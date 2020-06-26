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Tüm Elektronik İhtiyaçlarınız için Yaz Fırsatları MediaMarkt’ta Başladı!
MediaMarkt 26-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Fırsatları kampanyası ile teknolojik ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Bu kampanya ile beyaz eşyadan televizyonlara, akıllı telefondan kablosuz hoparlörlere kadar birçok üründe benzersiz indirimler tüketicileri bekliyor. Biz de Hardware Plus olarak bu indirimli ürünlerden bazılarını sizler için derledik.
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MediaMarkt Yaz Fırsatları indirimleri
Samsung 65RU7440 65” 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Televizyon
Samsung’un 4K UHD çözünürlüğünde görüntü sağlayan akıllı televizyonu HDR desteğiyle beraber renkleri çok daha canlı ve gerçekçi olarak gösterebiliyor. İnce, şık ve 65 inç boyutuyla geniş bir görüntü vadeden televizyon 7999 TL’lik satış fiyatına sahip. Ancak kampanya kapsamında 7499 TL fiyat avantajı ile bu televizyona sahip olabilirsiniz.
Xiaomi’nin Türkiye’deki en popüler telefon modellerinden biri olan Redmi Note 8, 6,3 inç Full HD+ bir ekran çözünürlüğü ile birlikte geliyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan cihazda 4 GB bellek ve 128 GB geniş depolama alanı bulunuyor. MediaMarkt Yaz Fırsatları neticesinde bu telefon 3199 TL yerine 2899 TL’ye satılıyor olacak.
Electrolux EW6F4923EB CM A+++(-20%) Enerji Sınıfı 9Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
9 kg çamaşır kapasiteli büyük bir çamaşır makinesi olan Electrolux PerfectCare 600, şık ve yüksek devirli yapısıyla dikkat çekiyor. Giysilerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan SensiCare System ile az miktarda giysinizi dahi tasarruftan ve zamandan ödün vermeden yıkayabilirsiniz. Ayrıca Buharlı Anti Alerji programı yıkama suyu sıcaklığını yükseltir ve sabit tutarak giysilerinizi mikroplardan arındırabiliyor. Ürünün fiyatı ise kampanya kapsamında 2999 TL yerine 2699 TL olarak belirlenmiş.
Huawei’nin ilk açılır kapanır ön kameralı telefonu olan Y9 Prime, 2899 TL yerine 2599 TL’lik kampanya fiyatıyla MediaMarkt mağazalarındaki yerini alacak. 6,6 inç tam ekranı ile tüm içerikleri rahatlıkla görmenizi sağlayacak telefonda 4 GB bellek ve geniş 128 GB depolama alanı bulunuyor. Şık bir renge de sahip olan cihaz üçlü arka kamera sistemiyle de yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.
LG SL5Y 2.1 Kanal 400W Soundbar
Televizyon keyfinizi katlamak adına 2.1 ses sistemiyle gelen 400 Watt gücündeki bu soundbar, şık bir görünüm ile salonunuza farklı bir hava katacak. DTS Virtual:X teknolojisine sahip LG Sound Bar SL5Y sürükleyici bir ses sunuyor. Üç ön hoparlör ve bir subwoofer kullanılan DTS teknolojisi sizi saran sesle sürükleyici bir deneyimi sunar. LG Sound Bar SL5Y çeşitli girişlere ve HDMI, Optik ve Bluetooth gibi kullanışlı seçeneklere sahip. Ürün ise 1749 TL’lik yerine 1679 TL’lik fiyat avantajı ile satılıyor.
Akıllı telefonunuz ile video ve fotoğraf çekerken el titremesi nedeniyle ortaya çıkan kötü sonuçlara bu gimbal ile veda edebilirsiniz. Katlanınca cebe sığabilecek kadar küçük boyutta olan Feiyu Vlogpocket, tüm akıllı telefonlar ile akıcı ve izlemesi keyifli videolar üretebilmenizde yardımcı olacak. MediaMarkt mağazalarında ise ürünü 499 TL yerine 449 TL’lik fiyatla satın alabilirsiniz.
Sjcam Kkcam Oxygen Aksiyon Kamera
16 MP kameraya sahip 4K video çözünürlüğünde video çekebileceğiniz Sjcam Kkcam Oxygen, vlog, motovlog ve araç içi kamera olarak kullanılabilecek yapıya sahip. Üzerindeki ekranından kayıt durumunu anlık olarak kontrol edebileceğiniz bu aksiyon kamerası 499 TL yerine 399 TL’ye Yaz Fırsatları kampanyası dahilinde satılacak.
Bosch KGN56VW30N A++ Enerji Sınıfı 559L NoFrost Çift Kapılı Buzdolabı
559 litrelik geniş hacimli ve A++ enerji sınıfı ile elektrik faturanıza katkı sağlayacak bu buzdolabı olarak kampanya dahilinde 5499 TL yerine 5099 TL’ye satın alınabilir. Dondurucu bölümü alt tarafta olan çift kapılı buzdolabı VitaFresh tazelik sistemine de sahip. Elektrik kesintisi sırasında ise 24 saate kadar yiyecekleriniz bu buzdolabı ile taze kalacak.
MediaMarkt Yaz Fırsatları kampanyası kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Z/Nord ile alakalı yeni belgesel fragmanı yayınlandı!
OnePlus firması yeni cihazı Z/Nord için geri sayıma geçti. Firma YouTube üzerinden cihazın tasarım sürecinin anlatıldığı bir belgeselin fragmanı yayınladı.
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OnePlus Z/Nord tasarımı ile alakalı belgeselin fragmanı yayınlandı!
OnePlus orta seviye cihaz ile akıllı telefon rekabetinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Firmanın yeni cihazı OnePlus Z/Nord ile alakalı belgesel çektiği öğrenildi. YouTube üzerinden ilk fragmanı yayınlanan belgeselin, cihazın yapılış süreci ve firmanın bugünlere nasıl geldiği gibi konuları ele aldığı gözlemlendi. “Yeni Başlangıçlar” sloganı ile bizleri karşılayan videoda firma tarafından sansürlenen bir cihaz hakkında tasarım ekibinin yaptığı konuşmalar dikkat çekiyor. Yapılan yorumlara göre bu sansürlenen telefonun OnePlus Z/Nord olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz günlerde teknik özellikleri ve lansman tarihi sızdırılan cihaz, henüz hangi isimle piyasa çıkacak bilinmiyor. Neredeyse her hafta ismi değişen cihaz bizleri orta üst seviyede karşılıyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan akıllı telefon, 8/12 GB ve 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. 6.5 inç AMOLED ekran boyutlu cihaz, 90 Hz yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılıyor. Toplamda dört adet kamera bulunan akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta yer alan üçlü kamera sistemi ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lens olarak belirlenmiş. Temmuz ayının ikinci haftasında tanıtılması beklenen cihazın belgeseli, 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.
Genel
Steam 2020 yaz indirimleri başladı!
Oyun meraklılarının uzun süredir beklediği 2020 Steam yaz indirimleri nihayet başladı. Bugün yani 25 Haziran 2020 tarihinde başlayan indirimlerin 09 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi beklenmekte. Şu an platform üzerinde %80 ila %90’lara varan indirimler bizleri bekliyor. Ayrıca etkinlik bünyesinde oyun aldığımızda harcadığımız tutarla birlikte puan dükkanında puanlarımız birikiyor. Bu puanları Steam bünyesinde, çeşitli avatar, arka plan ve rozet gibi öğeler için kullanabiliyoruz. Ek olarak 60 TL değerinde yapılan harcamalara Steam, sepet üzerinde 10 TL indirim sağlıyor.
Sevilen birçok seride ciddi oranlarda indirimler bizleri karşılıyor. Coronavirus döneminde evde kalanlar için ciddi fırsatlar sunan Steam, Epic Games’in hediye borbardımanına güzel bir cevapta bulunmuş gibi görünüyor. Son olarak indirimlerin tümüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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2020 yaz indirimlerinde dikkat çeken fırsatları derledik:
Middle-earth: Shadow of War %70 indirimle 20,10 TL
Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL
The Witcher 3: Wild Hunt %70 indirimle 17,99 TL
GOLF IT %50 indirimle 8,00 TL
Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL
RAFT %30 indirimle 21,70 TL
Borderlands 3 %50 indirimle 154,50 TL
Terraria %50 indirimle 9,00 TL
Stranded Deep %30 indirimle 16,80 TL
Planet Coaster %75 indirimle 28,00 TL
Tabletop Simulator %50 indirimle 15,50 TL
Battlefield 1 %50 indirimle 139,99 TL
Internet Cafe Simulator %33 indirimle 12,39 TL
Darksiders 3 %67 indirimle 88,77 TL
Devil May Cry 5 %50 indirimle 89,50 TL
Call of Duty WWII %67 indirimle 68,97 TL
Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL
Far Cry New Dawn %60 indirimle 79,60 TL
Don’t Starve Together %66 indirimle 8,16 TL
Tom Clansy’s Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL
Mortal Kombat 11 %60 indirimle 32,80 TL
Genel
Cyberpunk 2077 için yeni fragman yayınlandı!
Geçtiğimiz günlerde 17 Eylül olarak belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım tarihine ertelenen Cyberpunk 2077 için yeni oynanış videosu yayınlandı. Cyberpunk 2077 Night City Wire Show adıyla geçtiğimiz dakikalarda başlayan etkinlik bizlere oyun içerisinden birçok detayı gösteriyor.
Yapım PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Geçtiğimiz günlerde geliştirici ekip, oyunun tamamlandığını ancak oyundaki RPG öğelerini tekrar ele almak ve güç dengesini oluşturmak için oyunun ertelendiğini belirtmişti. Açık dünya ve umut vadeden senaryosuyla oyuncular tarafından uzun bir süredir beklenen yapım 19 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Daha önce birkaç oyun içi video ve karakter oluşturma gibi detayları paylaşılan yapım, içerisinde bulunan distopik evren ile merak uyandırıyor.
Distopik dünyasıyla beklentilerimizi yükselten yapıma ait yeni fragman
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Fragmanda ilk olarak oyun içerisinde yer alan Night City’de yeni arkadaşlarımızı tanıyoruz. Özellikle yakın arkadaşımız Jackie ile karşılaştığımız videoda, Fixer, Dexter ve Shaun gibi karakterleri de görmüş oluyoruz. Badlands adı verilmiş nükleer patlama sonrası bir çöle kurulan şehirde başlayacak olan hikayemiz çeşitli görevlerle devam edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves’in de yer alacağını bildiğimiz Cyberpunk 2077’de karakterlere ait mimik, hareket ve fizik motoru işlevlerinin çağımız açısından çığır açması bekleniyor.
Yeni anime duyurusu: Cyberpunk 2077: Edgerunners
Ek olarak CD Projekt Red, Cyberpunk oyunu için yeni bir anime duyurusu da yaptı. Cyberpunk 2077: Edgerunners adıyla gelecek olan anime 2022 yılında Netflix üzerinde yayınlanacak. Yapım, Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçecek, ancak tamamen farklı bir hikaye örgüsüyle farklı bir karakteri konu alacak. Son olarak, kanun kaçağı bir sokak çocuğunu konu alması beklenen animenin 10 bölümden oluşması bekleniyor.