Mate 30 Pro Google Play yükleme (Diğer Google servisleriyle)

Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 6 Şubat itibarıyla A101 mağazlarında 25 TL fiyatıyla satışa çıkacak Piranha 2102 kulaklık modelini inceledik. Bakalım ürün bize neler sunuyor?

Piranha 2102 özellikleri

Ürünün kırmızı, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı rengi var. Tasarımsal açıdan uygun fiyatlı bir ürün olduğundan tüm kasa plastik malzeme kullanıyor. Bu durum, özellikle kafa ayarını yaptığınız bölümler için ekstra dikkat etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Zira test bir harekette kırılma gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımsal açıdan kulaklıkla yaşadığımız en büyük sorun, suni deri malzeme kullanan kulaklık pedleri oldu. Zira kısa süreli kullanımlarda bile ciddi şekilde terletmeye sebep oluyorlar.

Modelin katlanabilir yapısı, özellikle çantada kulaklığı taşıyacaklar için güzel bir detay. Ayrıca kulaklığın üzerindeki tuş sayesinde hem şarkıyı oynatma/durdurma veya bir sonraki şarkıya geçiş, hem de gelen aramayı yanıtlama işlevini sunuyor. Yaptığımız görüşme testinde, mikrofonun iyi olduğunu ve rahatlıkla görüşmelerini yapabileceğiniz sonucunu çıkardık. Son olarak ürünle yüksek sesli müzik dinlediğinizde, yanınızdaki insanlar ne dinlediğinizi net bir şekilde duyabiliyor.

Ses performansı nasıl?

Modelin 25 TL’lik satış fiyatını düşündüğümüzde, beklediğimizden iyi bir ses performansıyla karşılaştığımızı belirtmeliyiz. Özellikle ses seviyesi anlamında birçok kişiyi tatmin edecektir. Yine de özellikle bass seslerin neredeyse hiç olmaması, dinlediğiniz şarkıdaki enstrümanların daha baskın vokallerin ise biraz arka plandan geliyor olması gibi problemler de var tabii ki. Yine de ürünün fiyatına oranla fena bir ses performansı sunmadığını söylemek doğru olur.