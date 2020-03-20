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MediaMarkt’ta indirim günleri başladı
MediaMarkt, 20 – 22 Mart arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasına başladı. MediaMarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak kampanyada birçok üründe indirimli fiyatlar görüyoruz.
Öne çıkan ürünler ve indirimler neler?
Apple’ın fiyat performans modeli iPhone XR, indirim günlerine özel 6399 TL fiyatla satılıyor. Birçok farklı renk seçeneğiyle gelen telefonda, şirketin geleneksel çentik yapısı ve Liquid LCD ekranı gibi öne çıkan özellikleri sıralanıyor.
Bilgisayarlarda %18 KDV kadar indirim
Bilgisayar kategorisinde KDV indirimi yapan MediaMarkt, tüm ürünlerde %18 KDV kadar indirimle uygun fiyatlı modeller sıralıyor.
Lenovo’nun Intel i5-9300H işlemcili ve GTX 1050 ekran kartlı oyuncu laptop’u, indirim günlerine özel 5199 TL’ye listeleniyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
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Oyun Geliştiricileri Konferansı (GDC) ertelendi!
Oyun geliştiricilerin en büyük etkinliklerinden birisi olan Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) Ağustos ayına ertelendi.
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Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı) neden ertelendi?
Game Developers Conference (GDC), San Francisco’da Koronavirüs sebebi ile, 2020 Mart ayından Ağustos ayına ertelendi. Ağustos’daki bu etkinliğe GDC Summer (GDC Yaz) adı verildi.
Etkinliğin organizatörleri “GDC Summer, oyun geliştirme adına her şeyin üç günlük bir kutlaması olacak.” dedi.
GDC, 16-20 Mart tarihinde San Francisco’da yayımcıların ve geliştiricilerin yeni oyun teknolojilerinin ön gösterimlerini yapmalarını planladığı ancak Şubat ayında yapılan açıklamaya göre; Blizzard, Microsoft, Amazon, Sony ve Epic Games gibi şirketlerin çalışanları ve katılımcılarının COVID-19 salgınından etkilenmeleri adına endişe duyması ve katılmayacaklarını söylemesi sonucu ertelendi.
Organizatörler Şubat ayında yaptıkları açıklamada: “Oyun geliştirme endüstrisinde ve dünya topluluklarındaki ortaklarımızla uzun süre konuştuktan sonra Mart ayındaki organizasyonumuzu ertelemek gibi zor bir karar verdik.” dedi.
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HUAWEI, Online Mağazası’nı güzel indirimlerle açıyor!
Huawei Türkiye, internet üzerinden tüm Huawei ürünlerinin satın alımına olanak tanıyan yeni online mağazasını 23 Mart 2020 Pazartesi günü alışverişe açıyor. Tüm Huawei ürünleri ve çevre birimlerinin yer alacağı online mağazada, açılışa özel indirim fırsatları ve kampanyalar da yer alıyor.
Hediye Çarkı
Abone olup siteye giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.
1 TL farkla kablolardan kurtulun
Dünyanın ilk açık tasarımlı aktif gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklığı HUAWEI FreeBuds 3; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla HUAWEI Mini Hoparlör de alabiliyorlar. HUAWEI’nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla HUAWEI FreeLace sahibi olabilirler. Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan HUAWEI FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla HUAWEI Band 3e’yi yanında alabilirler. HUAWEI Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.
23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında HUAWEI Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; HUAWEI FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.
23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki HUAWEI Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.
Şimdiden girip bu link üzerinden kaydınızı oluşturabilirsiniz: https://shop.huawei.com/tr/kampanya-gelecekle-tanis.html
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Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri
Korona virüsüne karşılık online eğitim gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi virüsünün şu ana kadarki akıbeti konusunda pek çok ülkeye sıçraması ve pek çok noktada karantina uygulanması söz konusu. Hong Kong, Ocak ayında okullarını kapattı ve Mart ortasına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Ap News‘a göre 2,500‘ den fazla vaka ile karşılaşan İtalya, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm okulları 10 gün boyunca kapatacağını duyurdu. Ve yaşanan olaylar sonucunda Korona virüsüne karşılık şirketler online eğitim alanında çalışmalarına başladı.
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Korona virüsü online eğitim gelişmelerine sebebiyet verdi
Geçtiğimiz ay, Pekin merkezli online eğitim şirketi olan New Oriental Education & Technology Group, çevrimiçi yayın platformu olan Agora.io ile ortaklık kurdu. İki şirket bir araya gelip bir hafta boyunca 7/24 birlikte çalıştıktan sonra dijital sınıflar için platform oluşturduklarını duyurdular. Agora.io şu anda Çin çevresinde 1 milyon kadar öğrenciyi “online” olarak okullarına geri döndürdüğünü açıkladı.
Agora.io‘nun CRO ve COO’su Reggie Yativ: “Hızlı davranmamız gerektiğini biliyorduk, bu en büyük tetkileyiciydi. Bence her iki taraf da eğitim sisteminin krizden muzdarip olmamasından emin olmakla ilgilendi ve öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi devam edebilirler.” dedi.
Yeni sınıflar, korona virüsü nedeniyle şu anda karantina altında olan öğrencilerin hayatlarına, normal yaşam ve eğitim bölümlerini geri getirebilmeyi amaçlıyor. Reggie Yativ, DT ile bu iş birliğini “Harika” olarak tanımladı ve “Öğrenciler ve öğretmenler, daha önce olduğu gibi birbirleriyle ve sınıf arkadaşlarıyla tam olarak görüşme fırsatına sahipler. Ayrıca, virüs temizlendikten sonra bile hizmetlerimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.
Homeschooling 2.0
Uzaktan ve dijital eğitim kesinlikle yeni değil. Khan Academy ve Degreed gibi programlar, on yıldan fazladır yetişkin ve kurumsal eğitimler için popülaritesini arttırmıştır.
Ancak, salgınların ve felaketlerin sürekli oluşması durumunda, dijital ve fizikler sınıflar arasında sürekli geçiş yapan bir nesil olma olasılığı vardır. Bu durumda, eğitim odaklı girişimlere yatırım yapan Reach Capitol‘ün kıdemli ortaklarından James Kim “Burada düşünülmesi gereken iki durum var. Bir: Okul, öğrencilerin ders içeriklerinin tutarlı olduğundan emin olmalı. İki: Çevrenin bir tutarlılığı olduğundan emin olunmalı. Örneğin, öğrencilerin, kendi öğretmenlerinden ve kendi kitaplarından talimat almaları gerekir. O gün çevrimiçi buldukları herhangi bir öğretmenden ve herhangi bir kitaptan değil.” dedi.