MediaMarkt 73’üncü mağazasını özel indirimler ile Diyarbakır’da açıyor!

MediaMarkt Türkiye genelindeki yeni mağaza açılışlarına hızla devam ediyor. Şimdiki mağazası ise yarın (22 Haziran) Diyarbakır’daki Ceylan Karavil AVM’de açıyor.

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Avrupa’nın en tercih edilen teknoloji mağazalarından biri olan MediaMarkt, Türkiye’de de yeni açılışlarına devam ediyor. Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de açılacak 73’üncü mağazası, MediaMarkt’ın klasikleşen açılış indirimleriyle 30 Haziran tarihine kadar da özel fiyatlar sunacak.

22 Haziran, yani yarın yapılacak açılış ile sadece Diyarbakır Ceylan Karavil AVM’de geçerli olacak kampanya kapsamında binlerce üründe indirim uygulanacak. Söz konusu indirimlerde vantilatörler için %77’ye, Xbox için %48’e, akıllı telefonlarda da %28’e varan birçok indirim yer alacak. Kredi kartına 18 aya varan taksitlerin yanı sıra tüketiciler faizsiz kredi ve taksit fırsatlarından da yararlanabilecekler.

Eğer Diyarbakır’da yaşayan ve yeni teknolojik ürün satın almayı planlayan bir tüketici iseniz yarın Ceylan Karavil AVM’deki MediMarkt mağazasına giderek avantajlı fiyatlar ile dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Söz konusu kampanya bahsettiğimiz gibi 22 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak.