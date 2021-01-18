Genel
MediaMarkt’ta Sömestr İndirimleri ve Kampanyası
MediaMarkt’ta Sömestr İndirimleri ve Kampanyası başladı! Uzaktan eğitimli bir dönemin sonuna gelirken, çocuklar karne hediyesi beklerken ebeveynler de evde keyifli vakit geçirmek için teknolojik ihtiyaçları listelemiş durumda. Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden aksesuarlara yarı yıl tatilinde evin teknolojik ihtiyaçları kaçırılmaz fırsatlarla MediaMarkt’ta! Kampanya hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesinde geçerli. Son Gün: 22 Ocak.
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MediaMarkt’ta Sömestr İndirimleri ve Kampanyasında önce çıkan ürünler
Sömestr indirimleriyle beraber kampanyada birçok ürün bulunuyor. Bunların en başında akıllı telefonlar, oyun konsolları, televizyonlar ve giyilebilir akıllı aksesuarlar geliyor. Bu ürünlerden bir kaçını sizler için derledik.
Oppo A 52 64 GB Son Gün: 22 Ocak
Oppo A52, özellikle kamera detayları ile ön plana çıkan model; geliştirmiş olduğu akıllı telefon seçenekleri ile kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanım deneyimi sunuyor. 2020 Nisan ayında piyasaya sürülen Oppo A52, performans ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyorken bu akıllı telefonu 2699 TL ye sahip olabilirsiniz.
Xbox Series S 512 GB Son Gün: 25 Ocak
Oyunların yeni nesli, Xbox ile en büyük dijital kütüphaneyi sunuyor. Daha dinamik dünyalar, daha hızlı yükleme süreleri ve Xbox Game Pass ile birlikte tamamen dijital Xbox Series S 512 GB versiyonu 4499 TL’ ye sizleri bekliyor.
ALCATEL SC9820E TCL MT40X Movetime Family Watch Akıllı Saat
MOVETIME Akıllı Çocuk Saati ile yakılarınızla daima iletişimde kalmanıza yaran saat, dahili kamera ve 4.5G bağlantısıyla kesintsiz çift yönlü görüntülü görüşme imkanı tanıyor. Sizde bu saati 1199TL’ye satın alabilirsiniz.
SAMSUNG 65TU8500 65” 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV
Samsung’un 4K Ultra HD LED serisinden olan bu modeli özellikle verdiği renkler ve çözünürlükle tercih sebebi olması için yeterli. Siz de bu televizyona 8899TL ye sahip olabilirsiniz.
BEATS MQCY2ZE/A Studio 3 BT Kulak Üstü Kulaklık
Gelişmiş ses teknolojileri, şık tasarımı ve sportif duruşuyla ön plana çıkan Beats Studio3 Wireless Kulaklık modelleri müzik ve film severlerin yanı sıra oyun tutkunlarına, sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen herkese hitap ediyor. Şıklığının yanı sıra konforlu kullanım özellikleriyle de dikkat çeken ürün kullanıcılarına tüm gün rahat bir kullanım sunuyor. Bu ürüne sizler de 1299TL’ye satın alabilirsiniz.
MediaMarkt’ta Sömestr kampanyasında elbette sadece bizim sıraladığımız ürünler yok. Buradaki bağlantıdan bu kampanya dönemine ait tüm ürünlere ve indirimlere göz atabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Genel
Kablosuz kulaklık sektöründe 2020’nin lideri Apple
Kablosuz kulaklık sektörü hızla büyüyor ve pek çok teknoloji şirketi kendi kulaklıklarını sahneye çıkarıyor. Araştırmaya göre listenin zirvesinde Apple yer alıyor.
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Counterpoint Research, kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde TWS satışları hızla arttı ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklıkların sevkiyatlarında yüzde 83 oranında bir artış görüldü.
Bu rakamlara göre geçen yıl toplam 238 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple’ın ürünleri görüyor.
Araştırmaya göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde en çok kablosuz kulaklık sevkiyatını yapan şirket % 29 pazar payı ile Apple oldu. Apple’ı ise fiyat/performans ürünleriyle tanınan Xiaomi % 13 ile takip ederken, Çinli şirketi Samsung ve JBL % 5 ile izliyor.
Counterpoint Research analisti Liz Lee, “Cihazlardan jakı ve kutularından kulaklıkları çıkarma eğilimi, TWS segmentinin büyümesi için büyük bir itici güç haline geliyor. Ayrıca, mobil medya tüketiminin artmaya devam etmesine yardımcı olarak TWS’yi bir sonraki olmazsa olmaz aksesuar haline getiriyor” dedi.
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Giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kablosuz kulaklık alırken, kulaklıkları ise akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Akıllı saatlerde da 2020 yılının son döneminde şaşırtıcı bir büyüme görüldü. Analist Sujeong Lim göre sağlık ve zindeliğe artan ilgi ile birlikte ekonomilerin normalleşmesi ve akıllı saatlerin fiyatları düşmesi akıllı saat pazarının büyümesini daha da arttıracak.
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Genel
Samsung Galaxy M62 özellikleri sızdı
Samsung Galaxy M62, Exynos işlemci ile benchmark üzerinde görüntülendi. Akıllı telefon 7.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya ile gelebilir.
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Samsung’un orta sınıf akıllı telefonlarını barındıran Galaxy M serisi, fiyat / performans anlamında tüketicilerin en takdir ettiği cihazların başında geliyor. M serisi telefonlar, özellikle Hindistan ve ülkemiz gibi fiyat konusundaki hassas olan ülkelerde oldukça ilgi çekiyor. Serinin özellikle M51 modeli, pek çok ülkede oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Şimdilerde ise bu serinin yeni modeli bekleniyor. Son gelen haberler Samsung Galaxy M62 modelinin, benchmark üzerinde görüntülendiği yönünde.
#Samsung Galaxy M62 / F62
25w
USB Type-C
7,000mah
3,5mm
Exynos 9825
6GB RAM
Android 11 pic.twitter.com/MvpxlxwgtW
— Yuri Semenko🦊😷 (@semenko_yuri) January 16, 2021
Samsung Galaxy M62 özellikleri
Geçmişte de bazı sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısı, telefonun bazı özelliklerinin de olduğu bir benchmark testi sonucunu paylaştı. SM-E62F kod adlı Samsung Galaxy M62, benchmark testinde tekli çekirdek performansında 763, çoklu çekirdek performansında da 1952 puan aldı. Testte sızan diğer detaylara göre telefon, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9825 işlemci, 6 GB RAM ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh devasa bir bataryayla beraber gelecek. Modelde giriş portu olarak USB Tip-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacak. Yazılım tarafında ise Android üzerine kurulmuş ONE UI ile birlikte gelecek. NFC desteği ve 256 GB depolama seçeneği de olması beklenen özellikler arasında. Özellikle 7.000 mAh batarya telefonun en çok dikkat çeken kısmı olacak gibi duruyor. Samsung Uygun akıllı telefonun fiyatını uygun tutarsa modelin, M51 kadar başarılı olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Diğer
Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi
Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı
Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.
Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.
Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.
Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü” 10 dakika içinde saptayabildi.
Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.
Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor. Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.
Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.
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mehmett
18 Ocak 2021 at 15:28
Oppo A53 internette 2360 TL iken gerizekalımıyız biz 2699 tl verelim. Hepsi çok pahalı. Oppo Enco W11’in fiyatını arttırmışlar 10 TL