İşlemci
MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000C işlemcisini tanıttı!
MediaTek, akıllı telefonların kalbinde yer alacak 5G destekli Dimensity 1000C mobil işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, üst seviye performansı uygun fiyata sunacak.
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MediaTek, perşembe günü ABD’de gerçekleştirdiği bir lansmanda 5G, Wi-Fİ 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini destekleyen en yeni mobil işlemcisi Dimensity 1000C’yi resmi olarak tanıttı. Yeni işlemci ilk olarak T-Mobile markası adı altında LG’nin Velvet akıllı telefon modelinde kullanılacak. Bu durum aynı zamanda, Dimensity işlemcinin ilk defa Çin sınırları dışında üretilen bir akıllı telefonda kullanılacağını da gösteriyor.
MediaTek Dimensity 1000C neler sunuyor?
7 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1000C işlemcinin 8 çekirdekli bir yapısı var. MediaTek, yeni işlemcisini olabildiğince birinci sınıf kullanıcı deneyimiyle taçlandırmak için gelişmiş yapay zeka yetenekleri, üst seviye ekran özellikleri, hızlı bağlantı ve olağanüstü multimedya yetenekleriyle donattığını söyledi. İşlemci, bünyesinde barındırdığı 5 çekirdekli Mali-G57 grafik birimi; 4 adet ARM Cortex-A77 & 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdekleri sayesinde MediaTek’in iddia ettiği bu özellikleri karşılayabiliyor.
Dimensity 1000C’nin fotoğrafçılık yeteneklerine baktığımızda ise, çözünürlüğü 64 MP’e kadar tek kamera ve 32MP + 16MP çift kamera modülünü desteklediğini görüyoruz. Ayrıca işlemci, videolarda arka planı ön plandan ayırarak bulanıklaştırma ve EIS’in yanı sıra 4K video çekmeyi de destekliyor. Ek olarak Bluetooth 5.1 desteği de olan Dimensity 1000C, MediaTek’in iddia ettiği kadar yüksek bağlantı hızlarına sahip değil; zira bu işlemcide Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 5 desteği bulunuyor.
MediaTek Dimensity 1000 C teknik özellikleri
- CPU: 8 çekirdek (4 ARM Cortex-A77 @ 2.0GHz + 4 ARM Cortex-A55 @ 2.0GHz)
- GPU: 5 çekirdekli ARM Mali-G57
- AI: 4 çekirdekli MediaTek AI işlem birimi (APU 3.0)
- Depolama: UFS 2.2
- Ekran: Full HD + (2520 × 1080) @ 120Hz
- Çift monitör desteği: Var
- Video: AI-PQ (yapay zeka ile görüntü kalitesi iyileştirme), MediaTek MiraVision, SDR’dan HDR’a video oynatma
- HDR desteği: HDR10+
- AV1 donanım kod çözme desteği
- Modem: 6 GHz altı frekansları destekleyen entegre 5G modem (mmWave yok), Wi-Fi 5 (802.11a / b / g / n / ac), Bluetooth 5.1.
- GNSS: Çift bant GNSS desteği
- 7 nm üretim teknolojisi
İşlemci
Snapdragon 400 işlemciler için 5G müjdesi!
Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, Snapdragon 400 serisi işlemcilerine 5G desteği ekleyeceğini açıkladı.
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Qualcomm, IFA 2020 kapsamında düzenlediği etkinlikte başta Snapdragon 8cx Gen2 olmak üzere yeni teknolojilerinden ve çalışmalarından bahsetti. Bu etkinlikte şirketin paylaştığı en heyecan verici açıklama ise, giriş seviyesine hitap eden Snapdragon 400 serisi mobil işlemcilerine 5G desteği kazandıracağını açıklaması oldu.
Snapdragon 400 serisine 5G geliyor!
Snapdragon 400 serisi işlemcileri bütçe dostu diye tabir ettiğimiz giriş seviye akıllı telefonlarda sıkça görüyoruz; bu sebeptendir ki Qualcomm’un bu seriye 5G desteği ekleyecek olması, 5G’nin hayatımızdaki yerini daha fazla genişletecek. Qualcomm da yaptığı açıklamada SD 400 serisine 5G’nin gelmesi sayesinde, 5G kullanıcı sayısının önümüzdeki yıllarda 3,5 milyar oranına ulaşabileceğini söyledi.
Ayrıca 5G ile beraber akıllı telefon üreticilerinin de üzerinden önemli bir yük kalkıyor. Çünkü ürettiği telefonlarda Snapdragon işlemcilere yer veren ve 5G desteği de eklemek isteyen bir üretici, mecburen Snapdragon 700 veya 800 serisine yönelmek zorunda ve bu durum telefon fiyatlarını otomatik olarak yükseltiyor. Dolayısıyla SD 400 serisine 5G desteği gelmesi, telefon üreticilerinin 5G’yi uygun fiyatlı telefonlarla tüketiciye sunmasını nispeten daha fazla kolaylaştıracak.
Qualcomm, 5G destekli ilk Snapdragon 400 işlemcinin duyurusu için 2021′in ilk çeyreğini işaret etti. Ancak bu işlemciye sahip olacak ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise belirsizliğini koruyor. Her halükarda bu açıklama 4G’nin artık tarihin tozlu sayfalarına karışması açısından son derece önemli.
İşlemci
Qualcomm, yeni laptop işlemcisi Snapdragon 8cx Gen2’yi duyurdu
Qualcomm, dizüstü bilgisayarlara can verecek yeni Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini resmi olarak duyurdu. Bu işlemci, yer aldığı bilgisayara performans ve güç tüketimi bakımından adeta avantajlar silsilesi getiriyor.
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Qualcomm’un, Windows dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı Snapdragon 8cx işlemcisini duyurmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Uzun süredir bu pazarda varlığını hissettirmeyen şirket, IFA 2020′de düzenlediği etkinlikte Snapdragon 8cx’in halefi olacak Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, kardeşine göre çok önemli iyileştirmeler içeriyor.
Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2 işlemcisini duyurdu!
Snapdragon 8cx Gen2′nin dizüstü bilgisayarlara getireceği öne çıkan yenilikler, 5G ve Wi-Fi 6 desteğinin yanı sıra düşük güç tüketiminin yüksek performans ile bir araya getirilmesi oldu. Qualcomm, Snapdragon 8cx Gen2′nin tek şarjla yaklaşık olarak 25 saatin üzerinde kullanım imkanı sunduğunu da ifade etti. Bu durum, işlemcinin yer aldığı bilgisayarın tek şarjla sadece 1 gün değil, aynı zamanda birkaç günlük çalışmaya yetecek kadar pil ömrü sunacağı anlamına geliyor. Elbette ki bu süre kullanıma bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir; ancak şirketin bu denli bir geliştirme yapmış olması her halükarda işlemcinin kullanıcıyı memnun edeceğini gösteriyor.
Diğer özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 için yerleşik destek bulunan Snapdragon 8cx Gen2 işlemci sayesinde, ek olarak Qualcomm’un yankı giderme ve gürültü azaltma için geliştirdiği Aqstic ses teknolojisinin yanı sıra 60 FPS’de çift 4K harici monitör desteği de dizüstü bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulacak.
Qualcomm, sunumunda Snapdragon 8cx Gen2′yi Intel işlemcilere karşılık gelen rakibiyle de karşılaştırdı. Karşılaştırmaya göre ARM tabanlı bu işlemci, Intel tarafındaki rakibi 10. nesil Core i5′e göre %18 daha fazla performans sunuyor. Bir başka karşılaştırmaya göre ise Snapdragon 8cx Gen2′nin, güç tüketimi noktasında da Intel Core i5′e oranla %39 daha verimli olduğunu görüyoruz.
Bu arada Snapdragon 8cx Gen2 bünyesinde, kullanıcıların 5G ihtiyacını giderebilmek için güçlü bir X55 5G modem; 4G için ise X24 LTE modem barındırıyor. Qualcomm’un yeni ARM tabanlı işlemcisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar ise Acer Spin 7 olacak. Zamanla daha fazla dizüstü bilgisayarda göreceğimiz bu işlemcinin 2020′nin sonlarına doğru son kullanıcıyla buluşması bekleniyor.
İşlemci
Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!
Intel, 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini bugün resmi olarak duyurdu. Bu işlemcilerin, entegre Xe grafik birimleri sayesinde dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğu belirtiliyor.
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Intel; yeni entegre Xe grafikleri, Thunderbolt 4 desteği ve Wi-Fi 6 ile adeta şampiyonlar ligi denebilecek türden 11. nesil Tiger Lake işlemci serisini duyurdu. Intel bu işlemcilerin, yer aldığı dizüstü bilgisayarları önceki nesil Ice Lake işlemcilere göre performans ve güç tüketimi bakımından şaha kaldıracağını söyledi. Ayrıca şirket, Tiger Lake serisi işlemcilerin “ince ve hafif” dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğunu da iddia ediyor.
Intel Tiger Lake serisini resmen tanıttı
Tiger Lake serisinin, önceki nesil Ice Lake modellerine benzer şekilde 10 nm üretim teknolojisine sahip olduğunu ekleyelim. Ancak Intel bu seride, yüksek hızları düşük güç tüketimiyle harmanlayan 10nm SuperFin mimarisi ile Willow Core çekirdek tasarımına yer veriyor. Bu durum, Tiger Lake işlemcilerin 10 nm ile üretilmesinden doğabilecek dezavantajları da kapatıyor.
Öte yandan Tiger Lake serisi, bünyesinde ikisi 2021’de çıkacak olan 9 adet işlemci barındırıyor. Bu işlemciler arasından kod adı Core i7-1185G7 olan amiral gemisinin, sekiz iş parçacığına sahip dört çekirdekli bir CPU olduğunu belirtelim. Bu CPU, aynı zamanda 3.0 GHz temel saat hızında çalışmak suretiyle maksimum 4.8 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Maksimum 3.9 GHz turbo hızına kadar çıkabilen Core i3-1110G4 CPU ise, 4 iş parçacığına sahip çift çekirdek ile birlikte geliyor.
Intel, sunumda Tiger Lake serisini Xe-LP GPU mimarisine dayalı 96 adede kadar Yürütme Birimi ile donattığını açıkladı. Bu, bünyesinde selefi Ice Lake’e göre 32 adet daha fazla Yürütme Birimi barındırdığını gösteriyor. Ek olarak G7 SKU’ları 96; G4 ise 48 adet Yürütme Birimi’ne sahip.
Bu arada Intel Tiger Lake’in yeni nesil yüksek performanslı grafikler ve daha hızlı NVME depolama desteği sunabilen PCI Express 4.0 desteğine de sahip olduğunu belirtelim.