Bitcoin
McLaren Racing, Bitci.com ile ortaklığını duyurdu!
McLaren Racing bugün Bitci.com ile kripto para borsasının McLaren Formula 1 takımının resmi ortağı olacağını yeni bir uzun vadeli ortaklık olduğunu duyurdu. Bitci.com ve McLaren kendi resmi hayran coinlerini piyasaya sürecek.
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Son dönemde Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ve Real Betis ile gerçekleştirdiği anlaşmalarla Türk blockchain’ini yurt dışına ihraç etmeyi başaran Bitci Teknoloji, şimdi de dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1’de ülkemizi temsil edecek.
Bitci Teknoloji, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İş birliği kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak.
Türk Blockchain’i Formula 1 de boy gösterecek
Söz konusu anlaşma kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. Söz konusu token projesi, Bitci Teknoloji bünyesindeki Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen; Türkiye’nin ilk yerli blockchain platformu Bitci Chain üzerinde çalışacak. Token projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
BİTCİ.COM logosu McLaren araçlarda ve kasklarda yer alacak
3+2 yıl geçerli olacak anlaşma kapsamında, Bitci Teknoloji şirketlerinden Bitci.com’un logosu McLaren Formula 1 Takımı araçlarında ve pilotların kasklarında yer alacak. Böylece ilk kez bir Türk şirketi bu alanda Formula 1 organizasyonunda yer almış olacak.
Türk teknoloji sektörü için gurur kaynağı
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, söz konusu anlaşmadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Formula 1 dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında geliyor. Bu organizasyonunun en köklü takımlarından olan, bugüne kadar yakaladığı başarılarla tüm dünyada Formula 1’in efsanelerinden biri olarak kabul edilen McLaren Racing’in, bu proje için bir Türk blockchain şirketini seçmiş olması Türk girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının dünyada nereye ulaştığını göstermesi açısından çok önemli” dedi.
Teknolojinin en yoğun kullanıldığı spor organizasyonu
Blockchain’in kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini, önümüzdeki dönemde bu teknolojinin spor kulüpleri başta olmak üzere tüm kurumlar için çok daha geniş ufuklar açacağını söyleyen Çağdaş Çağlar, “Bunun yanında Formula 1 dünyada Ar-Ge’nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Ek olarak yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacak; iş ortağımız McLaren Racing’in çok daha büyük başarılara ulaşmasına katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise şunları söyledi: “İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com’u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece Bitci com ile sürdüreceğimiz uzun süreli ortaklık ve taraftar token projemiz Formula 1’de türünün ilk örneği olacak. Bahreyn’de başlayacak olan 2021 Formula 1 sezonunun açılışında, MCL35M’de Bitci.com ile ortaklığımızı hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz.”
Bitcoin
Bir Türk Borsası Dünyada ilk 50’nin içinde!
Narkasa.com, ortalama iki yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde 156 farklı ülkenin Kripto/ Dijital para yatırımcısına hizmet veren ve dünyanın en güvenlikli 50 platformu içinde yer alarak Türkiye’nin gururu oldu.
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Narkasa firması Kripto Para konusunda dünyanın önde gelenleri arasında yerini almayı başardı. Kuruluş çalışmalarını global ölçekte farklı pazarlar içinde başlatıp geliştiren marka, kendi ülkesine “Narkasa.com” platformuyla giriş yaptı. Bitcoin ve farklı Kripto para alım-satım işlemlerinin 12 farklı dilde gerçekleştirildiği platformun, sektörün en önemli derecelendirme kuruluşu olan “Cer.live Hacken” in denetiminden ilk 50 borsa/ platform içinde yer alarak çıkması sektörde boşluğu yaşanan güven endeksini de arttırmış oldu.
Narkasa Yazılım Ticaret A.Ş. CEO’su Erdal Kaya, “Dolaşım değişimden kaçamaz. Bunu doğru okuyan markalardan biri de Narkasa oldu. Yerli yatırımın ve yatırımcının gücünü globale taşıyarak Türkiye’nin her türlü finans sektöründe önder sözcülerden biri olmasını sağlamak amacındayız” dedi.
2020 Temmuz ayı ile birlikte yerelden globale açılmayı hedefleyen Narkasa.com yeni nesil yatırımcının farklı, hızlı ve güvenilir adres olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ekliyor. Erdal Kaya bu adımları; “Şimdilik en güvenilir ve güvenlikli ilk 50 Kripto para alım-satım platformunun içindeyiz. Ama biliyorum ki aynı inanç ve gelişimle zirveyi görmemiz çok uzun zaman almayacak. Türkiye’nin ve dünyanın en güvenilir markalarından biri olarak bayrağımızı global pazar içinde dalgalandırmak ortak heyecanımız olacak” diye vurguladı.
Narkasa.com mevcuttaki Türk Kripto para alım-satım platformlarının yükselen performanslarını da “Rakip değil yol arkadaşıyız. Geleceğin finansal devlerinin aynı ülkeden çıkması herkesten çok bize gurur verir” ifadesiyle yer verdi.
Dijital/ Kripto para dünyasında ufuk çizgisi Türkiye için açık ve heyecan verici olmasının yanı sıra, yarına artık daha yüksek bir güvenle yakınlaşıyor.
Bitcoin
Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram son yatırımlarından biri olan sanal para birimi “Gram” için ABD’de 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek ve yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iadesi yapacak.
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Telegram 18.5 milyon dolar ceza ödeyecek!
Telegram’ın ABD’de gerçekleştirdiği “Gram” kripto para birimini başlatma teklifi başarısız oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün Telegram tarafından gerçekleştirilen ihlallerin giderilmesi için yatırımcılarına 1.2 milyar dolar fon iade etmesine ve 18.5 milyon dolarlık ceza ödemesine karar verildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Telegram yeni sanal para birimi Gram’ın Bitcoin’e benzer merkezi olmayan bir yapıya sahip olacağı söylemişti. Aynı zamanda şirket Gram para biriminin 31 Ekim 2019’a kadar hazır olacağına söz vermişti. Şirket Ekim ayına kadar Gram para birimlerinin teslim edilmemesi durumunda girişimcilere yatırımlarını geri ödeyeceğini söylemişti. Ancak Ekim ayının ortasına gelindiğinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) müdahale ederek şirkete karşı geçici bir sınırlama emri almıştı. Kararın gerekçesi olarak Gram sanal para biriminin bir menkul kıymet olarak görüldüğü ve 1933 tarihli düzenlenen kanunları ihlal ettiği gösterildi. Daha sonra Mart ayında ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Gram dağıtılmasını engelleyen bir ön tedbir kararı aldı. Tüm bu olanların ardından son olarak SEC nihai kararını verdi.
SEC icra bölümü siber birim şefi Kristina Littman açıklamasında şunları söyledi: “Yeni ve yenilikçi işletmeler sermaye piyasasına katılabilirler ancak federal menkul kıymetler yasalarının kayıt şartlarını ihlal edemezler. Bu şartlar altında Telegram’ın yatırımcılara fon iade etmesi ve karar verilen cezayı ödemesi gerekmekte.” dedi. Telegram tüm bu alınan kararlara itirazda bulunmadan cezayı kabul etti. Şirketin gelecekte Gram girişimini yeniden hayata geçirme planları olup olmadığı henüz bilinmiyor. Benzer bir süreci Facebook’un dijital para birimi “Libra” için de görmüştük. Yetkililer tarafından yoğun bir inceleme yürütülmüş ve bu lansmanda sürekli olarak gecikmelere neden olmuştu.
Bitcoin
Bitcoin 11.000$’ı aşmışken: Ledger Nano X incelemesi! (HEDİYELİ)
Güncelleme: Yarışmamızı Sura Çepik kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Çekilişimizi Instagram hesabımızın canlı yayın tekrarından izleyebilirsiniz.
Instagram hesabımız: https://www.instagram.com/hwptr/
BtcTurk’e üye olmak için: https://hwp.to/2NcT6Jx
Yarışmaya katılım formu: https://hwp.to/2RzT7Wq
Not: Yarışma kurgusunu sadece BtcTurk’e üye olmak olarak değiştirdiğimiz için Gleam’i devreden çıkarttık. Katılım için üye olduktan sonra katılım formunu doldurmanız yeterli. Yarışmanın kazananını 4 Temmuz Perşembe günü canlı yayında belirleyeceğiz.
Ledger Nano X incelemesi
Son yıllarda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri kripto paralar. Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar, kullanıcılara sundukları merkeziyetsiz yapı ve şeffaflık gibi özelliklerle yepyeni bir pencere açıyor. Tabii ki son yıllarda kripto paraların değerlenmesiyle oluşan ilgiyi de es geçmemek gerek.
Konu kripto paralar olduğunda güvenlik oldukça önemli. Zira daha önce birçok kişinin kripto paralarını çaldırdığına şahit olduk. O nedenle kullanıcıların tercih edebileceği en güvenli çözümlerden biri donanım cüzdanları. Bu alanda en bilinen markalardan biri olan Ledger, Bluetooth destekli yeni kripto para cüzdanı Nano X’i geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Nihayet Binbirçeşit aracılığı ile ülkemizde de satılmaya başlanan cihazı incedik.
Dış görünümü bir USB belleği andıran Ledger Nano X, üzerindeki iki fiziksel tuş ile kontrol ediliyor. Bu sefer Bluetooth bağlantısı olduğundan kablo ile bağlantı şart değil. Cüzdan 100’den fazla uygulamayı ve 1100’den fazla kripto para destekliyor. Bu sayede sadece Bitcoin’lerinizi değil pek çok altcoin’i de Nano X ile saklayabiliyorsunuz.
Videomuzda Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini nasıl alabileceğinizi ve aldığınız kripto paralarınızı Ledger Nano X’e nasıl aktarabileceğinizi de adım adım gösterdik.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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