MediaTek, 4G işlemci üretimini durduruyor!

Tayvanlı çip üreticisi MediaTek, Qualcomm’a karşı işlemci pazarındaki payını bir süredir yükseltmeyi başarıyor. Özellikle 5G uyumlu Dimensity serisi ile olumlu hava yakalayan şirket, bunu bozmamak için 4G işlemci üretimini geçici olarak durduruyor.

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MediaTek, 5G’ye odaklanmak için 4G işlemci üretimine ara veriyor!

Tayvan medyasından yansıyan haberlere göre, MediaTek’ten 4G işlemci satın almak isteyen markalara olumsuz cevap verildiği belirtiliyor. Şirketin stoklarında Helio serisi işlemci kalmadığı ifade edilirken, bu yıl daha fazla üretim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yani en erken ihtimalde önümüzdeki yıla kadar MediaTek Helio işlemciye sahip yeni bir akıllı telefon modeli göremeyeceğiz.

Oluşan bu durumun en büyük nedeni ise markanın bütün üretim bantlarını Dimensity serisi işlemcilere ayırması gibi görünüyor. 5G modeme sahip olan işlemci serisi son dönemde yoğun talep görüyor ve MediaTek’in bu talepleri yetiştirmekte zorlandığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla şirkete uzun vadede pek de yararı olmayan 4G modemli işlemciler şimdilik ikinci plana atılmış olabilir.

Öte yandan akıllı telefon üreticileri tamamen 5G’ye geçmek için henüz hazır görünmüyor. Yeterli kapsama alanının olmaması ve giriş seviyesi 5G işlemcinin bulunmaması, markaların bir süre daha 4G modemli cihazlar üreteceğini gösteriyor. Analistlere göre bu sürecin tamamlanıp pazarın tamamen 5G modeme sahip işlemcilere kalması en erken önümüzdeki yılın sonlarında gerçekleşebilecek.