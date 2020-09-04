MediaTek, 5G destekli Dimensity 1000C işlemcisini tanıttı!

MediaTek, akıllı telefonların kalbinde yer alacak 5G destekli Dimensity 1000C mobil işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, üst seviye performansı uygun fiyata sunacak.

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MediaTek, perşembe günü ABD’de gerçekleştirdiği bir lansmanda 5G, Wi-Fİ 5 ve Bluetooth 5.1 teknolojilerini destekleyen en yeni mobil işlemcisi Dimensity 1000C’yi resmi olarak tanıttı. Yeni işlemci ilk olarak T-Mobile markası adı altında LG’nin Velvet akıllı telefon modelinde kullanılacak. Bu durum aynı zamanda, Dimensity işlemcinin ilk defa Çin sınırları dışında üretilen bir akıllı telefonda kullanılacağını da gösteriyor.

MediaTek Dimensity 1000C neler sunuyor?

7 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1000C işlemcinin 8 çekirdekli bir yapısı var. MediaTek, yeni işlemcisini olabildiğince birinci sınıf kullanıcı deneyimiyle taçlandırmak için gelişmiş yapay zeka yetenekleri, üst seviye ekran özellikleri, hızlı bağlantı ve olağanüstü multimedya yetenekleriyle donattığını söyledi. İşlemci, bünyesinde barındırdığı 5 çekirdekli Mali-G57 grafik birimi; 4 adet ARM Cortex-A77 & 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdekleri sayesinde MediaTek’in iddia ettiği bu özellikleri karşılayabiliyor.

Dimensity 1000C’nin fotoğrafçılık yeteneklerine baktığımızda ise, çözünürlüğü 64 MP’e kadar tek kamera ve 32MP + 16MP çift kamera modülünü desteklediğini görüyoruz. Ayrıca işlemci, videolarda arka planı ön plandan ayırarak bulanıklaştırma ve EIS’in yanı sıra 4K video çekmeyi de destekliyor. Ek olarak Bluetooth 5.1 desteği de olan Dimensity 1000C, MediaTek’in iddia ettiği kadar yüksek bağlantı hızlarına sahip değil; zira bu işlemcide Wi-Fi 6 yerine Wi-Fi 5 desteği bulunuyor.

MediaTek Dimensity 1000 C teknik özellikleri