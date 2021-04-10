Genel
MediaMarkt’ta Ramazan Fırsatları Başladı
MediaMarkt’ta ramazan fırsatları başladı. En lezzetli ramazan sofraları için küçük ev aletleri, hasret gideren görüntülü sohbetler için akıllı telefonlar, sahura kadar oynayabileceğiniz oyunlar ve oyuncu ekipmanları, dizi keyiflerinize keyif katacak geniş ekran televizyon ve ses sistemleri için MediaMarkt mağazalarını ve internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Bakmakta fayda var: Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Ramazan ayına girmemize ramak kalmışken ve bizlerde teknoloji çağındayken bu ayda işimizi kolaylaştıracak teknolojik ürünlerin ihtiyacı da kaçınılmaz oluyor. Biz de sizler için hazırladığımız listede Ramazan ayı fırsatlarından bir kaçını listeledik.
Sizin için hazırladığımız liste:
VIVO Y20
Vivo Y20, özellikle vivo’nun giriş segmentinde konumlandırmış olduğu bir telefon modeli. 6.51 inç IPS LCD ekranı 4GB RAM 64GB hafızası ile yeterince bir performans sergiliyor. Ayrıca 5000mAh bataryasıyla da önce çıkıyor. Siz de bu modele göz atmak ve 2599’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Lenovo ideapad 3 Ryzen7 işlemcili oyuncu bilgisayarı
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri de gece sahur vakitlerine kadar oyun oynamaktır. Eğer bu Ramazan ayında da böyle bir planınız varsa bu modele bakmakta fayda var. Çünkü içerisindeki Ryzen 7 işlemcisi ve GTX1650TI 4GB ile popüler oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Siz de bu modele göz atmak ve 9799 ‘ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Samsung 146 Ekran Smart 4K TV
Tam tamına 58” büyüklüğünde olan bu Samsung Smart 4K Tv ile televizyon izleme artık daha zevkli. Kristal berraklığında görüntüler sunan model Hem Dolby Digital Plus destekli hem de HDR10+ desteği sunuyor. Bu sayede izlediğiniz içerikleri sanki yaşıyormuşsunuz efekti veriyor. Siz de bu modele göz atmak ve 6799TL ‘ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
LG 9kg çamaşır makinesi
Eğer yakın zamanda bir çamaşır makinası arıyorsanız bu modeli de bakılacaklar listenize alabilirsiniz. 9kg kapasiteli bu çamaşır makinesi 1400rpm devir hızında çalışabiliyor. 14 programa sahip olan bu makineye siz de göz atmak ve 3099 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
Realme 8 serisine yeni bir model daha katılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi hali hazırda 4G özellikli modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Firma şimdi de 5G özellikli model için kolları sıvadı. Yakın bir dönemde tanıtılması beklenen akıllı telefon ile alakalı yeni bilgiler de ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme 8 5G, Geekbench platformunu ziyaret etti. Akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıktı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Realme 8 5G Dimensity 700 ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ediyor. Her geçen gün piyasaya yeni modeller katılıyor. Özellikle 5G’nin yaygınlaşması ile beraber, firmalar serilerindeki modellerin sayısını arttırmaya başladı. Giriş seviyesine dahi uğrayan 5G özelliği sayesinde kullanıcıların da geniş seçenek imkanları oluştu. Realme firması da, yeni tanıttığı Realme 8 serisine 5G özellik kazandırmaya hazırlanıyor. Çinli akıllı telefon üreticisi geçtiğimiz ay serinin 4G özellikli modellerini kullanıcılarının beğenisine sunmuştu. Firma şimdi de aynı şeyi 5G özellikli model ile yapacak. Realme 8 5G adıyla çıkacak akıllı telefon orta seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Bununla birlikte cihaz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Akıllı telefon geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de belli oldu. RMX3241 kod adlı akıllı telefon tekli çekirdek performansından 573 puan almayı başardı. Çoklu çekirdek performansında da yaptıkları ortaya çıkan akıllı telefon 1779 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Cihaz bünyesinde MediaTek yapımı bir işlemci barındıracak.
Akıllı telefon gücünü Dimensity 700 SoC işlemcisinden alacak. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. 4G özellikli model gücünü yine MediaTek yapımı Helio G95 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 4G özellikli model 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Firma 5G özellikli modeli biraz daha performanslı yapmayı planlıyor anlaşılan. Bununla birlikte akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan cihaz geçtiğimiz günlerde bir başka önemli platform olan FCC‘ye uğradı. İlave birkaç teknik özelliği daha belli olan akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 4G‘li modelde ekran içerisinde yer alan parmak izi okuyucusunun 5G’li modelde yan tarafa konumlandırıldığı öğrenildi. Tüm bunların yanı sıra FCC‘deki listelemede akıllı telefonun NFC özelliğinin de olacağı ortaya çıktı.
Realme 8 5G üçlü kamera kurulumu ile geliyor!
Belli başlı konularda 4G‘li model ile farklılıklara sahip olan akıllı telefon, kamera kısmında da yine farklılıklara sahip olacağı ortaya çıktı. Kamera özellikleri ile alakalı bazı detayları ortaya çıkan akıllı telefon, 4G‘li modele göre daha az sensör sayısına sahip olacak. 4G özellikli Realme 8 modelinde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyordu. Ancak firma, 5G özellikli modelde kamera sayısını üçe indirmeye karar vermiş. Realme 8 4G ana kamerada 64 MP‘lik lense bünyesinde yer verirken, 5G‘li modelde ana kamera 48 MP değerinde olacak. Öte yandan bu son gelişmeler ile birlikte akıllı telefonun Realme V13 modeli ile olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. V13 5G modelini sadece Çin sınırları içerisinde piyasaya çıkaran akıllı telefon üreticisi, Realme 8 5G modelini V13 5G’nin küresel pazar sürümü olarak piyasaya çıkarabileceği iddia ediliyor. Zira işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok özellik neredeyse birbirinin aynısı.
Eğer iddialar doğruysa, Realme 8 5G modeli 6.5 inçlik FullHD+ IPS ekran ile piyasaya çıkacak. Delikli ekrana sahip V13 5G modelinde ana kamera 8 MP‘lik değere sahip. Bununla birlikte akıllı telefonun 90 Hz ekran yenileme hızı bulunmakta. 21 Nisan tarihinde tanıtılacak Realme 8 5G, seriyi 5G dünyasına taşımaya hazırlanıyor. Teknik özellikleri iddialar ve birkaç platform sayesinde gündeme gelen akıllı telefon, resmi tanıtım ile birlikte kafalardaki soru işaretlerine de son verecek. Ayrıca akıllı telefonun tasarım detayları da yine tanıtım ile birlikte kesinleşecek. Ortaya seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olmak isteyen akıllı telefonun ne yazık ki fiyatı ile alakalı yeni bir iddia da ortaya çıkmadı. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile hedeflediği başarılara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Pinterest, Türkiye’ye temsilci atıyor
Görsel paylaşım ağırlıklı sosyal ağ platformlarından biri olan Pinterest, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Böylece Türkiye temsilcisi bildirmeyen sosyal medya platformu kalmadı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Van Gölü fotoğrafı NASA yarışmasında finale kaldı
Paylaşılan habere göre Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest de temsilci atayacağını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı son sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest’in de temsilci atayacağını belirterek, “Böylelikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.” ifadesini kullandı.
Haberler güzel.
7253 sayılı kanun kapsamında #Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı.
Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2021
1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası ile birlikte Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.
Buna göre ilk süreçte yasal temsilci bildiriminde bulunmayan şirketlere 10’ar milyon TL’lik ceza uygulanmış; ikinci süreçte ise aynı şekilde bildirimde bulunmamaya devam eden şirketlere uygulanan ceza 30 milyon TL’ye çıkmıştı.
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook ile alt şirketleri olan Instagram, temsilci atayacaklarını daha önce zaten açıklamışlardı. Ayrıca sosyal medya platformu Twitter da daha önce yapmış olduğu açıklama ile Türkiye temsilcisi atayacağını bildirmişti.
Pinterest sonunda temsilci atıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7253 sayılı Kanun kapsamında Pinterest’in de bugün Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdiği bilgisini vererek, “Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Ülkemiz için büyük bir kazanım olan bu yolda, milletimizin dijital dünyadaki hakları artık daha etkin korunacak.” değerlendirmesinde bulundu.
Vatandaşların karşılarında muhatap bulabileceğini, sosyal ağlardaki mağduriyetlerin daha hızlı giderileceğini vurgulayan Sayan, 1 Ekim 2020 itibarıyla başlayan süreçte kanunda kademeli olarak idari para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma yaptırımları getirildiğini anımsattı.
Bant daraltma yaptırımı uygulanmadan sosyal ağların ülkeye gelmesinin sevindirici olduğuna dikkati çeken Sayan, “Vatandaşlarımızın haklarını korumak için yaptığımız düzenlemenin getireceği faydaları, ilerleyen dönemlerde çok daha net göreceğiz. Bu düzenlemeye öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve süreci yöneten Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sosyal ağlara ilişkin düzenlemeyi, dünyanın birçok ülkesine örnek olacak şekilde 7253 sayılı Kanun’u hayata geçiren TBMM’ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan Nesini Sevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu General Mobile oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bakmakta fayda var: OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
General Mobile bildiğiniz gibi yerli bir markamız. Bu marka aslında orta seviyede telefonlar üretip, Türk halkının uygun fiyatlı telefon isteğine cevap vermek istedi. Nitekim öyle de oldu diyebiliriz. Çünkü bir zamanlar şuanda bilinen büyük markalar (samsung, xiaomi, oppo, sony, htc lg vb.) ile orta seviyede yarışacak cihazlar çıkartıyorlardı. Ancak orta seviyede çıkarttıkları bu cihazlarda üretim kalitesi olarak da orta seviyede kaldı. Kullanıcılar genellikle General Mobile’ın üretim kalitesindeki düşüklüğü, teknik servislerinin ilgisizliği, ve Google Andorid One projesi kapsamında olduğu halde en yeni Google güncellemelerini alamamaktan şikayetçiler. General Mobile yöneticileri de yaptıkları lansmanlarda satış grafiklerinin kendilerini memnun ettiklerini söylese de kullanıcı tarafında işler tam tersi olarak gözüküyor.
Peki General Mobile kimdir?
General Mobile, İstanbul merkezli bir cep telefonu ve tablet üreten bir şirket. 2005 yılına kadar; mobil cihazlar için yazılım geliştiren marka, 2005 yılının son çeyreğinden itibaren cep telefonu üretimine, 2006 yılının son çeyreğinde distribütörlükler vermeye başlamıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Aynı zamanda Fatih Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı yapıyorlar. 12 Mayıs 2015 tarihinde Google tarafından yapılan açıklamada şirketin Google ile ortak geliştirdiği, Android One programına dahil olan LTE destekli General Mobile 4G Android One telefonu tanıtılmıştı. General Mobile, Android One programının diğer üyesi General Mobile GM 5 ve General Mobile GM 5Plus’ı İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress 2016) düzenlediği bir etkinlik ile tanıtmıştı. Sonrasında ise Android One programındaki General Mobile GM 6 ürünü de Mobile World Congress 2017’de tanıttı. Android One programının 2018’deki üyesi de General Mobile GM 8 olmuştu. Bu model çok beğeni almasa da yine aynı yıl çıkardıkları General Mobile GM 9 Pro çok konuşuldu. 6 inç boyutunda Amoled ekranlı dolby studio destekli stereo hoparlöre sahip Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisine sahipti. Model çok başarılı olsa da çıkış fiyatı oldukça fazlaydı. Android One desteğini de tam anlamıyla alamayan model zamanla eskidi ve güncelliğini yitirdi. Şimdilerde ise General Mobile, GM 20 , GM 20 Pro, GM 10, tam kablosuz kulaklığı olan GMPods ve e-Tab 20 ile tüketicilere hitap ediyor. Son olarak General Mobile’ın çıkarttığı telefon modellerine de sırasıyla bakacak olursak:
General Mobile Android One Serisi
- General Mobile GM 20 Pro
- General Mobile GM 20
- General Mobile GM 10
- General Mobile GM 9 PRO
- General Mobile GM 9 PLUS
- General Mobile GM 8 GO
- General Mobile GM 8
- General Mobile GM 6
- General Mobile GM 5 D. (Çift simli model)
- General Mobile GM 5
- General Mobile GM 5 Plus
- General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu)
- General Mobile 4G Android One
Sizden gelen yorumlar:
Genel Yorumlar
Android One olup güncelleme sözlerini tutmamaları.
Şarj soketi sorunları.
Teknik servis kalitesizliği.
———————————————
kutaycetinkurt: Amiral gemisi veya amiral gemisi katili olarak adlandırabileceğimiz bir modeli olmaması.
oulbulentcan: General Mobile Türkiye’nin olmasına rağmen yurtdışından vergiyle gelen telefonlarla aynı fiyatlarda olması kötü bir durum.
mertyk__61: Telefon modellerinde sürekli bir eksik ya da kötü bir şey olması. Öreğinn; İşlemci, kamera, kamera tasarımı vb.
faruk.akdmr: Servise sağlam giden cihazın bozularak gelmesi.
halilkse16: Böyle bir marka olması, milletimiz adına utanç verici. Hatta Vestel, Casper ve Reeder gibi markalarda dahil hepsi çok kötüler.
teotem: GM’nin Android One üyesi olduğunun farkında olmaması.
kizilkayaemre: Bir şekilde bozulacakmış gibi geliyor.
ahmet.kuyrukcu: Bence sık eleştirilmesinin nedeni Türk firma olması.
Muzir Neşriyat: Adını duyduğumda aklıma şöyle bir şey geliyor: General Mobile = Yerli Ürün… Tutarsız, kalitesiz, ilerleyen, gelişemeyen, hayal kırıklığı, güven kırıcı ve vs…
Fevri Vatandaş: Adını sevmiyorum. General Motors’un telefonuymuş gibi etki uyandırmaya çalışıyorlar. İkisi de GM sonuçta.
Özgür Kıran: Yerli bir marka olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti halkına bu kadar kötü kalite de telefonları layık görmesi. Yerli markamız bile bize 3.sınıf ülkesi gibi davranıyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 1 hafta önce
-
-
Yazan: butiksevda, 3 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 hafta önce
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
Realme 8 5G Geekbench üzerinde görüntülendi!
MediaMarkt’ta Ramazan Fırsatları Başladı
Xiaomi ve Oppo, kendi 5G işlemcilerini yakında tanıtacak!
Pinterest, Türkiye’ye temsilci atıyor
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
2500 – 3500 TL arası en iyi akıllı telefonlar (2021)
General Mobile | Nesini Sevmiyorsunuz? #6
2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar (2021)
Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro
2021’de Redmi Note 8 Pro Kullanmak
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.