Genel
MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor
MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü fırsatlarla kutluyor. Akıllı telefonlardan, notebooklara, akıllı saatlerden televizyonlara, kişisel bakım ürünlerinden kablosuz kulaklıklara yüzlerce üründe fırsatlar 5-8 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Mart ayının özel günlerinden biri de “Dünya Kadınlar Günü”. Böylece MediamMarkt’ta bu özel günü boş geçmeyip sizler için seçili ürünlerde indirim ve kampanyalarla geliyor. Bizler de aralarından seçtiğimiz ürünleri sizler için listeledik.
MediaMarkt öne çıkan ürünlerden bazılar ise şunlar:
Samsung Galaxy A71 128 GB
Samsung’un orta seviyede konumlandırdığı ve A serisinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Galaxy A71, 3899 TL fiyatı ile kadınlar günü hediyesi için güzel bir seçenek gibi duruyor. Ayrıca Samsung Galaxy A71’i Denizbank kredisi ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla satın alabilirsiniz. Ek olarak Samsung Galaxy A71 alanlara Philips Thermoprotect saç kurutma makinesi hediye! Sizde bu ürünü incelemek isterseniz buradaki linkten bakabilirsiniz.
SAMSUNG 189 Ekran Smart 4K Ultra HD LED TV
Kampanya için seçtiğimiz bir başka Samsung modeli ise 75” 189 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV. Evinizin oturma odasına veya salonunda keyifle izlemeye ve 4K çözünürlüğünde içerikleri tüketmeniz artık o kadar da zor değil. Ayrıca 9999TL’lik fiyat etiketine sahip olan modeli satın alırsanız eğer 600TL değerinde para kartta hediye! Siz de bu modeli incelemek veya satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.
JBL 215 TWS Kulak İçi Kablosuz Kulaklık
Eğer tam kablosuz bir kulaklık arıyorsanız ve ses kalitesine de önem veren biriyseniz bu modele bakmanızda fayda var. İsterseniz pembe renk seçeneğiyle de satın alabileceğiniz bu model 599TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca siz de bu modeli incelemek veya Paraf ve Bonusa 4 taksit fırsatıyla satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.
Ek olarak MediaMarkt genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
Genel
Apple, “Çocuklar için Apple” portalını başlattı
Apple bugün, destek web sitesine yeni bir “Çocuklar için Apple” portalı ekledi. Ebeveynlere çocuklarının Apple cihazlarına, hizmetlerine ve platformlarına yerleştirmek ve kullanımlarını yönetmek için tek noktadan bir merkez sunuyor.
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Apple, geliştirdiği portal sayesinde güvenliği sağlıyor!
Birçok kullanıcı çocuğuna aldığı teknolojik aletlerde çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu bölüm, aile grubunuzu yönetmek ve çocuğunuzun şifresini unutması gibi sorunları çözmek için bulunuyor. Aynı zamanda çocukların mağazadan yanlışlıkla bir şey satın alması gibi sorunları da bünyesinde barındırıyor. Geliştirilen bu hizmet bu tarz genel sorunları çözmek için hızlı bağlantılar içerir. Aynı zamanda bu sorunları çözmenizi sağlar.
Sayfanın daha alt kısmında, Aile Paylaşımı‘nı kurmak veya bir iPhone, iPad, iPod touch veya Mac‘e bir çocuk kullanıcı yerleştirmek isteniyorsa yetişkinleri doğru yönlendiren bir kurulum alt bölümü içeriyor. Ayrıca, Aile Kurulumunu kullanarak birçok kurulumu nasıl yapacağınıza dair ayrıntıları da içinde barındırıyor.
ABD’deki 13 yaşın üzerindeki kullanıcılar, Apple Kimliği doğum tarihlerini nasıl güncelleyeceklerini gösteren bağlantıları da bulabilirler. Apple, 13 yaş altındaki bir kullanıcısının bilgileri yanlışsa, ebeveynlerin bunu düzeltmesini öneriyor. Yanlış olan bilgiler ebeveynler tarafından kolayca düzelebiliyor. Aile üyelerinden biri Apple Destek ile iletişime geçerek bu sorunu halledebilirler. Bu durum ülke ve bölgeye göre değişkenlik gösterebiliyor. (yaş sınırı ve kullanım)
Ebeveynler, sayfanın ilerleyen kısımlarında “Satın Almak İçin Sor” seçeneğinin nasıl çalıştığına dair bilgileri de görebilirler. Geliştirilen bu seçenek ebeveynlerin çocukların herhangi bir satın alma işlemi yaparken ebeveynlerden izin alır. Bu izini Aile Düzenleyicisinden sağlar. Son alt bölüm, çocukların uygulama içi satın alma işlemlerini engellemenin yollarını tanıtır. Aynı zamanda ekran süresi ile sınırlar belirlemenin ve bir çocuğun cihazında ebeveyn denetimlerini kullanmanın yollarını tanıtır. Bu özellik küçük kullanıcıların sınırsız oyun oynama isteği için kolaylık sağlıyor.
Bu portal birçok aileye hem kolaylık hem de güvenlik sağlayacak. Özellikle “Satın Almak İçin Sor” platformu kullanıcıları birçok sorumluluktan kurtarıyor. Yaş sınırlamalarının değişkenlik gösterdiği diğer ülkelerde bu durum da farklılık gösterebiliyor. Kullanıcıların bu yeni portalı deneyimlemeleri sonucunda yapacakları yorumlar ise merak konusu.
Genel
WhatsApp, masaüstünde görüntülü görüşmeyi artık destekliyor!
WhatsApp, masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşmeyi destekliyor. Aralık ayında sınırlı sayıda kullanıcıya bunu sundu ve artık diğer kullanıcılar da bu özelliğe erişebilecek.
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WhatsApp yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırtıyor!
Şirket, WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının bugün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyurdu. Aynı zamanda, hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda diğer uygulama kullanıcılarına da aramalar sunduğunu duyurdu. Yapılan aramalar uçtan uca şifreli şekilde gerçekleşecek.
Birçok kullanıcıya sahip uygulama için sesli ve görüntülü aramalar yeni bir fikir değil. Kullanıcılar daha önce Android ve iOS için mobil cihazlardan bu aramaları zaten gerçekleştiriyordu. Bununla birlikte uygulama, masaüstü arama özelliğini geçen yılın sonunda küçük bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Ancak şirket, bugün yapmış olduğu lansmanda, bu özelliğin tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceğini söyledi. Bu da tüm kullanıcıların cihazlarında WhatsApp aramalarının daha yaygın hale geleceğini söylüyor.
- Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın gizlilik politikası birçok kullanıcıyı endişeye sokmuştu. Sosyal medyada çokça yer alan bu politikanın, WhatsApp kullanıcılarının konuşmalarını, görüntülerini ve bilgilerini aldığı hakkındaydı. Bu bilgiler doğrultusunda birçok kulanıcı uygulamayı kullanmayıp başka uygulamalar tercih etmişti. Sonrasında gelen bilgiler ışığında kullanıcılar WhatsApp’ı kullanmaya devam ettiler. Bazı kullanıcılar hala bu uygulamayı tercih etmiyor.
Lansmanda yer alan mevcut görüntülü arama özelliği gibi, yeni masaüstü araması da aynı şekilde uçtan uca şifrelemeyi vaat ediyor. Yaptığınız aramalar- sesli veya görüntülü- Whatsapp ve Facebook tarafından görüntülenemiyor ya da duyulamıyor.
Şirketin sunduğu bu özelliğin en eksik yanı, yaptığınız aramaların grup halinde olmaması. Yani masaüstü uygulamasında aramalarınız grup aramaları değil de tek kişilik aramayı destekliyor. Şirket, grup arama özelliğinin masaüstü uygulamasına ne zaman geleceğini söylemese de, grup sesli ve görüntülü görüşmeler için destek içerecek şekilde genişleyeceğine söz verdi.
Yeni gelen görüntülü arama özelliğini kullanmak için, WhatsApp masaüstü uygulamasını Mac veya PC’nize kurmanız gerekiyor. Bunun için de mobil cihazlarınızda WhatsApp’ın olması ve bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum açmak için bi QR kodu tarayacak ardından normal şekilde uygulamayı kullanabilecekler.
Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
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