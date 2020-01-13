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MediaMarkt.com.tr 6. yaşını büyük indirimlerle kutluyor!
MediaMarkt.com.tr 6. yaşını özel indirimlerle kutluyor! 13-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, tüm dizüstü modellerinde %20 indirimin yanı sıra 6 farklı kategoride 6 üründe büyük indirimler sunuluyor. Ayrıca bunlara ek farklı ürünlerde de indirimler görüyoruz.
Tüm dizüstü bilgisayarlarında %20 indirim!
Kampanyanın en dikkat çekici indirimlerinden bir tanesi dizüstü bilgisayarlar tarafında. Zira tüm dizüstü bilgisayar modellerinde %20 indirim uygulanıyor. Örnek vermek gerekirse kampanya ile birlikte Lenovo Ideapad S145 modelini 2699 TL‘ye ASUS TUF GAMING FX505HD modelini 6999 TL‘ye satın alabilmek mümkün. Tabii ki aşağıdaki bağlantıdan kendi ihtiyacınıza göre onlarca farklı dizüstü bilgisayar modeline göz atabilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar modellerine buradan ulaşabilirsiniz
6 farklı kategoride 6’şar ürüne büyük indirim
MediaMarkt.com.tr‘nin 6. yaşına özel 6 farklı kategoride 6’şar üründe büyük indirim uygulanıyor. Bu kategoriler Televizyon, Cep Telefonu, Bilgisayar, Ev Aletleri, Foto-Kamera ve Aksesuar.
Öne çıkan indirimlere baktığımızda JBL Go 2 kablosuz hoparlör modeli 229 TL‘ten 199 TL‘ye düşmüş durumda. TV kategorisinde ise 40 inç ekran boyutuyla gelen AXEN AX40DAB0937 modelinin fiyatı 1499 TL‘den 1199 TL‘ye geriledi. Ayrıca LG‘nin Nano Cell TV‘lerinden 49 inç 49SM8000 modeli ise 4599 TL yerine 3899 TL’ye satın alınabiliyor.
Farklı kategorilerdeki büyük indirimleri MediaMarkt.com.tr adresinden görüntüleyebilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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MediaMarkt’ta “İndirime Koş Koş” günleri başladı
MediaMarkt, “İndirime koş koş” adını verdiği yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi. Hem MediaMarkt mağazalarında hem de MediaMarkt.com.tr adresinde ulaşabileceğiniz kampanyada, birçok farklı üründe indirimler yer alıyor.
“İndirime Koş Koş” günlerinde öne çıkan ürünler
Kampanyada akıllı telefondan dizüstü bilgisayara, küçük ev aletlerinden beyaz eşya kategorisine kadar onlarca üründe indirim görebilmek mümkün. Bu indirimler arasından bizim dikkatimi çeken ürünler ise şöyle:
Samsung Galaxy A50
Kampanya kapsamında fiyatı 2599 TL’den 2399 TL’ye düşen Samsung Galaxy A50 modeli, fiyat performans odaklı bir akıllı telefon almak isteyenler için oldukça mantıklı bir seçenek. Damla çentik tasarımıyla ön tarafın neredeyse tamamen ekranla kaplıolduğu telefonda, ekranın altına gömülmüş bir parmak izi sensörü de yer alıyor. Ayrıca Galaxy A50 modelinde 25 MP‘lik ana kamerayla birlikte 8 MP geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi bulunuyor.
Ürünü satın almak için tıklayın
HP Pavilion GZL09EA oyuncu laptopu
HP‘nin GTX 1650 ekran kartı ve Intel Core i5-9300H işlemcisiyle öne çıkan güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarı GZL09EA modeli, kampanya kapsamında 6999 TL’den 5799 TL’den düşmüş durumda. Oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar isteyenlere hitap eden bu modelle birlikte, günümüzün popüler tüm oyunlarını rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ayrıca depolama bölümünde hem 1 TB mekanik disk hem de 128 GB’lık SSD bulunduğunu da belirtelim.
Ürünü satın almak için tıklayın
Fakir Cross Electronic süpürge
İndirimde fiyatı 949 TL‘den 699 TL’ye gerileyen Fakir Cross 4A Toz Torbasız Süpürge modeli, tabii ki torba gerektirmeyen yapısı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Ayrıca A enerji sınıfına dahil olan süpürge, böylece elektrik tüketimi anlamında da kullanıcıları zora sokmuyor.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle oluşturulmuştur.
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Levent Özdilek Park Xiaomi Mi Store açılıyor!
Xiaomi‘nin ülkemizdeki yeni Mi Store‘u bu hafta sonu Levent Özdilek Park AVM‘de açılıyor! Şirketin ülkemizdeki resmi distribütörlerinden Sanal İletişim tarafından açılacak mağaza, 11 Ocak 2020 tarihinde saat 13:00 itibarıyla kapılarını açacak.
İlk 100 alışverişe Redmi AirDots hediye!
Mağaza açılışına özel, 1000 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişi Redmi AirDots kulaklık kazanacak. Ayrıca seçili telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %30’a varan indirimler olacak.
HWP’den Mi Note 10 alana destek
Açılış günü saat 14:00‘a kadar mağazadan Xiaomi Mi Note 10 satın alan ve ekibimizden Yıldıray Gökkaya’yı bularak adına düzenlenmiş faturasını gösteren ilk kişiye 100 dolar destekte bulunacağız.
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Yeni Xiaomi mağazası Konya’da açılıyor! Kampanyalar neler?
Son dönemde ülkemizdeki varlığını ciddi bir şekilde arttıran Xiaomi, yeni mağazasını şimdi de Konya’ya açıyor. 11 Ocak Cumartesi günü saat 13:00 itibarıyla Konya Kulesite AVM’de açılacak yeni Mi Store‘da birçok indirim ve hediye kampanyası olacak.
Konya Xiaomi Mi Store kampanyaları neler?
Açılışa özel akıllı telefonlarda %15, ekosistem ürünlerinde ise %40‘a varan bir indirim söz konusu. Ayrıca bu indirimlerin yanı sıra mağaza açılışında toplamda 153 adet hediye de Xiaomi severleri bekliyor olacak.
- Alışveriş yapan 3 kişiye telefon,
- 30 kişiye Mi Band 4 bileklik
- 40 kişiye Redmi AirDots kulaklık
- 40 kişiye 10.000 mAh Redmi Powerbank
- 40 kişiye Basic kulaklık
Açılışta biz de orada olacağız!
13 Ocak Cumartesi günü ekibimizden Ersin Akman ve Kerem Enginar da açılışta olacak. Mağazaya gelen izleyenlerimizin bir selamını bekliyoruz 🙂