Huawei P40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

ABD ile arasındaki lisans krizi ile sarsılan Huawei, bu yıl duyuracağı yeni modelleri ile gövde gösterisi yapmak istiyor. Huawei P40 hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun tanıtım tarihini ortaya çıkarıyor!

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Huawei P40 serisi, 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak!

Huawei’nin Avrupa bölge başkanı ve tüketici iş grubu CEO’su Yu Chengdong, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla serinin Mart ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak lansmanın tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Huawei’ye yakın bir kaynağa göre, Huawei P40 serisi 26 Mart tarihinde yapılacak bir lansman ile resmen duyurulacak. Bunun yanı sıra tanıtım etkinliğinin Paris’te düzenlenecek olması da dikkat çeken bir başka detay olarak yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgi, seriye Premium Edition adlı yeni bir versiyonun ekleneceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak tanıtım tarihini paylaşan kaynağa göre Huawei P40 serisi; P40 Lite, P40 ve P40 Pro adlı 3 farklı modelden oluşacak. Bu da Premium Edition sürümünün P40 Pro’ya özel bir seçenek olabileceğini akıllara getiriyor.

Serinin teknik ayrıntılar tarafında ise selefine göre daha iyi bir kamera performansı ve görülmemiş tasarım detaylarına sahip olacağı belirtiliyor. Hiperboloid (içe doğru kavisli) yapıda bir ekran ile geleceği söylenen Huawei P40 Pro, Balong 5000 5G yongalı HiSilicon Kirin 990 işlemci ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında ise 64+20+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera; 10x optik zoom ve çift prizma periskop lens detaylarına sahip olacak. Leica işbirliği ile geliştirilen kameranın ” şimdiye kadarki en iyi mobil kamera deneyimi” sunma hedefinde olduğunu belirtelim.

26 Mart tarihinde tanıtılacak olan telefonların Avrupa pazarında satışa sunulacağı da kesinlik kazanmış durumda. Böylece Huawei’nin ambargo döneminde geliştirmiş olduğu HMS (Huawei Mobile Services) uygulamaları ilk kez görücüye çıkacak.