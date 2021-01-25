Genel
MediaMarkt Yarı Yıl Tatili Fırsatları
Yarıyıl tatilinde evin teknolojik ihtiyaçları mediamarkt.com.tr’de ve mağazalarında. Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden beyaz eşyalara kaçırılmayacak fırsatlar MediaMarkt’ta.
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MediaMarkt’ta Yarı Yıl Tatili Fırsatları’nda öne çıkan ürünler neler?
Telefondan, televizyona, küçük ev aletlerinden kablosuz kulaklıklara varana kadar bir çok ürünler MediaMarkt’ta. 25-29 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyalı fiyatlarda sizler için seçtiğimiz birkaç ürünü listeledik:
Samsung Galaxy S21 Serisi 5G!
Samsung’un yen gözdesi ve S serisinin yeni üyesi s21 5G MediaMarkt’ta sizleri bekliyor! Birbirinden güzel renklere sahip S21’e sizde 9999TL ye sahip olabilirsiniz.
Casper Nirvana i5 işlemcili Dizüstü Bilgisayar
Son zamanlarda dizüstü bilgisayar arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlardan bir tanesinde Casper Nirvana serisinden geliyor. Sizde bu laptopa MediaMarkt’ta 5349 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
JBL Tune 215TWS Gerçek Kablosuz Kulak İçi Kulaklık
Son zamanların modası tam kablosuz bluetooth kulaklıklar. Hem cebini, hem de kulağını düşünenler için değerlendirilmesi gereken bir fırsat. JBL Tune 215TWS 629TL‘ye MediaMarkt’ta sizleri bekliyor.
APPLE iPhone 11 64GB
Apple’ın çok satan serisinin üyesi iPhone 11 sevenleri tarafından çok tercih ediliyor. Satış rekorları kıran iPhone 11’e sizde 7799 TL‘ye sahip olabilirsiniz.
Grundig 125 Smart 4K Ultra HD Led TV
Evinizin salonunda baş köşeye konumlandırabileceğiniz yeni bir televizyon arıyorsanız, Grundig 125 Smart 4K Ultra HD Led Tv tam size göre. Bu televizyonu sizde 3999TL ye satın alabilirsiniz.
Kampanya 25-29 ocak tarihleri arasında hem mağazalarda hem de www.mediamarkt.com.tr’de geçerli.
Genel
Logitech, G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Türkiye’de satışa çıktı!
Logitech, profesyonel oyuncular ve oyun tutkunları için G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Türkiye’de satışa sundu.
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Oyun teknoloji ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, performansıyla dikkat çeken yeni G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığını Türkiye’de satışa çıkardı. Oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği oyuncu kulaklığı, konfor ve dayanıklılığı yüksek performanslı işitme ve konuşma teknolojileriyle bir araya getiriyor.
20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı
Logitech G’nin farklı renk alternatifleri sunan G733 Kablosuz Oyuncu Kulaklığı, kullandığı ekipmanlarla performansını ve rahatlığını artırmak isteyen oyuncuların dikkatini çekiyor. 20 metreye kadar kablosuz kapsama alanı olan ürünün BLUE VO!CE teknolojisine sahip çıkarılabilir mikrofonu ve 29 saatlik pil ömrü var. Yeni oyuncu kulaklıkları, profesyonellere sıkı antrenman ve oyun süreçlerinde yardımcı olmak için, saatlerce takılabilecek derecede konforlu, aynı zamanda da inanılmaz derecede dayanıklı tasarlandı. Daha güçlü, net ve temiz bir ses için PRO-G sürücüye ve oyun deneyimini profesyonelleştiren DTS 2.0 yeni nesil surround ses sitemine de sahip bulunuyor.
Yalnızca 278 gram ağırlığındaki Logitech G733, beyaz, mavi, lila ve siyah renk seçeneklerini sunuyor. Ters çevrilebilir süspansiyonlu kafa bantları ve yumuşak çift katmanlı hafızalı köpük kulak süngerleri ile birlikte geliyor. Tüm bu özellikler G733’ü Logitech G’nin şimdiye kadar tasarladığı en rahat kulaklıklardan biri haline getiriyor.
Genel
Milli Uçan Arabaya İmza Atmak İsteyenler TEKNOFEST’te Yarışmaya!
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışmasına katılmak için hazır mısın? Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabiliyor.
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Geleceğin araçlarından biri olarak görülen “uçan araba” alanında düzenlenen bu yarışma ile amaçlanan; yoğun nüfus bölgeleri de dâhil, insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgeleri arasında bir noktadan diğerine emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konması olarak tanımlanıyor. Takımlardan; aynı anda birden fazla uçan arabanın bir şehirde görev yaptığı durumu düşünerek, araçların birbirleri ve çevreleriyle güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak tasarımlar yapmaları bekleniyor. Dolayısıyla, geleceğin uçan arabalarında önemli bir yer teşkil edecek olan hava trafik yönetim sistemi üzerine de çalışacaklar. Yarışmacı takımlardan, tasarladıkları uçan arabayı simülasyon ortamında göstermeleri ve bu yıl ek olarak tasarlamış oldukları uçan arabanın ölçeklendirilmiş modelini yapmaları isteniyor. Finalde ise birinciyi 45.000 TL, ikinciyi 30.000 TL ve üçüncüyü 15.000 TL’lik ödül bekliyor.
35 Farklı Teknoloji Yarışması Gençleri Bekliyor!
Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak; Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.
World Drone Cup, Hackİstanbul, Roket Yarışı Gibi Heyecan Verici Yarışmalar…
Toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST; gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket’ten World DroneCup’a, Model Uydu’dan Hackİstanbul’a kadar onlarca yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük ödüllü Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor. Gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan genclerin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 Milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 Milyon TL’nin üzerinde ödülün sahibi olacak.
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde; Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun destekleriyle düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve başvurularınızı gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresini ziyaret etmeniz yeterli olacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei açıklama yaptı satış söz konusu değil
Reuters tarafından ortaya atılan bir iddiada, Huawei’in P ve Mate serisini satacağı söylenmişti. Konuyla ilgili Huawei açıklama yaptı, satış söz konusu değil.
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Çinli telekomünikasyon devi Huawei, son zamanlarda zor günler yaşıyor. Ambargo sebebiyle Çin dışında varlığı gittikçe azalan şirket, alt markasını satmak durumunda kalmıştı. Kimsenin beklemediği bu satışın ardından Reuters tarafından ortaya atılan iddia, sektörde adeta bomba etkisi yarattı. Habere göre Huawei, popüler akıllı telefonları P ve Mate markalarını satmaya hazırlanıyordu. Söz konusu satış Çin hükümeti tarafından desteklenen, Şanghay merkezli bir konsorsiyuma yapılacaktı. Ancak konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hisseden Çinli üretici, iddiaları yalanladı. Huawei, açıklama yaparak söz konusu markaların satışının söz konusu olmadığını belirtti. Milyonlar satan P ve Mate serisinin geleceği, Huawei ellerinde olacak.
Huawei açıklama yaptı
Şirket tarafından dedikoduların önüne geçmek için yapılan resmî açıklamada, P ve Mate satışlarının söz konusu olmadığı ve Reuters haberinin asılsız olduğu duyuruldu. Yapılan açıklama ise şöyle; “HUAWEI, P ve MATE serisi akıllı telefon markalarının satışı söz konusu değildir. 25 Ocak’ta Reuters tarafından yayınlanan haberde Huawei şirketinin P ve Mate serisi akıllı telefon markalarının satışı için Çin hükümeti destekli yatırım fonlarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilmiştir. Huawei şirketine ait, amiral gemisi kategorisindeki akıllı telefon markalarının MUHTEMEL SATIŞI ile ilgili söz konusu haberler asılsızdır. Şirketin bu yönde bir planı bulunmamaktadır. Huawei akıllı telefon kategorisindeki üretim ve satışına aynı şekilde devam edecek, tüm dünyadaki tüketicilerine üst düzey ürünler sunmaya devam edecektir.” Huawei açıklama yaparak çok net belirttiği üzere, amiral gemisi akıllı telefon pazarından yakın bir zaman içinde çekilmeyi düşünmüyor. Bu markanın özellikle HarmonyOS ile büyük şeyler bekleyen takipçilerini sevindirecek cinsten bir haber. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Huawei açıklama yaptı satış söz konusu değil
MediaMarkt Yarı Yıl Tatili Fırsatları
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Yarıyıl Tatili için OPPO’dan Hediye Önerileri | OPPO A91 HEDİYELİ!
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