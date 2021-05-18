Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası MediaMarkt’ta!

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Televizyondan tablete, aksesuarlardan ses sistemlerine futbol heyecanını artıracak teknolojiler MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr’de. Bu fırsatın son günü ise 20 Mayıs
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Bilindiği üzere pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken Euro 2020 bu yaza ertelenmişti. Artık 25 gün gibi kısa süre içerisinde Euro 2020 heyecanını yaşayamaya başlayacağız. Tüm dünyanın gözünün bu turnuvada olacağından önemli bir noktaya da değinmemek olmaz. Bu birbirinden farklı maç heyecanını peki hangi televizyondan takip edeceğiz? Sizin için bir rehber niteliğinde bir televizyon listesi hazırladık.
Sizin için hazırladığımız liste:
SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV
Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Sizde bu ürüne göz atmak ve 6999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
BEATS SOLO PRO NC (MRJA2EE.A) Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
Müzik ve maç keyfini kulaklıkla deneyimlemeyi sevenler içinse Beats güzel bir deneyim sunuyor. Ses ve kulaklıklar konusunda kendini kanıtlayan markalardan biri olan Beats, SOLO PRO NC modeliyle sizlerin karşısında bulunuyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 1299TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
PHILIPS 50PUS8505 50” 126 Ekran Uydu Alıcılı Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV
Samsung gibi televizyon sektöründe öncü olan markalardan birisi de Philips. PHILIPS 50PUS8505 50” 126 Ekran Uydu Alıcılı Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV, Philips P5 motoru ile içerikler çok daha parlak, ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanıyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos ile sinematik görüntü ve ses deneyimini sizlere yaşatıyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 5799TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Ayrıca kampanyaya dahil olan birçok ürüne buradaki genel kampanya linkinden de ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Aksesuar
Beats Studio Buds yolda! Apple’ın yeni TWS kulaklığının detayları
Beats, her ne kadar eskisi kadar sükse yapmasa da, hala ses dünyasının önde gelen markalarından. Ünlü rap sanatçısı ve müzik prodüktörü Dr. Dre’nin 2006 yılında kurduğu firma bugüne kadar birçok efsanevi ürüne imza attı. Özellikle yüksek bass’lı ve “over-ear” diye sınıflandırılan kafa üstü kulaklıklarıyla başarıya ulaşan marka, bu tip kulaklıkların yaygınlaşmasında da büyük rol oynamıştı. 2010 yılında ise şirketin yarısı HTC’ye satılmış ve bu partnerlikle çıkarılan HTC akıllı telefonlar ses tarafında büyük beğeni toplamıştı. 2014 yılı ise markanın kaderini değiştiren bir satın almaya sahne oldu. Zira, teknoloji dünyasının en önde gelen devlerinden Apple, Beats’i 3 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. O günden beri Apple çatısı altında ürünlerini geliştirmeye devam eden şirket, Apple Store’ların da en çok satan aksesuar markalarından biri oldu.
Hatırlayacağınız üzere, Beats son yılların kulaklık tarafındaki trendi TWS (tam kablosuz) kulaklıklara da meşhur Powerbeats Pro ile girmişti. Son günlerde Apple’ın markanın operasyonlarına son vereceği konuşulmaktaydı. Ancak görünüşe göre bu haberler gerçeği yansıtmıyor. iOS 14.6 dosyalarında bulunan görsellere göre, marka, Beats Studio Buds adında yepyeni bir TWS kulaklıkla geliyor…
Beats Studio Buds, iOS 14.6 beta dosyalarında görüldü
Kulaklık dünyasında TWS rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bugüne kadar TWS olarak (kafa üstü kulaklıklar dışında) sadece bir model (Powerbeats Pro) çıkaran ve bu trendden beklediğini almayan Beats, görünüşe göre bunu değiştirmek istiyor. Zira bugüne kadar hakkında kimsenin herhangi bir bilgiye sahip olmadığı, yepyeni bir Beats TWS kulaklık iOS dosyalarında ortaya çıktı.
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Aksesuar
Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!
Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.
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Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!
Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.
Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!
Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.
Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?
Herkese Merhabalar,
Mi 10 T ve Poco F2 Pro çıktıkları dönemden bu yana birçok kullanıcının radarında olan telefonlar. Mi 10T sunduğu 144 Hertz ekran deneyimiyle merak uyandırırken Poco F2 Pro’da Amoled ekranıyla dikkatlerini üzerine çekiyor.
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Bu videomuz da farklı özellikleriyle ön plana çıkan ancak birbirine oldukça benzeyen iki cihazın fotoğraf kanadında ki performans farklılıklarını ele aldık. Hangi cihaz ana kamera, ön kamera ve portre modlarında nasıl performans sergiliyor? Videomuzda aynı açıda, aynı ışık koşullarında ve aynı modellerle iki telefonumuzla çekimler gerçekleştirdik. Sizin favoriniz hangisi? Videoyu izledikten sonra yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
Xiaomi Mi 10T özellikleri
Ekran Boyutu: 6.67 inç
Ağırlık: 216 g
Ekran: FHD+ IPS LCD
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 5000 mAh Hızlı
Şarj: 33W Hızlı Şarj
POCO F2 Pro özellikleri
Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm
Ağırlık: 219 gr
Kasa: Cam arka – Alüminyum Çerçeve
Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 60 Hz HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6 GB RAM
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4700 mAh
Hızlı Şarj: 30 Watt
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