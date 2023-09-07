MediaTek ve TSMC, MediaTek’in yeni çipini duyurdu ve bu çipi, amiral gemisi Dimensity yonga seti için TSMC’nin 3nm teknolojisiyle geliştirdi.

MediaTek, çip hakkında henüz detay vermedi, ancak TSMC’nin 3nm işlem teknolojisinin yüksek performanslı bilgi işlem ve mobil uygulamalar için eksiksiz bir platform sunmanın yanı sıra gelişmiş performans, güç verimliliği ve mantık yoğunluğunda büyük iyileştirmeler sunduğunu belirtti.

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TSMC’nin 3nm teknolojisi, önceki N5 sürecine kıyasla %18 daha fazla hız veya aynı hızda %32 daha az güç tüketimi sağlayarak, mantık yoğunluğunda da yaklaşık %60 artış sunuyor.

Bu yeni MediaTek çipi, 2024’ün ikinci yarısından itibaren akıllı telefonlar, tabletler, akıllı arabalar ve diğer çeşitli cihazlara güç sağlamak üzere piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni başarı hakkında yorum yapan MediaTek Başkanı Joe Chen şunları söyledi;

Yaşamlarımızı anlamlı bir şekilde iyileştiren en son ürünleri yaratmak için dünyanın en ileri teknolojisini kullanma vizyonumuza kararlıyız. TSMC’nin tutarlı ve yüksek kaliteli üretim yetenekleri, MediaTek’in üstün tasarımını amiral gemisi yonga setlerinde tam olarak ortaya koymasına, küresel müşterilerimize en yüksek performansı ve kaliteli çözümleri sunmasına ve amiral gemisi pazarında kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanıyor.