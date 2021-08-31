iPhone 13 Serisi, Apple’ın Hisse Senedi Fiyatını Rekor Seviyeye Ulaştırdı!

Son raporlara göre Apple’ın yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 13 serisi, 14 Eylül’de resmi olarak piyasaya çıkacak. Bu serinin ön siparişi 17 Eylül’de, ilk resmi satışları ise 24 Eylül’de başlayacak. Bu haberlerin ardından Apple’ın hisse senedi fiyatı, 153,49$ ile rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte hisse senetleri %3.04’lük artış ile günü 153,12$ ile kapattı.

İlginizi çekebilir: iPhone 13 Serisinin En Pahalı Modeli 2000 Doları Aşabilir!

Geçtiğimiz yıla kıyasla Apple hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler oldu?

Geçtiğimiz yıl Apple, ilk olarak eylül ayında Bionic A14 işlemcisini piyasaya sürdü. Ardından firma, 13 Ekim’de iPhone 12 konferansını düzenledi. Bu dönemde şirketin hisse senetleri en yüksek kapanış olan 124,40$ ile kapatmıştı. Firma, her yeni iPhone serisi lansmanı öncesinde hisse senet fiyatlarında yeni rekorlar kırıyor. Pazartesi günü gerçekleşen hisse senet fiyatındaki artış ile şirket, 2.53 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tahminlere göre piyasa değeri 3 trilyonu geçen ilk şirket Apple olacak. Apple’ın geçmişine baktığımızda şirket ilk kez Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar piyasa değerini aştı. Ardından 2 yıl sonra firmanın değeri 2 trilyon doları hızlı bir şekilde geçti.

Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre iPhone 13, düşük yörüngeli uydu iletişimini destekleyecek. Bu, özelleştirilmiş bir X60 modem ve GlobalStar firmasının desteği ile gerçekleşecek. Yayınlanan bu raporun ardından GlobalStar’ın hisse senet değeri, %64 oranında sert bir artış yaşadı.

Verilere göre 2021’den günümüze, Apple’ın hisse senet fiyatı %18.33 oranında arttı. Bu, şirketin Google (%68.34) ve Microsoft (%39.46)’dan geride kaldığını gösteriyor. Ancak Samsung (%9.52) ile kıyasladığımızda Apple, oldukça iyi bir sonuç elde etmiş gibi gözüküyor. Bununla birlikte iPhone 13 serisinin ucuz olmayacak olması da önemli bir detay. Cihazlar piyasaya sürüldüğünde Apple’ın hisse senetlerinde ne gibi değişiklikler olacağını tahmin edemiyoruz.

iPhone 13 serisinin fiyatlandırması nasıl olacak?

Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, önceki nesilden daha pahalı olacak. Başlangıç fiyatları normale yakın olsa bile üst modellerde önemli bir fiyat artışı olması muhtemel gözüküyor. Son raporlar, iPhone 13 Pro Max’in 1 TB’lık modelinin 2000$’ı aşacağını gösteriyor.

iPhone 13 Mini: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan ($850)

128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan ($927)

256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)

iPhone 13: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan ($973)

128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)

256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan ($1,174)

iPhone 13 Pro: 6 GB RAM

128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan ($1,313)

512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan ($1,622)

1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan ($2,055)

iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM



128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan ($1,437)

512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan ($1,746)

1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan ($2,179)

JP Morgan Chase analisti Samik Chartterjee’nin son tahminlerine göre Apple’ın 2022 mali yılında iPhone satışları, 246 milyon adete yükselecek. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa şirket iPhone satışlarında yeni bir rekor kırmış olacak.