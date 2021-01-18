Apple, podcast abonelik hizmeti geliştiriyor

Apple, geçtiğimi günlerde bazı kaynaklara, artık podcast’lere daha çok odaklanacağını ve yeni bir abonelik başlatacağını duyurdu. Oluşturacağı bu yeni abonelik, tabii ki ücretlendirilecek ve bu sayede insanlar podcast’lere ulaşabilecekler.

İlginizi çekebilir: Apple, For All Mankind’in yeni fragmanını paylaştı

reklam

Apple, yeni podcast hizmeti oluşturuyor!

Apple’ın aldığı yeni karar, oluşturduğu podcastleri ücretli hale getirmek ve artık buradan para kazanmak. Bunun yanında yarattığı ücretli uygulama, podcast yaratıcılarının daha çok ilgisini çekecek ve onları Spotify, SiriusXM ve Amazon gibi diğer platformlardan çalacak gibi duruyor.

Son birkaç yılda, podcast pazarı oldukça büyüdü ve beraberinde rekabeti de getirdi. Özellikle Apple’ın Spotify gibi rakipleri, sektörde konsolidasyona yol açan başlıca podcast isimlerini kaptı. Bununla birlikte özellikle Spotify, bu konuda oldukça fazla yatırım yaptı: Gimlet Media ve The Ringer gibi podcasting şirketlerini satın almanın yanı sıra The Joe Rogan Experience gibi popüler podcast’lerin haklarını da satın almak için 800 milyon dolar harcadı.

Sizin için oluşturduğumuz Hepsiburada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Podcastlerin gün geçtikçe ilgi görmesi, ilerde birçok podcastin belirli platformlara özel olmasını ve abonelik için ücretlere sahip olmasını sağlayabilir. Apple’ın izleyeceği yol da bu şekilde olabilir ve özel bir podcasting hizmetine sahip ilk şirketlerden biri olarak kendini kurabilir. Bazı kaynaklar, Apple’ın bu aşamada ilerlediğini ve kendi podcast uygulamasına özel olacak orijinal podcastler üzerine çalıştığını eklediler.

Apple’ın bu çalışmaların yanında odaklandığını bir konu daha var. Bu planlar dahilinde, Apple TV+‘da yayınlanan film ve programların ses yanlarını oluşturacak. Sonbaharda şirket, bünyesine deneyimli radyo yöneticisi Jake Shapiro‘yu kattı. Bu hamlesi, tabii ki de podcast için çalışan ekibe başkanlık etmesi içindi. Ayrıca, Apple ile prodüksiyon şirketleri arasında bir podcast hizmeti için görüşmeler şu anda gerçekleşiyor, ancak Apple’ın hizmeti takip edip başlatmayacağı belirsizliğini koruyor. Loup Ventures analistleri, bu ayın başlarında Apple’ın Podcast +, Stocks + ve Mail + gibi bir dizi yeni ücretli hizmet üzerinde çalışabileceğini öne süren bir raporda ücretli bir podcast hizmeti olasılığı olduğunu da söyledi.

Kullanıcılar oluşacak bu hizmetin ücretini ve sunacaklarını merakla bekliyor. Apple’ın anlaşma yapacağı podcast şirketleri ise büyük merak konusu.