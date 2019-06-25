MediaTek, Helio P65’i Duyurdu

MediaTek, orta segment akıllı telefonlara güç vermesi için yeni nesil Helio P65 yonga setini piyasaya sürdü. Yeni işlemci, 12nm’lik işlem teknolojisini kullanıyor, iyileştirilmiş mobil oyun ve çekim deneyimi ile birlikte geliyor.

MediaTek, P65’in genel performansının, eski nesil octa çekirdeği mimarisini kullanan rakip ürünlere kıyasla % 25 arttığını iddia ediliyor. Helio P65 yonga seti, iki güçlü Arm Cortex-A75 işlemciyi ve altı Cortex-A55 işlemciyi büyük paylaşımlı L3 önbellek kümesine entegre ediyor.

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Performans

Helio P65’de okta-çekirdek mimarisi kullanılmış. İki ARM Cortex-A75 işlemcisi 2 GHz‘ye kadar çalışırken, altı Cortex-A55 işlemcisi 1.7 GHz‘de çalışıyor. Sekiz çekirdekli küme sistemi büyük bir L3 önbelleğini paylaşıyor. Bu, performansının güvenilirliğini ve tutarlılığını sağlayacak. Böylece, geliştirilmiş bir oyun deneyimi sunacak.

MediaTek Helio P65, dahili ses uyandırma özelliklerine sahip ve güç kullanımı için optimize edilmiş. Ayrıca sesli komutların ve telefonların ses kanallarını medyadan ve oyunlardan ayırılmıştır.

Kamera

Yeni yonga seti ayrıca, tek ve çift kamera Bokeh çekimlerinde nesne tanıma, sahne algılama ve arka plan bulanıklığı ayarları gibi AI kamera görevlerini de geliştiriyor. Kameralardan bahsetmişken, MediaTek P65, geniş açılı ve telefoto lensler için 16MP + 16MP’ye kadar olan çift kamera kurulumunu destekliyor.

P65 yonga setiyle, AI performansının ayrıca MediaTek’in Helio Serisindeki önceki yinelemelere kıyasla 2 kat daha gelişmiş olduğu söyleniyor. Yonga seti ayrıca Arm Mali-G52 2EEMC2 GPU’yu da destekliyor.

Diğer özellikler

Helio P65, sesli ve görüntülü arama kalitesi, daha hızlı bağlantı, daha güvenilir kapsama ve daha düşük güç tüketimi için çift 4G VoLTE‘yi destekler. Ayrıca, ek güvenlik ile cihazın daha hızlı açılması için daha hızlı yüz tanıma özelliğini beraberinde getiriyor.

Bunlara ek olarak video için 30fps’de 2K’ya kadar video kaydı da yaptıracak. MediaTek tarafından üretilen yeni Helio P65 orta sınıf yonga setinin, bu yıl gelecek telefonlarında özellikle yeni orta sınıf telefonlarla donatılması bekleniyor.

Son olarak, MediaTek Helio P65’in üretimde olduğunu ve nihai ürünlerin Temmuz ayında satışa sunulacağını tahmin ediliyor.