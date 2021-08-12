Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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Akıllı Telefonlar
Android 12 ne zaman yayınlanacak?
Resmi olarak Android 12 çıkış tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak, Google’ın çok karışık bir güncelleme programı olduğu bir gerçek.
Takvim, Ağustos veya Eylül aylarında Google’ın Android 12 lansmanını gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Hali hazırda beta programı da artık esasen tamamlandığını düşünürsek, yakın zamanda Andriod 12’yi resmi olarak görebiliriz.
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Artık Android 12’nin kullanıma sunulmasının son aşamalarındayız dersek yanlış olmaz. Bu noktada, işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilecek yalnızca birkaç ince ayar ve düzeltmeler ile genel olarak kullanıma hazır olacak. Şu anda dördüncü betanın dağıtılmasını görmüştük. Ondan önce ise üç geliştirici önizleme sürümü(arada iki küçük güncelleme de geldi) ve üç beta (her biri için küçük güncellemelerle birlikte) görmüştük. İleriye dönük olarak Google tarafında daha fazla büyük beta sürümünü yayınlaması beklenmiyor. Bir sonraki büyük sürüm güncellemesinin geliştiriciler için olacak olan final sürüm olması bekleniyor. Veya Google’ın doğrudan kararlı sürümü tanıtması da olabilecekler arasında yer alıyor.
Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da çok benzer hatta daha erken bir program görmemiz kuvvetle muhtemel.
Şimdiye kadar olan Android 12 sürümleri ne zaman yayınlandı?
Google, Android 12 için aylık güncellemeler başlatmayı planlıyor. En son resmi bilgilere göre, kararlı sürümün birkaç hafta içinde gerçekleşmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Dördüncü betayı da gördüğümüze göre, Android 12 çıkış tarihi yakın olmalı. Gelişimin nasıl gittiğine bağlı olarak, tam sürümün çıkışı Ağustos ayının sonunda olabilir ya da Eylül başı da olabilir. Bununla birlikte, devam eden COVID-19 salgını hemen hemen her sektörde bir yavaşlama yol açtığını da hesaba katarsak, beklentilerinizi de aşağıda tutabilirsiniz.
Şimdiye kadar yayınlanan Android sürümlerine bakacak olursak:
- 18 Şubat 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1
- 3 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1.1
- 17 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2
- 7 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2.2
- 21 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 3
- 18 Mayıs 2021: Android 12 Beta 1
- 9 Haziran 2021: Android 12 Beta 2
- 23 Haziran 2021: Android 12 Beta 2.1
- 14 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3
- 26 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3.1
- 11 Ağustos 2021: Android 12 Beta 4
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Akıllı Telefonlar
WhatsApp sonunda iOS’tan Android’e veri taşımaya izin veriyor!
WhatsApp nihayet iOS ve Android arasında sohbet geçmişine ve medya aktarımlarına izin verecek. Bu özellikten şimdilik sadece Samsung’un dün tanıtılan katlanabilir telefonları yararlanacak. Önümüzdeki haftalarda diğer Samsung telefonlarına da bu özellik gelmiş olacak.
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WhatsApp nihayet kullanıcıları için iOS’tan Android’e geçişi biraz daha kolaylaştıracak bir özelliği etkinleştirmeye başlıyor. İlk olarak Nisan ayında ortaya çıkan WhatsApp’ın iOS’tan Android’e sohbet taşıma olayları artık gerçek oluyor. Ancak, her WhatsApp kullanıcısı bundan şimdilik yararlanamayacak.
Dün gerçekşen Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün lansmanında Samsung, iPhone’dan Samsung’a geçmek isteyen kullanıcıların bir USB kablosu kullanarak WhatsApp sohbetlerini ve medyalarını yeni katlanabilir telefonlara nasıl aktarabileceklerini gösterdi. Samsung, sunumunda bunun Android akıllı telefon dünyası için bir ilk olduğunu da belirtti.
The Verge sitesinin WhatsApp ile yaptığı görüşme sonrasında iOS kullanıcılarının Samsung katlanabilirlerinden başlayarak tüm sesli notları, fotoğrafları ve konuşmaları Android telefonlara taşıma yeteneğinin olduğunu doğruladı. Bu özellik, önümüzdeki haftalarda Android 10 çalıştıran diğer Samsung telefonlarında da kullanıma sunulacak. Böylece Samsung önemli bir hamleyi gerçekleştirerek iPhone’dan Android’e geçmek isteyen fakat WhatsApp aktarımı sorunlarından dolayı geçemeyen kullanıcıların ilgisini çekmiş oldu.
Ne yazık ki iPhone’unuzu başka marka Android cihaz işe değiştirmeyi düşünüyorsanız, henüz bu yeni yeni aktarım aracından yararlanamayacaksınız. iOS’tan Android’e WhatsApp geçiş özelliği eninde sonunda tüm Android telefonlara gelecek fakat bunun tam olarak ne zaman olacağı ise belli değil.
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