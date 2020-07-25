Haber
MediaTek, 4G işlemci üretimini durduruyor!
Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, Qualcomm’a karşı işlemci pazarındaki payını bir süredir yükseltmeyi başarıyor. Özellikle 5G uyumlu Dimensity serisi ile olumlu hava yakalayan şirket, bunu bozmamak için 4G işlemci üretimini geçici olarak durduruyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M51, kamera özellikleri belli olmuş olabilir!
MediaTek, 5G’ye odaklanmak için 4G işlemci üretimine ara veriyor!
Tayvan medyasından yansıyan haberlere göre, MediaTek’ten 4G işlemci satın almak isteyen markalara olumsuz cevap verildiği belirtiliyor. Şirketin stoklarında Helio serisi işlemci kalmadığı ifade edilirken, bu yıl daha fazla üretim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani en erken ihtimalde önümüzdeki yıla kadar MediaTek Helio işlemciye sahip yeni bir akıllı telefon modeli göremeyeceğiz.
Oluşan bu durumun en büyük nedeni ise markanın bütün üretim bantlarını Dimensity serisi işlemcilere ayırması gibi görünüyor. 5G modeme sahip olan işlemci serisi son dönemde yoğun talep görüyor ve MediaTek’in bu talepleri yetiştirmekte zorlandığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla şirkete uzun vadede pek de yararı olmayan 4G modemli işlemciler şimdilik ikinci plana atılmış olabilir.
Öte yandan akıllı telefon üreticileri tamamen 5G’ye geçmek için henüz hazır görünmüyor. Yeterli kapsama alanının olmaması ve giriş seviyesi 5G işlemcinin bulunmaması, markaların bir süre daha 4G modemli cihazlar üreteceğini gösteriyor. Analistlere göre bu sürecin tamamlanıp pazarın tamamen 5G modeme sahip işlemcilere kalması en erken önümüzdeki yılın sonlarında gerçekleşebilecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, kamera özellikleri belli olmuş olabilir!
Samsung firmasının yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın kamera özellikleri belli oldu.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung Galaxy M51, 64 MP ana kamera ile geliyor!
Samsung, M serisi cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Galaxy M51 hakkında ortaya çıkan son bilgilere göre, cihazın kamera özellikleri ve kurulumu belli oldu. SamMobile isimli internet sitesinde yer alan habere göre cihaz, dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılayacak. Ana kameranın 64 MP olacağı iddia edilir iken, 12 MP değerinde ultra geniş açı kamerası ve henüz değerleri bilinmeyen iki kameranın daha cihazda yer alması bekleniyor. Tahmin edilen tasarım detaylarına göre cihaz, son dönemde Samsung yapımı telefonlarda göremeye çok alıştığımız delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılayacak. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusunun arka tarafa yerleştirilmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz ay Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ortaya çıkan Samsung Galaxy M51, görünüşe göre gücünü Snapdragon 675 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerinin yer alması beklenen cihazın bataryasının ise daha önce görülmemiş kadar büyük olması bekleniyor. Ortaya atılan iddialara göre, 7000 mAh gibi güçlü bir bataryaya sahip olacak cihazda 15 W hızlı şarj desteği yer alacak. Çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi yer almazken, ortaya çıkan bu gelişmelerin ardından cihazın sandığımızdan daha yakın bir tarihte bizlerle buluşması bekleniyor.
Genel
Arka yolcular için ilk hava yastığı, 2021 Mercedes S-Serisi’nde!
Mercedes-Benz genellikle konfor ve lüks ile adından söz ettiren bir marka olmuştur. Fakat güvenlikte de bir o kadar öncülerden olmuştur. Görünüşe bakılırsa bu unvanını korumaya devam ediyor.
İlginizi çekebilir: 2021 BMW M3 böyle görünebilir!
Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nde, “arka koltuktaki yolcular için ilk hava yastığı” özelliği olacak.
Söz konusu hava yastıklarının, ön koltuğun arkasına monte edildiği düşünülüyor. Bir çarpışma tespit edildiğinde devreye giriyor. Paylaşılan görselden, hava yastığının “U” şeklinde olduğu düşünülüyor. Görselden hareketle, şekil itibariyle yolcuyu adeta bir eldivenle tutar gibi yakaladığı anlaşılıyor.
Mercedes-Benz, hava yastıkları hakkında çok detaylı bir açıklama yapmadı. Fakat öndeki hava yastıklarından tamamen farklı bir konseptte olduğunu söyledi. Özellikle arka koltukta seyahat eden çocuk yolcular için güvenlik kriterlerini yeni bir seviyeye çıkaracaklarını eklediler.
Yeni hava yastıklarının yanı sıra Pre-Safe Impulse Side sistemi de güncellenmiş. Bu sistem, aracın yan taraftan alacağı darbelere karşı sürekli tetikte bekliyor. Herhangi bir çarpışma tespit edildiği anda sürücü ve ön yolcu, koltuk hava yastıkları şişirilerek aracın merkezine doğru ittiriliyor. Ayrıca E-Active Body Control süspansiyonlar ile araç yükseltilerek, çarpışma şiddetinin büyük bir kısmı aracın daha dayanıklı kısmı olan alt yapı tarafından sönümleniyor.
2021 S-Serisi, 2 Eylül‘de tanıtılacak. Bu tarihe kadar Mercedes, insanları “şaşırtmalı bilgilerle kandıracağını” söylüyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G resmi olarak ortaya çıktı!
Oppo yeni orta seviye cihazı A72 5G modelinin resmi duyurusu yapıldı. Resmi sitede paylaşılan cihazın detaylı teknik özellikleri de belli oldu.
İlginizi çekebilir; Samsung Galaxy Tab A7, Google Play Console’da görüntülendi!
Oppo A72 5G teknik özellikleri belli oldu!
Oppo bildiğiniz üzere, uygun fiyatlı 5G telefonlar için kolları sıvamıştı. Firmanın bu bağlamda çıkartmayı planladığı A72 5G resmi olarak tanıtıldı. Tasarım ve teknik özellik bakımından her detayın öğrenildiği cihazın, 4G versiyonlu modele göre bazı farklılıkları bulunuyor. MediaTek yapımı 5G özellikli Dimensity 720 SoC ile gelen cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile bizleri karşılıyor. 4G versiyonlu model ise bilindiği üzere Snapdragon 665 ile piyasaya çıkmıştı.
Tasarım detayları da netleşen Oppo A72 5G, 6.5 inç Full HD+ delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. Öte yandan ekranın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. 4G versiyonlu modelde ise ekran yenileme hızı standart 60 Hz idi. 5G ile 5G‘siz model arasındaki en büyük fark ise kamera kısmında yer alıyor. Normal A72, toplamda beşli kamera kurulumuna sahip olurken, A72 5G ise önde bir arkada üç olmak ise dörtlü kamera kurulumu ile bizleri karşılamakta. Ön kamera, 8 MP değerini alırken, arka kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazda, 18W hızlı şarj desteği yer alacak. Uygun fiyatlı 5G telefon olmayı planlayan cihaz, 270 dolarlık fiyat etiketine sahip.