MediaMarkt’ta Sömestr İndirimleri ve Kampanyası başladı! Uzaktan eğitimli bir dönemin sonuna gelirken, çocuklar karne hediyesi beklerken ebeveynler de evde keyifli vakit geçirmek için teknolojik ihtiyaçları listelemiş durumda. Akıllı telefonlardan televizyonlara, küçük ev aletlerinden aksesuarlara yarı yıl tatilinde evin teknolojik ihtiyaçları kaçırılmaz fırsatlarla MediaMarkt’ta! Kampanya hem MediaMarkt mağazalarında hem de internet sitesinde geçerli. Son Gün: 22 Ocak.

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MediaMarkt’ta Sömestr İndirimleri ve Kampanyasında önce çıkan ürünler

Sömestr indirimleriyle beraber kampanyada birçok ürün bulunuyor. Bunların en başında akıllı telefonlar, oyun konsolları, televizyonlar ve giyilebilir akıllı aksesuarlar geliyor. Bu ürünlerden bir kaçını sizler için derledik.

Oppo A 52 64 GB Son Gün: 22 Ocak

Oppo A52, özellikle kamera detayları ile ön plana çıkan model; geliştirmiş olduğu akıllı telefon seçenekleri ile kullanıcılarına keyifli bir telefon kullanım deneyimi sunuyor. 2020 Nisan ayında piyasaya sürülen Oppo A52, performans ve kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyorken bu akıllı telefonu 2699 TL ye sahip olabilirsiniz.

Xbox Series S 512 GB Son Gün: 25 Ocak

Oyunların yeni nesli, Xbox ile en büyük dijital kütüphaneyi sunuyor. Daha dinamik dünyalar, daha hızlı yükleme süreleri ve Xbox Game Pass ile birlikte tamamen dijital Xbox Series S 512 GB versiyonu 4499 TL’ ye sizleri bekliyor.

ALCATEL SC9820E TCL MT40X Movetime Family Watch Akıllı Saat

MOVETIME Akıllı Çocuk Saati ile yakılarınızla daima iletişimde kalmanıza yaran saat, dahili kamera ve 4.5G bağlantısıyla kesintsiz çift yönlü görüntülü görüşme imkanı tanıyor. Sizde bu saati 1199TL’ye satın alabilirsiniz.

SAMSUNG 65TU8500 65” 165 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV

Samsung’un 4K Ultra HD LED serisinden olan bu modeli özellikle verdiği renkler ve çözünürlükle tercih sebebi olması için yeterli. Siz de bu televizyona 8899TL ye sahip olabilirsiniz.

BEATS MQCY2ZE/A Studio 3 BT Kulak Üstü Kulaklık

Gelişmiş ses teknolojileri, şık tasarımı ve sportif duruşuyla ön plana çıkan Beats Studio3 Wireless Kulaklık modelleri müzik ve film severlerin yanı sıra oyun tutkunlarına, sporu bir yaşam biçimi olarak benimseyen herkese hitap ediyor. Şıklığının yanı sıra konforlu kullanım özellikleriyle de dikkat çeken ürün kullanıcılarına tüm gün rahat bir kullanım sunuyor. Bu ürüne sizler de 1299TL’ye satın alabilirsiniz.

MediaMarkt’ta Sömestr kampanyasında elbette sadece bizim sıraladığımız ürünler yok. Buradaki bağlantıdan bu kampanya dönemine ait tüm ürünlere ve indirimlere göz atabilirsiniz.

Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.