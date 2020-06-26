Tüm Elektronik İhtiyaçlarınız için Yaz Fırsatları MediaMarkt’ta Başladı!

MediaMarkt 26-30 Haziran 2020 tarihleri arasında geçerli olacak Yaz Fırsatları kampanyası ile teknolojik ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Bu kampanya ile beyaz eşyadan televizyonlara, akıllı telefondan kablosuz hoparlörlere kadar birçok üründe benzersiz indirimler tüketicileri bekliyor. Biz de Hardware Plus olarak bu indirimli ürünlerden bazılarını sizler için derledik.

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MediaMarkt Yaz Fırsatları indirimleri

Samsung 65RU7440 65” 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Televizyon

Samsung’un 4K UHD çözünürlüğünde görüntü sağlayan akıllı televizyonu HDR desteğiyle beraber renkleri çok daha canlı ve gerçekçi olarak gösterebiliyor. İnce, şık ve 65 inç boyutuyla geniş bir görüntü vadeden televizyon 7999 TL’lik satış fiyatına sahip. Ancak kampanya kapsamında 7499 TL fiyat avantajı ile bu televizyona sahip olabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 128 GB

Xiaomi’nin Türkiye’deki en popüler telefon modellerinden biri olan Redmi Note 8, 6,3 inç Full HD+ bir ekran çözünürlüğü ile birlikte geliyor. Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan cihazda 4 GB bellek ve 128 GB geniş depolama alanı bulunuyor. MediaMarkt Yaz Fırsatları neticesinde bu telefon 3199 TL yerine 2899 TL’ye satılıyor olacak.

Electrolux EW6F4923EB CM A+++(-20%) Enerji Sınıfı 9Kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi

9 kg çamaşır kapasiteli büyük bir çamaşır makinesi olan Electrolux PerfectCare 600, şık ve yüksek devirli yapısıyla dikkat çekiyor. Giysilerinizin türü ve miktarına göre program süresi, su ve enerji tüketimini ayarlayan SensiCare System ile az miktarda giysinizi dahi tasarruftan ve zamandan ödün vermeden yıkayabilirsiniz. Ayrıca Buharlı Anti Alerji programı yıkama suyu sıcaklığını yükseltir ve sabit tutarak giysilerinizi mikroplardan arındırabiliyor. Ürünün fiyatı ise kampanya kapsamında 2999 TL yerine 2699 TL olarak belirlenmiş.

HUAWEI Y9 Prime 2019 128 GB

Huawei’nin ilk açılır kapanır ön kameralı telefonu olan Y9 Prime, 2899 TL yerine 2599 TL’lik kampanya fiyatıyla MediaMarkt mağazalarındaki yerini alacak. 6,6 inç tam ekranı ile tüm içerikleri rahatlıkla görmenizi sağlayacak telefonda 4 GB bellek ve geniş 128 GB depolama alanı bulunuyor. Şık bir renge de sahip olan cihaz üçlü arka kamera sistemiyle de yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

LG SL5Y 2.1 Kanal 400W Soundbar

Televizyon keyfinizi katlamak adına 2.1 ses sistemiyle gelen 400 Watt gücündeki bu soundbar, şık bir görünüm ile salonunuza farklı bir hava katacak. DTS Virtual:X teknolojisine sahip LG Sound Bar SL5Y sürükleyici bir ses sunuyor. Üç ön hoparlör ve bir subwoofer kullanılan DTS teknolojisi sizi saran sesle sürükleyici bir deneyimi sunar. LG Sound Bar SL5Y çeşitli girişlere ve HDMI, Optik ve Bluetooth gibi kullanışlı seçeneklere sahip. Ürün ise 1749 TL’lik yerine 1679 TL’lik fiyat avantajı ile satılıyor.

FEIYU Vlogpocket Gimbal

Akıllı telefonunuz ile video ve fotoğraf çekerken el titremesi nedeniyle ortaya çıkan kötü sonuçlara bu gimbal ile veda edebilirsiniz. Katlanınca cebe sığabilecek kadar küçük boyutta olan Feiyu Vlogpocket, tüm akıllı telefonlar ile akıcı ve izlemesi keyifli videolar üretebilmenizde yardımcı olacak. MediaMarkt mağazalarında ise ürünü 499 TL yerine 449 TL’lik fiyatla satın alabilirsiniz.

Sjcam Kkcam Oxygen Aksiyon Kamera

16 MP kameraya sahip 4K video çözünürlüğünde video çekebileceğiniz Sjcam Kkcam Oxygen, vlog, motovlog ve araç içi kamera olarak kullanılabilecek yapıya sahip. Üzerindeki ekranından kayıt durumunu anlık olarak kontrol edebileceğiniz bu aksiyon kamerası 499 TL yerine 399 TL’ye Yaz Fırsatları kampanyası dahilinde satılacak.

Bosch KGN56VW30N A++ Enerji Sınıfı 559L NoFrost Çift Kapılı Buzdolabı

559 litrelik geniş hacimli ve A++ enerji sınıfı ile elektrik faturanıza katkı sağlayacak bu buzdolabı olarak kampanya dahilinde 5499 TL yerine 5099 TL’ye satın alınabilir. Dondurucu bölümü alt tarafta olan çift kapılı buzdolabı VitaFresh tazelik sistemine de sahip. Elektrik kesintisi sırasında ise 24 saate kadar yiyecekleriniz bu buzdolabı ile taze kalacak.

MediaMarkt Yaz Fırsatları kampanyası kapsamında indirime giren tüm ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.