Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası MediaMarkt’ta!

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Televizyondan tablete, aksesuarlardan ses sistemlerine futbol heyecanını artıracak teknolojiler MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr’de. Bu fırsatın son günü ise 20 Mayıs

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Bilindiği üzere pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken Euro 2020 bu yaza ertelenmişti. Artık 25 gün gibi kısa süre içerisinde Euro 2020 heyecanını yaşayamaya başlayacağız. Tüm dünyanın gözünün bu turnuvada olacağından önemli bir noktaya da değinmemek olmaz. Bu birbirinden farklı maç heyecanını peki hangi televizyondan takip edeceğiz? Sizin için bir rehber niteliğinde bir televizyon listesi hazırladık.

Sizin için hazırladığımız liste:

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SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV

Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Sizde bu ürüne göz atmak ve 6999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

BEATS SOLO PRO NC (MRJA2EE.A) Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Müzik ve maç keyfini kulaklıkla deneyimlemeyi sevenler içinse Beats güzel bir deneyim sunuyor. Ses ve kulaklıklar konusunda kendini kanıtlayan markalardan biri olan Beats,  SOLO PRO NC modeliyle sizlerin karşısında bulunuyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 1299TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

PHILIPS 50PUS8505 50” 126 Ekran Uydu Alıcılı Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV

Samsung gibi televizyon sektöründe öncü olan markalardan birisi de Philips. PHILIPS 50PUS8505 50” 126 Ekran Uydu Alıcılı Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV, Philips P5 motoru ile içerikler çok daha parlak, ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanıyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos ile sinematik görüntü ve ses deneyimini sizlere yaşatıyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 5799TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Ayrıca kampanyaya dahil olan birçok ürüne buradaki genel kampanya linkinden de ulaşabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.

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Aksesuar

Beats Studio Buds yolda! Apple’ın yeni TWS kulaklığının detayları

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Beats Studio Buds

Beats, her ne kadar eskisi kadar sükse yapmasa da, hala ses dünyasının önde gelen markalarından. Ünlü rap sanatçısı ve müzik prodüktörü Dr. Dre’nin 2006 yılında kurduğu firma bugüne kadar birçok efsanevi ürüne imza attı. Özellikle yüksek bass’lı ve “over-ear” diye sınıflandırılan kafa üstü kulaklıklarıyla başarıya ulaşan marka, bu tip kulaklıkların yaygınlaşmasında da büyük rol oynamıştı. 2010 yılında ise şirketin yarısı HTC’ye satılmış ve bu partnerlikle çıkarılan HTC akıllı telefonlar ses tarafında büyük beğeni toplamıştı. 2014 yılı ise markanın kaderini değiştiren bir satın almaya sahne oldu. Zira, teknoloji dünyasının en önde gelen devlerinden Apple, Beats’i 3 milyar ABD Doları karşılığında satın aldı. O günden beri Apple çatısı altında ürünlerini geliştirmeye devam eden şirket, Apple Store’ların da en çok satan aksesuar markalarından biri oldu.

Hatırlayacağınız üzere, Beats son yılların kulaklık tarafındaki trendi  TWS (tam kablosuz) kulaklıklara da meşhur Powerbeats Pro ile girmişti. Son günlerde Apple’ın markanın operasyonlarına son vereceği konuşulmaktaydı. Ancak görünüşe göre bu haberler gerçeği yansıtmıyor. iOS 14.6 dosyalarında bulunan görsellere göre, marka, Beats Studio Buds adında yepyeni bir TWS kulaklıkla geliyor…

Beats Studio Buds, iOS 14.6 beta dosyalarında görüldü

Beats Studio Buds

Kulaklık dünyasında TWS rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Bugüne kadar TWS olarak (kafa üstü kulaklıklar dışında) sadece bir model (Powerbeats Pro) çıkaran ve bu trendden beklediğini almayan Beats, görünüşe göre bunu değiştirmek istiyor. Zira bugüne kadar hakkında kimsenin herhangi bir bilgiye sahip olmadığı, yepyeni bir Beats TWS kulaklık iOS dosyalarında ortaya çıktı.

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MacRumors yazarı Steve Mosser’ın iOS 14.6 ve tvOS 14.6 beta dosyalarında keşfettiğine göre, kulaklığın adı Beats Studio Buds. Tıpkı AirPods’lar gibi, bu yeni Beats marka kulaklık da TWS bir ürün. Yani, tam kablosuz bir kulaklık. Tabi doğal olarak, yukardaki görselde de görüldüğü üzere kulaklıklar bir şarj kutusuyla gelmekte. Görsellere ek olarak, Steve Moser, kulaklığın bir de animasyonlarını paylaştı:

Gördüğünüz gibi, Beats Studio Buds önceki tam kablosuz model olan Powerbeats Pro’dan bir hayli farklı. Kulak arkasındaki sabitleyicileri ile daha çok spor yapan kullanıcılara hitap eden Powerbeats Pro’nun aksine, Studio Buds çok daha kompakt bir tasarımda. Tabi, bu kompaktlığın en büyük nedeni ise kulak arkasında herhangi bir sabitleyici ünite barındırmaması. Hatta dizayn yönünden kulaklığı Samsung, Bose ve Google gibi rakiplerinin ürünlerine benzetmek mümkün. Tasarım tarafında akatarabileceğimiz bir diğer bilgi ise renk seçenekleriyle alakalı. Nitekim; kulaklığın kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere 3 renkte geleceği söylenmekte. Buna ek olarak, şarj kutusunun da oval olacağını belirtelim.

Gürültü engelleme, Apple çip ve diğer teknik özellikler

Beats Studio Buds

Kulaklığın isminden ve tasarım tarafından bahsettikten sonra, gelelim teknik özelliklere. Açıkçası, teknik özellik kısmında fazla bir bilgi sızmış değil. Ancak bu işin teknik tarafında hiçbir fikrimizin olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle ki, 9To5Mac’in yine aynı dosyalarda bulduğu üzere, kulaklık Apple marka bir çip kullanacak. Tabi, bu da “Hey, Siri” fonksiyonuna sahip olacak demek. Yine bundan dolayı, AirPods’lardan alışık olduğumuz üzere, kulaklıktan kaliteli bir Bluetooth bağlantısı ve az gecikme bekleyebiliriz.

Kulaklıkla ilgili öğrendiğimiz diğer bir teknik özellik ise gürültü engelleme tarafında. Öğrenilene göre, Beats Studio Pro gürültü engelleme (noise cancellation) özelliğiyle gelecek. Ancak ne yazık ki bu gürültü engellemenin aktif gürültü engelleme (ANC) olup olmayacağı hakkında bir bilgi mevcut değil. Markanın ilk TWS modeli Powerbeats Pro’da herhangi bir gürültü engelleme teknolojisi olmadığını düşününce, yeni modelin aktif veya adaptif gürültü engellemeye sahip olması muhtemel gözüküyor. Tabi, bu sadece bizim tahminimiz.

Çıkış tarihi

Beats Studio Buds

Öncelikle, kulaklığın çıkış tarihinin henüz belli olmadığını söyleyelim. Fakat, hatırlayacağınız gibi, kulaklıkla ilgili tüm bilgiler ve görsellerin iOS 14.6 beta dosyalarında bulunduğunu söylemiştik. iOS 14.6 sürümünün Haziran ayında piyasaya çıkması beklenmekte. Eğer buradan bir tahmin yürütürsek, kulaklık için de aynı tarihi öngörebiliriz. İşin bir de AirPods tarafı var. Öyle ki, AirPods’un 3. nesli uzun bir süredir beklenmekte. Ancak bahsedilen beta dosyalarında herhangi bir AirPods bilgisi bulunmuyor. Kaynaklara göre, bu durum Beats Studio Buds’ın lansmanın yakın olduğunu işaret ediyor. Tabi, daha önce de söylediğimiz gibi bunlar sadece spekülasyon ve kesin bilgiler değil. Bakalım, Beats Studio Buds ne zaman gelecek…

Studio Buds hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi fiyat bandında olmalı? Eğer uygun bir fiyata gelirse almayı düşünür müsünüz? AirPods’a göre tasarımı ve renk seçenekleri olması bir avantaj mı? İki kulaklığı kıyaslayınca sizce hangisi öne çıkıyor? Görüşlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: MacRumors, 9To5Mac

 

 

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Aksesuar

Realme Watch 2 Pro akıllı saatin ne zaman tanıtılacağı belli oldu!

Yazan:

Realme Watch 2 Pro

Realme Watch 2 Pro modeli için artık geri sayıma geçtik. Akıllı saat piyasasında yer edinmek isteyen Realme, bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Watch 2 modelini kullanıcılarının karşısına çıkarmıştı. Teknoloji devi şimdi de Pro modeli için kolları sıvadı. Merakla beklenen akıllı saatin tanıtım tarihi belli oldu. Firma Watch 2 Pro modelini 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Firma duyuruyu Twitter üzerinden takipçilerine gerçekleştirdi. Bununla birlikte lansmanda birçok ilave ürün tanıtımı daha gerçekleşecek.

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Realme Watch 2 Pro 20 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak!

Akıllı saat piyasası büyümeye devam ediyor. Artık hayatımızda önemli ve olağan bir yere sahip olan bu ürünlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akıllı telefon üreticisi de bu piyasaya ürünler çıkarıyor. Kendi ekosistemlerini kurmak isteyen firmaların, akıllı telefonlar kadar önem verdiği bir piyasa akıllı saat piyasası. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmak için piyasaya çıkan bu ürünler ciddi rekabet ortamına sahipler. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri fiyat performans açısından oldukça yarışmacı cihazlar çıkarıyorlar. Bu üreticilerden biri de kuşkusuz Realme. Realme Watch serisini geliştiren teknoloji devi, yeni ürünü ile kullanıcılarına merhaba demeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay Watch 2 modelini tanıtan firma, seriye şimdi de Pro model eklemek için kolları sıvadı. Daha üstün performans vadettiği cihazını piyasaya çıkarmak için gün sayan firmanın, akıllı saat için planladığı tanıtım tarihi de belli oldu. Watch 2 Pro modeli 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Realme Watch 2 Pro

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Realme duyuruyu Twitter paylaşımı ile yaptı. Takipçilerine tarihi duyuran teknoloji devi, akıllı saati de ilk kez resmi ağızdan gösterdi. Paylaşımı yapılan poster sayesinde akıllı saatin tasarım detayları da belli oldu. Kare ekran tasarımına sahip olacak olan akıllı saat, Apple Watch izlenimi uyandırıyor. Özellikle piyasada yuvarlak ekran ve kare ekran tasarımlarının sayıları neredeyse eşit bir şekilde de artmaya devam ediyor. Teknik özellikleri tam olarak ortaya çıkmayan akıllı saat, Watch 2 modeline göre daha yüksek batarya kapasitesine sahip olacak. FCC sertifikası ortaya çıkan akıllı saat 390 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Baz model olan Watch 2‘de batarya kapasitesi 315 mAh idi. Bununla birlikte akıllı saatin en az 1.4 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Zira Watch 2 modeli 1.4 inçlik IPS LCD ekran ile piyasaya çıkmıştı. Bu bilgiler dışında kesinleşen teknik özelliği bulunmayan akıllı saatin, rakiplerinde olduğu gibi, uyku modu, spor modları ve nabız ölçme gibi çoğu yeniliğe sahip olacağı iddia ediliyor.

Realme Watch 2 Pro lansmanın tek yıldızı olmayacak!

Realme Watch 2 Pro daha önce de belirttiğimiz gibi 20 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ancak firmanın lansmandaki tek yıldızı akıllı saat değil tabi ki. Firma lansmanda Pocket Bluetooth Speaker, Buds Wireless 2 ve Buds Wireless 2 Neo ürünlerini de tanıtacak. Ürünlerden sırayla bahsetmek gerekirse, Pocket Bluetooth Speaker, adından da anlaşılacağı gibi bir cep hoparlörü. Firma kullanıcılarının ceplerinde taşıma imkanı olan bir hoparlör piyasaya sürecek. Cihaz daha önceden piyasaya sürülen Realme Cobble hoparlörünün tasarım anlayışından biraz farklı bir yapıya sahip olacak. Hoparlör daha çok hap görünüme benzer bir yapıya sahip olacak. Bununla birlikte cihaz ile alakalı başka bir teknik detay ortaya çıkmadı. Diğer iki ürün ise kablosuz kulaklık. Ancak gerçek kablosuz kulaklık değil. Buds Wireless 2 ve Wireless 2 Neo olarak bizleri karşılayan kulaklıklar, Bluetooth özelliği ve boyun kablolu yapısı ile dikkat çekiyor.

Realme Watch 2 Pro

Wireless 2 Neo modeli çoktan Sri-Lanka‘da satışa çıktı. Bu nedenle teknik özellikleri konusunda bilgi sahibiyiz. Renkli tasarımı ile dikkat çeken boyun kablolu kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bununla birlikte kulaklık IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. 11.2mm‘lik sürücüleri bulunan kulaklıkta iki adet 150 mAh‘lik batarya yer alıyor. Bu bataryalar kullanıcılara 17 saat kesintisiz müzik dinleme imkanı sağlamakta. Buds Wireless 2 modeli ile alakalı ise henüz ortaya çıkan bir bilgi yok. Daha oturaklı renk seçeneklerine sahip olacak kulaklık 2019‘da çıkan Buds Wireless serisinin devamı niteliğinde olacak. Lansman için geri sayıma geçen firma bakalım yeni ürünleri ile piyasada önemli alternatifler oluşturmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.

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Akıllı Telefonlar

Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

Yazan:

Herkese Merhabalar,

Mi 10 T ve Poco F2 Pro çıktıkları dönemden bu yana birçok kullanıcının radarında olan telefonlar. Mi 10T sunduğu 144 Hertz ekran deneyimiyle merak uyandırırken Poco F2 Pro’da Amoled ekranıyla dikkatlerini üzerine çekiyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Hangisi daha iyi video çekiyor? | Mİ 10T vs Mİ 10T Pro

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Bu videomuz da farklı özellikleriyle ön plana çıkan ancak birbirine oldukça benzeyen iki cihazın fotoğraf kanadında ki performans farklılıklarını ele aldık. Hangi cihaz ana kamera, ön kamera ve portre modlarında nasıl performans sergiliyor? Videomuzda aynı açıda, aynı ışık koşullarında ve aynı modellerle iki telefonumuzla çekimler gerçekleştirdik. Sizin favoriniz hangisi? Videoyu izledikten sonra yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

Xiaomi Mi 10T özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

Ağırlık: 216 g

Ekran: FHD+ IPS LCD

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 5000 mAh Hızlı

Şarj: 33W Hızlı Şarj

POCO F2 Pro özellikleri

Boyut: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm

Ağırlık: 219 gr

Kasa: Cam arka – Alüminyum Çerçeve

Ekran: 6,67 inç 1800 x 2400 piksel FHD+ Super AMOLED 60 Hz HDR10+

İşlemci: Snapdragon 865

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 4700 mAh

Hızlı Şarj: 30 Watt

POCO F2 Pro ve Mi 10T modellerine Hepsiburada üzerinden ulaşmak için tıklayın!

POCO F2 Pro ve Mi 10T modellerine Trendyol üzerinden ulaşmak için tıklayın!

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Günün Alışveriş Fırsatı

Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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