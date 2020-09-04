MediaMarkt’ta Uzaktan Eğitim İhtiyaçları indirimleri devam ediyor!

MediaMarkt, uzaktan eğitim ihtiyaçları için düzenlediği indirim kampanyasına yeni fırsatlarla devam ediyor. 4 – 7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni fırsatlarda, pek çok model indirimde. Ayrıca Samsung Note 20 Ultra için eski telefonunu getirene 6000 TL’ye varan indirim kampanyası ve bilgisayar modellerinde peşin fiyatına 12 taksit gibi kampanyalar da bulunuyor.

Öne çıkan ürünleri ve kampanyaları aşağıda sizler için sıraladık. Kampanyaya dahil tüm ürünleri görmek için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

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Note ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi Note 20 Ultra, Mediamarkt.com.tr veya şirketin fiziksel mağazalarında geri alım kampanyasıyla satılıyor. Eski telefonunu getirip Galaxy Note 20 Ultra modelini almak isteyen kullanıcılara, 6000 TL’ye varan indirim sunuluyor.

Uzaktan eğitim ihtiyaçları için uygun fiyatlı bir tablet almak isteyen kullanıcılara hitap eden Lenovo TAB M8 32 GB modeli kampanya kapsamında 1099 TL fiyatla listeleniyor.

Apple’ın en yeni telefonlarından iPhone SE 2020 64 GB modeli, kampanya kapsamında 5299 TL ile listeleniyor. Ayrıca iPhone SE 64 GB alan kullanıcılar, 2. Nesil AirPods ve şarj kutusunu 399 TL‘ye satın alabiliyor.

Samsung’un 55 inç ekran boyutu ve 4K UHD TV modeli 55TU8500, kampanya kapsamında 6499 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca MediaMarkt Club üyelerine özel 450 TL para kart hediye!

MediaMarkt Club ile ilgili ayrıntılı bilgiye daha önce hazırlamış olduğumuz bu makaleden ulaşabilirsiniz.

MediaMarkt, uzaktan eğitim fırsatları kapsamında 2499 TL’den başlayan fiyatlarla birçok bilgisayar modelini tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca tüketiciler peşin fiyatına 12 taksitle bu modelleri satın alabiliyor.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.