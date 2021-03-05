MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor

MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü fırsatlarla kutluyor. Akıllı telefonlardan, notebooklara, akıllı saatlerden televizyonlara, kişisel bakım ürünlerinden kablosuz kulaklıklara yüzlerce üründe fırsatlar 5-8 Mart tarihlerinde MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.

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Mart ayının özel günlerinden biri de “Dünya Kadınlar Günü”. Böylece MediamMarkt’ta bu özel günü boş geçmeyip sizler için seçili ürünlerde indirim ve kampanyalarla geliyor. Bizler de aralarından seçtiğimiz ürünleri sizler için listeledik.

MediaMarkt öne çıkan ürünlerden bazılar ise şunlar:

Samsung’un orta seviyede konumlandırdığı ve A serisinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Galaxy A71, 3899 TL fiyatı ile kadınlar günü hediyesi için güzel bir seçenek gibi duruyor. Ayrıca Samsung Galaxy A71’i Denizbank kredisi ile faizsiz masrafsız 3 taksit fırsatıyla satın alabilirsiniz. Ek olarak Samsung Galaxy A71 alanlara Philips Thermoprotect saç kurutma makinesi hediye! Sizde bu ürünü incelemek isterseniz buradaki linkten bakabilirsiniz.

Kampanya için seçtiğimiz bir başka Samsung modeli ise 75” 189 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD LED TV. Evinizin oturma odasına veya salonunda keyifle izlemeye ve 4K çözünürlüğünde içerikleri tüketmeniz artık o kadar da zor değil. Ayrıca 9999TL’lik fiyat etiketine sahip olan modeli satın alırsanız eğer 600TL değerinde para kartta hediye! Siz de bu modeli incelemek veya satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Eğer tam kablosuz bir kulaklık arıyorsanız ve ses kalitesine de önem veren biriyseniz bu modele bakmanızda fayda var. İsterseniz pembe renk seçeneğiyle de satın alabileceğiniz bu model 599TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca siz de bu modeli incelemek veya Paraf ve Bonusa 4 taksit fırsatıyla satın almak istiyorsanız buradaki linke bakabilirsiniz.

Ek olarak MediaMarkt genel kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.