Tabi Audi’nin içten yanmalıları bırakması, elektrikli modellerin başarısına bağlı.
Audi şu anda global olarak 17 adet plug-in hibrit modele sahip. Bu yılın sonlarında ise e-tron GT modelini tanıtacak.
Kaynak: WirtschaftsWoche, Carscoops
Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 9 saat önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 11 saat önce
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Yazan: market2020, 12 saat önce
Huawei MateBook 13/14 2021, resmi olarak tanıtıldı!
Apple, MacBook Pro onarım programını genişletti!
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Audi, 2035’e kadar bütün modellerini elektrikli yapmayı planlıyor!
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