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HUAWEI FreeBuds 4i | Aktif Gürültü Engelleme!
HUAWEI FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme, vaad ettiği uzun pil ömrüyle birlikte net ses kalitesi sunuyor. Ayrıca, daha fazla insanın deneyimleyebilmesi için herkes için “tercih edilen” kulaklık olma amacını taşıyan şık bir tasarıma sahip.
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Dikkat çeken 3 özellik;
TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklıklarda, gürültü engelleme kullanıcılar için artık olmazsa olmaz bir özellik. Gürültü engelleme özellikli kulaklıkların çoğu, tatmin edici gürültü engelleme efektleri sağlamak için çeşitli senaryolara uyum sağlayamıyor. Ancak, HUAWEI FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar mevcut. Üstelik doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de kulaklığın özelliklerden. Ayrıca, rüzgar gürültüsünü engellemek için etkili bir şekilde çalışan benzersiz rüzgar önleyici tasarıma da sahip. Yapay zeka teknolojisinden yararlanan HUAWEI FreeBuds 4i, arka plan seslerinden insan sesini bile ayırt edebiliyor. Klima, uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC modları sağlıyor.
Pil ömrü, en önemli detaylardan. HUAWEI FreeBuds 4i, düşük güç tüketimi tasarımı kullanmakta. Kompakt gövdesinin içinde kulaklıklar, yüksek enerji yoğunluğuna sahip büyük kapasiteli pile sahip. Yoğun kullanımlarda kullanıcılara çoğu senaryoda uzun pil ömrü sunması da cabası. Ayrıca ANC kapalıyken 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. ANC açıkken, tek bir tam şarjla 7,5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4i hızlı şarj desteği de var. 10 dakikalık şarjla, dört saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Kulaklıklar bu gelişmiş pilleri aracılığıyla ayrıca 200 güne varan stand-by süresi de sunmakta.
Konfor ve Görüntü Detaylarına Bakış;
HUAWEI FreeBuds 4i, önden ve yanlardan pürüzsüz, kavisli bir yumurta şekline sahip tasarımda. Düz yüzeylerde yuvarlanmadan durması için de tasarıma dikkat edilmiş. Şarj kutusu ele kolayca sığan küçük ve kompakt bir yumurta şeklinde karşılıyor. Kulaklık gövdesinin ağırlığı test edilerek kulaklık başına sadece 5,5 gram olacak şekilde ayarlandı. Kulaklıklar ayrıca üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip. FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu şekilde çalışmakta.
FreeBuds 4i, 749 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza’da ön satışta. Ürünü alan kullanıcılara ayrıca Huawei Akıllı Tartı 3 satın alırken kullanabilecekleri 150 TL değerinde hediye kuponu da veriyor.
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S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Samsuıng Galaxy S21 Ultra ilk S Pen desteği alan telefon oldu. Biz de bu videoda S Pen kılıfı ile gelen kullanım detaylarına bakıyoruz.
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S21 Ultra’da S Pen Kullanım Detayları ve İpuçları
Özellikle Samsung Galaxy Note ailesinin en önemli farkı olan S Pen, artık S21 Ultra ile de kullanılabilir. S Pen’li Silikon Kılıf ile denediğimiz özelliklerin detaylarını videoda görebilirsiniz. Aynı zamanda sizlerin de fark ettiği yeni ve farklı özlellikler olabilir. Eğer var ise yorumlar bölümüğnden aktarmayı unutmayın.
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Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti
Logitech , MK270’e göre sesi %90 azaltılmış olan, ‘’Sessiz Tıklama’’ teknolojisine sahip, yeni MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti nin duyurusunu yaptı. Özellikle grafit ve beyaz renk seçenekleri bulunan klavye & mouse seti, yeni ‘’Sessiz Tıklama’’ özelliğiyle sessiz bir deneyim sağlar.
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Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük; “İster evde ister ofiste çalışın, yaratıcılığa, öğrenmeye ve üretkenliğe en büyük zararlardan birisi gürültüdür. Ayrıca yeni Logitech MK295 Kablosuz Klavye & Mouse Seti Sessiz Tıklama teknolojimiz, odağınızı işinize çevirmenizi sağlıyor ve sizi çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor. Yeni sessiz kombinasyon sayesinde en çok satan klavye ve mouse setini sessizce kullanacaksınız! ”dedi.
Klavyenin sıvı maddelere karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olduğu belirtiliyor. Uzun süre kullanım vadediyor. Ayrıca 36 aya kadar pil ömrüne sahip. Özellikle klavye kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. Kompakt mouse’un yumuşak kaydırma tekerleği ise sessiz deneyimi katlıyor.
Mouse, 18 aylık pil ömrünün yanı sıra üzerinde açma ve kapama tuşları bulunduruyor. Ayrıca Logitech’in küçük, tak ve unut kablosuz alıcısının da avantajı var. 10 metreye kadar, kablosuz bağlantı sunması seçenekler arasında. Sessiz olmasıyla öne çıkan setin tavsiye edilen satış fiyatı ise 269 TL.
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Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi ile karşınızdayız. Türkiye’de resmi olarak yer almaya başlayan Huami bünyesindeki marka, incelediğimiz GTR 2 ve GTS 2 modellerinin yanı sıra tüm modellerini artık Türkiye garantili olarak satışa sundu.
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Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve GTS 2 incelemesi
Amazfit akıllı saatlerini satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/19178d49
Amazfit, tek amacı akıllı bileklik ve saat üretmek olan bir firma. Hem Android hem iOS ekosisteminde kolaylıkla çalışabilen saatlerin detaylarını GTR 2’yi deneyimleyen Aydoğan ve GTS 2 kullanan Eren ile hoş sohbet eşliğinde aktarıyorlar.
Amazfit GTR 2 klasik tarzda saat arayanlar için ideal. Diğer yandan GTS 2 ise Apple Watch gibi dijital akıllı saat tarzında. Zepp App üzerinden kontrol edilen ve sağlık bilgilerini toplayan saatin bazı beğenmediğimiz noktaları da oldu.
Peki güncel fiyatları ile hem GTR 2 ve hem de GTS 2 modelleri satın almaya değer mi? Cevabı videomuzda!
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
HUAWEI FreeBuds 4i | Aktif Gürültü Engelleme!
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