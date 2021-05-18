Biz de Bu Renklere Gönül Verdik Futbolu Ayağınıza Getirdik Kampanyası MediaMarkt’ta!

Televizyondan tablete, aksesuarlardan ses sistemlerine futbol heyecanını artıracak teknolojiler MediaMarkt mağazalarında ve www.mediamarkt.com.tr’de. Bu fırsatın son günü ise 20 Mayıs

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Bilindiği üzere pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken Euro 2020 bu yaza ertelenmişti. Artık 25 gün gibi kısa süre içerisinde Euro 2020 heyecanını yaşayamaya başlayacağız. Tüm dünyanın gözünün bu turnuvada olacağından önemli bir noktaya da değinmemek olmaz. Bu birbirinden farklı maç heyecanını peki hangi televizyondan takip edeceğiz? Sizin için bir rehber niteliğinde bir televizyon listesi hazırladık.

Sizin için hazırladığımız liste:

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Televizyon sektöründe ismini çokça duyduğumuz markalardan birisi de Samsung. SAMSUNG 55TU8500 55″ 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart Ultra HD 4K LED TV Dinamik Kristal Ekran özelliği ile dikkat çekiyor. 4K Kristal İşlemci ile rengi ayarlayan, yüksek kontrast oranını optimize eden ve HDR görüntü sağlayan bir televizyon. Sizde bu ürüne göz atmak ve 6999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Müzik ve maç keyfini kulaklıkla deneyimlemeyi sevenler içinse Beats güzel bir deneyim sunuyor. Ses ve kulaklıklar konusunda kendini kanıtlayan markalardan biri olan Beats, SOLO PRO NC modeliyle sizlerin karşısında bulunuyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 1299TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Samsung gibi televizyon sektöründe öncü olan markalardan birisi de Philips. PHILIPS 50PUS8505 50” 126 Ekran Uydu Alıcılı Ambilight Android Smart 4K Ultra HD LED TV, Philips P5 motoru ile içerikler çok daha parlak, ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanıyor. Ayrıca Dolby Vision ve Dolby Atmos ile sinematik görüntü ve ses deneyimini sizlere yaşatıyor. Sizde bu ürüne göz atmak ve 5799TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.