HUAWEI FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme, vaad ettiği uzun pil ömrüyle birlikte net ses kalitesi sunuyor. Ayrıca, daha fazla insanın deneyimleyebilmesi için herkes için “tercih edilen” kulaklık olma amacını taşıyan şık bir tasarıma sahip.

reklam

Göz atmak isteyebilirsiniz; TCL S150, S200 ve S600 kablosuz kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu!

Dikkat çeken 3 özellik;

TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklarda, gürültü engelleme kullanıcılar için artık olmazsa olmaz bir özellik. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor. Ancak, HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar mevcut. Üstelik doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığın özelliklerden. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan benzersiz rüzgar önleyici tasarıma da sahip. Yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. Klima, uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.

reklam

Pil ömrü, en önemli detaylardan. HUAWEI FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanmakta. Kompakt gövdesinin içinde kulaklıklar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. Yoğun kullanımlarda kullanıcılara çoğu senaryoda uzun pil ömrü sunması da cabası. Ayrıca ANC kapalıyken 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4i hızlı şarj desteği de var. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunmakta.

Konfor ve Görüntü Detaylarına Bakış;

HUAWEI FreeBuds 4i, önden ve yanlardan pürüzsüz, kavisli bir yumurta şekline sahip tasarımda. Düz yüzeylerde yuvarlanmadan durması için de tasarıma dikkat edilmiş. Şarj kutusu ele kolayca sığan küçük ve kompakt bir yumurta şeklinde karşılıyor. Kulaklık gövdesinin ağırlığı test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu şekilde çalışmakta.

FreeBuds 4i, 749 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışta. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriyor.

Satın almak için tıklayın;

Diğer tüm Huawei akıllı cihazlara ulaşmak için tıklayın.