Mavi Balina’ya Karşı Bakanlık Tarafından Soruşturma!

Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının ve BTK tarafından ortak bir soruşturma süreci ile son dönemlerin en tehlikeli oyunu olarak kabul edilen Mavi Balina ülkemizde engellenmeye çalışılacak.

Dünya üzerinde gerip bir şekilde 10-20 yaş arası genç ve çocuk kitlesinin bağımlısı olmaya başlayarak intihar ettiği “Mavi Balina” isimli oyun, ülkemizde de etkisini göstermeye başlayınca bakanlık ve BTK harekete geçti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, BTK ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen operasyon ile oyunun ülkemizdeki etkisi ve önlenme çalışmaları başlatılırken, ülkemizde etkisinin arttığı da vurgulanıyor.

Bu oyunun 142 gencimizin intiharıyla bağlantılı olabileceği konusuna değinen Bakan Arslan, “Bu tür akımların, internet ve çeşitli sosyal paylaşım platformlarında, gizlilik içerisinde kötü niyetli kişiler tarafından linkler ile yayıldığı biliniyor. Amacı, ağına düşürdüğü kullanıcılara zarar vermek olan sözde oyun yöneticisi olduğunu iddia eden internet korsanları tarafından virüs içeren bir link ile yayılıyor” şeklinde bilgi veriyor.

Arslan, ” Oyuna katılım sağlayan kurbanlara korku ve şiddet temalı görevler verilerek ruh sağlıklarının bozulması sağlıyor. Ailelerin çocuklarının internet kullanımını denetlemesi gerekiyor” diyerek belirtti.

BTK’nin verdiği bilgilere bakacak olursak oyun, düşünüldüğü gibi bir tarayıcı oyunu değil. Verilen bilgiye göre Mavi Balina sosyal medya, özellikle Facebook üzerinden gizlice gönderilen linklerle çocuklara ulaşıyor. Gizli bir şekilde gönderilmesi, herhangi bir bağlantı üzerinden oyuna erişilememesi sebebiyle oyunu bulmak da zorlaşıyor.

Fakat ne olursa olsun ülkemizde kapsamlı bir önleme girişiminin başlamış olması bile önemli bir gelişme olarak görmekteyiz. Umarız bu çalışma sonucu bu furya tamamen engellenmiş olur.