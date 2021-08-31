Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisi, Apple’ın Hisse Senedi Fiyatını Rekor Seviyeye Ulaştırdı!
Son raporlara göre Apple’ın yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 13 serisi, 14 Eylül’de resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu serinin ön siparişi 17 Eylül’de, ilk resmi satışları ise 24 Eylül’de başlayacak. Bu haberlerin ardından Apple’ın hisse senedi fiyatı, 153,49$ ile rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte hisse senetleri %3.04’lük artış ile günü 153,12$ ile kapattı.
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Geçtiğimiz yıla kıyasla Apple hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler oldu?
Geçtiğimiz yıl Apple, ilk olarak eylül ayında Bionic A14 işlemcisini piyasaya sürdü. Ardından firma, 13 Ekim’de iPhone 12 konferansını düzenledi. Bu dönemde şirketin hisse senetleri en yüksek kapanış olan 124,40$ ile kapatmıştı. Firma, her yeni iPhone serisi lansmanı öncesinde hisse senet fiyatlarında yeni rekorlar kırıyor. Pazartesi günü gerçekleşen hisse senet fiyatındaki artış ile şirket, 2.53 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tahminlere göre piyasa değeri 3 trilyonu geçen ilk şirket Apple olacak. Apple’ın geçmişine baktığımızda şirket ilk kez Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa değerini aştı. Ardından 2 yıl sonra firmanın değeri 2 trilyon doları hızlı bir şekilde geçti.
Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre iPhone 13, düşük yörüngeli uydu iletişimini destekleyecek. Bu, özelleştirilmiş bir X60 modem ve GlobalStar firmasının desteği ile gerçekleşecek. Yayınlanan bu raporun ardından GlobalStar’ın hisse senet değeri, %64 oranında sert bir artış yaşadı.
Verilere göre 2021’den günümüze, Apple’ın hisse senet fiyatı %18.33 oranında arttı. Bu, şirketin Google (%68.34) ve Microsoft (%39.46)’dan geride kaldığını gösteriyor. Ancak Samsung (%9.52) ile kıyasladığımızda Apple, oldukça iyi bir sonuç elde etmiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte iPhone 13 serisinin ucuz olmayacak olması da önemli bir detay. Cihazlar piyasaya sürüldüğünde Apple’ın hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler olacağını tahmin edemiyoruz.
iPhone 13 serisinin fiyatlandırması nasıl olacak?
Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, önceki nesilden daha pahalı olacak. Başlangıç fiyatları normale yakın olsa bile üst modellerde önemli bir fiyat artışı olması muhtemel gözüküyor. Son raporlar, iPhone 13 Pro Max’in 1 TB’lık modelinin 2000$’ı aşacağını gösteriyor.
iPhone 13 Mini: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan ($850)
- 128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan ($927)
- 256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)
iPhone 13: 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan ($973)
- 128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)
- 256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan ($1,174)
iPhone 13 Pro: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan ($1,313)
- 512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan ($1,622)
- 1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan ($2,055)
iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM
- 128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan ($1,437)
- 512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan ($1,746)
- 1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan ($2,179)
JP Morgan Chase analisti Samik Chartterjee’nin son tahminlerine göre Apple’ın 2022 mali yılında iPhone satışları, 246 milyon adete yükselecek. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa şirket iPhone satışlarında yeni bir rekor kırmış olacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi’nin Android 12 Güncellemesi Alacak Modelleri!
Android’in yeni sürümü Android 12 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri açıklandı. İşte Android 12 güncellemesini alacak tüm Xiaomi modelleri!
Dünya çapında en çok kullanılan işletim sistemleri arasında yer alan Android‘in yeni sürümü geliyor. Bir süredir üzerinde çalışılan ve hala betada olan Android’in yeni sürümü Android 12, artık dağıtılmaya başlanılacak.
Tabi Android 12’nin gelmesiyle Android işletim sistemine sahip akıllı telefonu olan kullanıcılar meraklanıyor. Herkes kendi cihazının güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyor. Bugün gelen bir sızıntı ile Xiaomi kullanıcıların merakı giderildi. Resmi olmayan kaynaklar Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO modellerini açıkladı. Bu yazımızda Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi, POCO ve Redmi modellerini listeledik. Gelin listeye göz atalım.
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Android 12 güncellemesi alacak Xiaomi Mi modelleri!
- Mi Mix Fold
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 10 Lite 5G / Mi 10 Lite Zoom / Mi 10 Youth 5G
- Mi 10i
- Mi 10T Lite
- Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 Lite
- Mi CC9 Pro
Android 12 güncellemesi alacak Redmi ve POCO modelleri!
- Redmi 10
- Redmi 10X 5G / Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 / Redmi Note 10S / Redmi Note 10T / Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi 9T / Redmi 9 Power
- Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 5G Racing / Redmi K30i 5G / Redmi K30 Ultra
- Redmi K40 Gaming
- POCO X2
- POCO X3 / POCO X3 NFC
- POCO M3 Pro 5G / POCO M3
- POCO M2 Pro
- Black Shark 3 serisi
- Black Shark 4 serisi
Android 12 Beta sürümüne dahil edilen modeller!
- Mix 4
- Mi 11X / Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra
- Mi 10T / Mi 10T Pro
- Mi Pad 5 / Mi Pad 5 Pro / Mi Pad 5 Pro 5G
- POCO F3
- POCO X3 Pro
- POCO F2 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Pro / Redmi K30 Zoom
- Redmi Note 8 2021
- Mi 11i (kapalı beta sürümü)
- Mi 11X Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Pro (kapalı beta sürümü)
- Mi 11 Ultra (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro (kapalı beta sürümü)
- Redmi K40 Pro+ (kapalı beta sürümü)
Android 12 Güncellemesi Almayacak Cihazlar!
- Mi 9 Serisi
- Mi 9T Serisi
- Mi CC9 Serisi
- Redmi K20 Serisi
- Redmi Note 8 Serisi
- Redmi 9 Serisi
- Redmi 9 Prime
- Redmi Note 9
- Redmi Note 10X 4G
- POCO M2
- POCO M2 Reloaded
- POCO C3
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi 12 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıkıyor!
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12 özelliklerini ortaya döküyor. İşte Xiaomi 12‘nin kamera ve işlemci detayları.
Pazarın hakim şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar Xiaomi Mi ismi ile ortaya çıkan Xiaomi amiral gemisi modelleri artık “Mi” takısını almayacak. Mi markasını kapatma kararı alan Xiaomi, yeni amiral gemisi modelinin ismindeki “Mi” takısını da kaldırdı.
Şirketin yeni amiral gemisi modelleri söylediğimiz gibi Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra olarak adlandırıldı. Henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Xiaomi 12 ailesi şimdiden birçok özelliğini ortaya döktü diyebiliriz. Özellikle kamera ve işlemci tarafında kayda değer bilgiler var. Gelin Xiaomi 12 ailesinin özelliklerine göz atalım.
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Xiaomi 12 ailesinin bilinen özellikleri!
Xiaomi’nin henüz tanıtılacak olan yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra bazı özelliklerini ortaya döktü. Kamera ve işlemci tarafından gelen bu bilgiler her iki cihazın da tam anlamıyla amiral gemisi ruhu taşıdığını gösteriyor. Peki bu özellikler ne mi? Gelin bakalım.
Xiaomi son amiral gemisi modeli Xiaomi Mi Mix 4’te 108MP’lik bir ana kameraya yer vermişti. Şirket “Mi” etiketini kaldırmasıyla kamera tarafında da farklı bir döneme geçiş yaptı. Birkaç modelinde kullandığı 108MP’lik sensörden vazgeçen Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 12’de 50MP’lik kamera kurulumu yaptı.
50MP ana, 50MP ultra geniş açılı ve 50MP telefoto olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olması beklenilen Xiaomi 12, bu kurulum sayesinde 5x – 10x arasında pürüzsüz ve yüksek kaliteli yakınlaştırma sağlıyor. Tabi bu kadar ciddi performans sunacak olan bir kamera grubunun video ve fotoğraf kalitesinin kötü olması beklenemez.
Öte yandan Samsung tarafından hala geliştirilen 200MP‘lik sensörlerinin de Xiaomi 12 ailesinde kullanılacağı belirtilmişti. Ancak görünüşe göre Xiaomi 200MP’lik sensörleri Xiaomi 12 Ultra modeli için saklıyor. Ancak bu tarafta net bir bilgi söz konusu değil.
Ek olarak gelen sızıntılara göre 120Hz yenileme hızına sahip LTPO AMOLED bir ekran ile gelecek olan Xiaomi 12 ailesi, şimdilik boyut ve çözünürlük tarafında bir bilgi taşımıyor. Ancak cihazların Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 898 yonga setinden güç alacağı biliniyor. Bu işlemcinin ise tam boyutu bilinmeyen LPDDR5X RAM‘ler ile güçlendirileceği kesin diyebiliriz.
Xiaomi amiral gemisi modellerinden “Mi” takısını kaldırmasıyla farklı bir döneme geçtiğini de ifade ediyor. Görünüşe göre çok çok yüksek özellikler sunacak olan Xiaomi 12 ailesi dikkat çekecek gibi duruyor. Bakalım Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra‘yı ne zaman tanıtacak. Sizce Xiaomi 12 ailesinin fiyatları ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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