Duydunuz zilin sesini! Okullar açılıyor! Dersimiz MediaMarkt!

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Önümüzdeki günlerde okula dönmenin heyecanını yaşayacak olanlar için teknoloji dolu bir liste hazırladık. Sizin için oluşturduğumuz liste:

Tam bir öğrenci dostu olan bu bilgisayarı okul işlerinize ve genel kullanımınıza çok uygun. İçerisinde onuncu nesil Intel i5 işlemcisiyle birlikte rahat bir kullanım sunuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile hızlıca veri aktarımı yapmakta mümkün. İnce çerçevelere sahip olan 15.6 inç ekranı ve yazımı rahat olan klavyeli bu Matebook D15’e göz atmak ve 5999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!

HP’nin orta seviyede konumunda bulunan bu laptop ile günlük işlerinizi yapmak çok kolay. İçerisinde onuncu nesil i3 işlemcisiyle beraber gelen bu bilgisayar 8GB RAM ve 256GB SSD’yi bünyesinde barındırıyor. Tam boy klavyesinin olmasının avantajıyla sizde bu HP modeline göz atmak ve 3999TL’ye satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!

Tabletler her öğrenci için büyük önem taşır. Bilgiayarlardan daha esnek bir şekilde kullanım kolaylığı sağlayan tabletlerde ders çalışmak, not almak ve oyun oynamanın zevki bir başkadır. Samsung’un Galaxy Tab A7 modeli ise bu işler için çok uygun duruyor. 10.4 inçlik ekranı sayesinde tüm işlerinizi rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnızca 7mm kalınlığı ve 476 gram ağırlığıyla taşıması oldukça kolayken 7040 mAh bataryası sizi gün içerisinde yalnız bırakmıyor. Eğer sizin de ilginizi çektiyse Samung Galaxy Tab A7’ye göz atmak ve 1609TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!

SAMSUNG Galaxy A72 128GB Akıllı Telefon

Öğrencilerin olmazsa olmazı da telefonlarıdır. Telefonlar en iyi yardımcılarıdır. Sadece oyun oynamak değil dersleri hakkında birçok notları da telefonlarında tutarlar. Bu konuda da Samsung Galaxy A72 onların yardımına koşuyor. 6.7 inçlik büyük ekranı, stereo hoparlörü, arka taraftaki dörtlü kamerası ile dikkat çekiyor. İçerisindeki Snapdragon 720G işlemcisi sayesinde tüm işlerinizi rahat bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor. Eğer siz de Samsung Galaxy A72’ye göz atmak ve 5100TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!

Listemizdeki bir diğer dizüstü bilgisayar ise Lenovo Idepad 3. Şık tasarımının yanında en yeni 11. Nesil i5 işlemcisini sizlerle buluşturuyor. 8GB RAM ve 256GB SSD ile tüm gün yanınızda dolaştırabilirsiniz. 14 inç kompakt ekranı sayesinde kolay kullanım sunan bilgisayarın ekranı Full HD olmasıyla keskin görüntüler sağlayabiliyor. Eğer sizde bu Lenovo modeline göz atmak ve 5999TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 30 Ağustos olduğunu unutmayın!

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Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.