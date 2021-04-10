MediaMarkt’ta ramazan fırsatları başladı. En lezzetli ramazan sofraları için küçük ev aletleri, hasret gideren görüntülü sohbetler için akıllı telefonlar, sahura kadar oynayabileceğiniz oyunlar ve oyuncu ekipmanları, dizi keyiflerinize keyif katacak geniş ekran televizyon ve ses sistemleri için MediaMarkt mağazalarını ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bakmakta fayda var: Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!

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Ramazan ayına girmemize ramak kalmışken ve bizlerde teknoloji çağındayken bu ayda işimizi kolaylaştıracak teknolojik ürünlerin ihtiyacı da kaçınılmaz oluyor. Biz de sizler için hazırladığımız listede Ramazan ayı fırsatlarından bir kaçını listeledik.

Sizin için hazırladığımız liste:

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Vivo Y20, özellikle vivo’nun giriş segmentinde konumlandırmış olduğu bir telefon modeli. 6.51 inç IPS LCD ekranı 4GB RAM 64GB hafızası ile yeterince bir performans sergiliyor. Ayrıca 5000mAh bataryasıyla da önce çıkıyor. Siz de bu modele göz atmak ve 2599’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Lenovo ideapad 3 Ryzen7 işlemcili oyuncu bilgisayarı

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri de gece sahur vakitlerine kadar oyun oynamaktır. Eğer bu Ramazan ayında da böyle bir planınız varsa bu modele bakmakta fayda var. Çünkü içerisindeki Ryzen 7 işlemcisi ve GTX1650TI 4GB ile popüler oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Siz de bu modele göz atmak ve 9799 ‘ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Samsung 146 Ekran Smart 4K TV

Tam tamına 58” büyüklüğünde olan bu Samsung Smart 4K Tv ile televizyon izleme artık daha zevkli. Kristal berraklığında görüntüler sunan model Hem Dolby Digital Plus destekli hem de HDR10+ desteği sunuyor. Bu sayede izlediğiniz içerikleri sanki yaşıyormuşsunuz efekti veriyor. Siz de bu modele göz atmak ve 6799TL ‘ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

LG 9kg çamaşır makinesi

Eğer yakın zamanda bir çamaşır makinası arıyorsanız bu modeli de bakılacaklar listenize alabilirsiniz. 9kg kapasiteli bu çamaşır makinesi 1400rpm devir hızında çalışabiliyor. 14 programa sahip olan bu makineye siz de göz atmak ve 3099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.