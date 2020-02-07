Video
Mate 30 Pro Google Play yükleme (Diğer Google servisleriyle)
Mate 30 Pro Google Play yükleme videomuzda, Huawei ile ABD arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ön yüklü gelmeyen Google servislerini telefona yüklüyoruz. İhtiyacınız olan yükleme dosyalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://hwp.to/2OBGlqh
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Mate 30 Pro Google Play yükleme adımları
– İndirme bağlantısından yükleme dosyalarını indirin ve USB Type-C bağlantısına sahip bir USB belleğe atın. (Dilerseniz Nano SD kart da kullanabilirsiniz)
– Telefonunuza USB belleği takın ve Dosyalar uygulamasına giderek USB belleğinizin içerisine girin
– Burada Google ve Huawei klasörlerini kopyalayın, telefonunuzun ana dizinine yapıştırın
– Ayarlar – Güncellemeler ve Sistem Geri Yükleme bölümüne giderek alt tarafta yer alan 17 Ekim tarihli geri yüklemeyi telefonunuza uygulayın.
– Bu işlemden sonra cihazınızda iki adet uygulama göreceksiniz. Mavi G yazana giriş yapın, burada hata alacaksınız ve bu normal.
– Ardından yine Dosyalar bölümünden Google klasörüne giderek gördüğünüz tüm uygulamaları tek tek yükleyin.
– Bu işlemin ardından Google hesabınızı girerek tüm Google servislerine ve uygulamalarını kullanmaya başlayabilirsiniz.
– Telefonunuzu kurulumun ardından bir yeniden başlatmanızda fayda olacaktır.
Bu işlemi yaptıktan sonra telefonunuza gelecek güncellemeler sonrası bu işlemi tekrar yapmanıza gerek olmayacağını hatırlatalım. Eğer bir Mate 30 Pro satın aldıysanız ve içerisinde Google Servisleri’nin yer almasını istiyorsanız, bu işlemi bir kere yapmanız yeterli oluyor. Tabii ki telefonu sıfırlarsanız, işlemi yeniden uygulamanız ve Google servislerini tekrar kurmanız gerekir.
Test
Redmi Note 8 Pro kamera performansı nasıl? | DxOMark #15
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize Redmi Note 8 Pro ile devam ediyoruz.
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Dört kameralı yapısıyla gelen Note 8 Pro, DxOMark’ın test merkezinde 84 puan alarak herkesi şaşırttı.
Peki bu puanı almasınının sebebi hangi eksiklerinden kaynaklanıyor? 87 fotoğraf, 78 video puanının detayları neler? Bu videomuzda DxOMark’ın değerlendirmesine bakıyoruz.
İyi seyirler…
Redmi Note 8 Pro kamera özellikleri
Arka
- 64 MP, f/1.9, 26mm (ana)
- 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra geniş)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (makro)
- 2 MP, f/2.4, 1/5.0″ (derinlik sensörü)
Ön
- 20 MP, f/2.0
Video
- 4K (30 fps)
- Full HD (120 fps)
- HDR
Video
Philips ses ürünleri yeniden Türkiye’de! Hangi modeller gelecek?
Philips’in geçtiğimiz hafta Amsterdam kentinden gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten bilgiler aktarmaya devam ediyoruz.
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Philips’in geçtiğimiz hafta Amsterdam kentinden gerçekleştirmiş olduğu etkinlikten bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız Philips The One serisiyle ilgili bir röportaj gerçekleştirmiştik.
Şimdi ise Philips TV ve Ses ürünleri Türkiye Direktörü Can Göver ile Philips’in kulaklık tarafında nelerin değiştiğini, Türkiye’de hangi kulaklık modellerini göreceğimizi ve Can Bey’in hangi kulaklıkları almamızı tavsiye ettiğini öğreniyoruz.
Kulaklık
A101’de 25 TL’ye satılan Piranha 2102 kulaklık inceleme
Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 6 Şubat itibarıyla A101 mağazlarında 25 TL fiyatıyla satışa çıkacak Piranha 2102 kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bize neler sunuyor?
Piranha 2102 özellikleri
Ürünün kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı rengi var. Tasarımsal açıdan uygun fiyatlı bir ürün olduğundan tüm kasa plastik malzeme kullanıyor. Bu durum, özellikle kafa ayarını yaptığınız bölümler için ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zira test bir harekette kırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımsal açıdan kulaklıkla yaşadığımız en büyük sorun, suni deri malzeme kullanan kulaklık pedleri oldu. Zira kısa süreli kullanımlarda bile ciddi şekilde terletmeye sebep oluyorlar.
Modelin katlanabilir yapısı, özellikle çantada kulaklığı taşıyacaklar için güzel bir detay. Ayrıca kulaklığın üzerindeki tuş sayesinde hem şarkıyı oynatma/durdurma veya bir sonraki şarkıya geçiş, hem de gelen aramayı yanıtlama işlevini sunuyor. Yaptığımız görüşme testinde, mikrofonun iyi olduğunu ve rahatlıkla görüşmelerini yapabileceğiniz sonucunu çıkardık. Son olarak ürünle yüksek sesli müzik dinlediğinizde, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi net bir şekilde duyabiliyor.
Ses performansı nasıl?
Modelin 25 TL’lik satış fiyatını düşündüğümüzde, beklediğimizden iyi bir ses performansıyla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Özellikle ses seviyesi anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Yine de özellikle bass seslerin neredeyse hiç olmaması, dinlediğiniz şarkıdaki enstrümanların daha baskın vokallerin ise biraz arka plandan geliyor olması gibi problemler de var tabii ki. Yine de ürünün fiyatına oranla fena bir ses performansı sunmadığını söylemek doğru olur.