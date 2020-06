Tüm Elektronik İhtiyaçlarınız için Yaz Fırsatları MediaMarkt’ta Başladı!

Oyun meraklılarının uzun süredir beklediği 2020 Steam yaz indirimleri nihayet başladı. Bugün yani 25 Haziran 2020 tarihinde başlayan indirimlerin 09 Temmuz 2020 tarihinde sona ermesi beklenmekte. Şu an platform üzerinde %80 ila %90’lara varan indirimler bizleri bekliyor. Ayrıca etkinlik bünyesinde oyun aldığımızda harcadığımız tutarla birlikte puan dükkanında puanlarımız birikiyor. Bu puanları Steam bünyesinde, çeşitli avatar, arka plan ve rozet gibi öğeler için kullanabiliyoruz. Ek olarak 60 TL değerinde yapılan harcamalara Steam, sepet üzerinde 10 TL indirim sağlıyor.

Sevilen birçok seride ciddi oranlarda indirimler bizleri karşılıyor. Coronavirus döneminde evde kalanlar için ciddi fırsatlar sunan Steam, Epic Games’in hediye borbardımanına güzel bir cevapta bulunmuş gibi görünüyor. Son olarak indirimlerin tümüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2020 yaz indirimlerinde dikkat çeken fırsatları derledik:

Middle-earth: Shadow of War %70 indirimle 20,10 TL

Dark Souls III %75 indirimle 44,75 TL

The Witcher 3: Wild Hunt %70 indirimle 17,99 TL

GOLF IT %50 indirimle 8,00 TL

Dead by Daylight %60 indirimle 12,40 TL

RAFT %30 indirimle 21,70 TL

Borderlands 3 %50 indirimle 154,50 TL

Terraria %50 indirimle 9,00 TL

Stranded Deep %30 indirimle 16,80 TL

Planet Coaster %75 indirimle 28,00 TL

Tabletop Simulator %50 indirimle 15,50 TL

Battlefield 1 %50 indirimle 139,99 TL

Internet Cafe Simulator %33 indirimle 12,39 TL

Darksiders 3 %67 indirimle 88,77 TL

Devil May Cry 5 %50 indirimle 89,50 TL

Call of Duty WWII %67 indirimle 68,97 TL

Doom Eternal %50 indirimle 99,50 TL

Far Cry New Dawn %60 indirimle 79,60 TL

Don’t Starve Together %66 indirimle 8,16 TL

Tom Clansy’s Rainbow Six Siege %60 indirimle 41,19 TL

Mortal Kombat 11 %60 indirimle 32,80 TL