Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
ABD ile arasındaki lisans krizi ile sarsılan Huawei, bu yıl duyuracağı yeni modelleri ile gövde gösterisi yapmak istiyor. Huawei P40 hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, telefonun tanıtım tarihini ortaya çıkarıyor!
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Huawei P40 serisi, 26 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılacak!
Huawei’nin Avrupa bölge başkanı ve tüketici iş grubu CEO’su Yu Chengdong, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla serinin Mart ayında duyurulacağını belirtmişti. Ancak lansmanın tam olarak ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Huawei’ye yakın bir kaynağa göre, Huawei P40 serisi 26 Mart tarihinde yapılacak bir lansman ile resmen duyurulacak. Bunun yanı sıra tanıtım etkinliğinin Paris’te düzenlenecek olması da dikkat çeken bir başka detay olarak yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgi, seriye Premium Edition adlı yeni bir versiyonun ekleneceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak tanıtım tarihini paylaşan kaynağa göre Huawei P40 serisi; P40 Lite, P40 ve P40 Pro adlı 3 farklı modelden oluşacak. Bu da Premium Edition sürümünün P40 Pro’ya özel bir seçenek olabileceğini akıllara getiriyor.
Serinin teknik ayrıntılar tarafında ise selefine göre daha iyi bir kamera performansı ve görülmemiş tasarım detaylarına sahip olacağı belirtiliyor. Hiperboloid (içe doğru kavisli) yapıda bir ekran ile geleceği söylenen Huawei P40 Pro, Balong 5000 5G yongalı HiSilicon Kirin 990 işlemci ile dikkat çekiyor. Kamera tarafında ise 64+20+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera; 10x optik zoom ve çift prizma periskop lens detaylarına sahip olacak. Leica işbirliği ile geliştirilen kameranın ” şimdiye kadarki en iyi mobil kamera deneyimi” sunma hedefinde olduğunu belirtelim.
26 Mart tarihinde tanıtılacak olan telefonların Avrupa pazarında satışa sunulacağı da kesinlik kazanmış durumda. Böylece Huawei’nin ambargo döneminde geliştirmiş olduğu HMS (Huawei Mobile Services) uygulamaları ilk kez görücüye çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y7p tanıtıldı: Yapay zeka destekli 48MP kamera
Huawei Y7p, Tayland’da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Bazı pazarlarda P40 Lite E olarak tanıtılması beklenilen telefonda 48MP ana kamera bulunuyor.
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Huawei geçtiğimiz yıl mart ayında yeni giriş-üst segment telefonu Y7 modelini tanıtmıştı. Şirket bugün Tayland’da gerçekleştirdiği etkinlikle Y7p modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Delikli ekranı ve 48MP ana kamerası öne çıkan akıllı telefonun, diğer pazarlarda P40 Lite E modeli olarak satışa çıkması bekleniliyor. Renkli yapısı ile gençleri hedefleyen cihaz 8.13mm kalınlığında. 6.39 inç büyüklüğündeki delikli ön panel HD+ çözünürlük ile beraber geliyor. Cihazın sol üst tarafında bulunan delikli yapı içerisine konumlandırılan ön kamera telefonun %90.15 ekran kasa oranı sunmasına olanak sağlıyor. Y9 Prime 2019 modelinde de gördüğümüz Kirin 710F yonga setinden gücünü alan telefonda 4GB RAM bulunuyor. 64GB dahili depolama ile desteklenen Huawei Y7p modelinde microSD kart desteği bulunuyor. Kullanıcılar bu desteği kullanarak cihazlarında daha fazla içeriği depolayabilecek. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzünü içerisinde bulunduran cep telefonu 4000 mAh bataryaya sahip.
Hızlı şarj desteği sunulmayan akıllı telefonda toplamda 4 adet kamera bulunuyor. Cihazın sol üst tarafına konumlandırılan ön kamera 8MP çözünürlüğünde. Diyafram açıklığı f/1.8 olarak belirtilen selfie kamerası FHD çözünürlükte videolar çekmenize olanak sağlıyor. Telefonun arka tarafında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamerayı görmekteyiz. Huawei Y7p modelinin ana kamerası 48MP çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında. Sahip olduğu yüksek çözünürlükle yakınlaştırmada daha az kaybın yaşandığı ana kamera 1080p çözünürlükte 30 kare videolar çekebiliyor. Telefonun diğer iki kamerası ise 8 MP f/2.4 diyafram açıklığında ultra-geniş açı ve 2 MP, f/2.4 derinlik sensörü olarak belirtildi. Aurora mavisi, gece yarısı siyahı renk seçenekleri ile satışa sunulacak akıllı telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Akıllı Telefonlar
Realme, MWC 2020’de 5G destekli amiralini tanıtacak!
Realme, geçtiğimiz günlerde C2, 5 Pro ve XT olmak üzere 3 farklı modeliyle ülkemiz pazarına da resmi olarak giriş yapmıştı. Şirket, 24-27 şubat tarihleri arasında Barcelona‘da yapılacak olan MWC 2020 etkinliğinde (Mobil Dünya Kongresi) 5G destekli amiral modelini tanıtmaya hazırlanıyor.
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Hey MWC, it's realme! We are ready to be the 5G Populariser.
Are you ready to leap into the 5G era with us? #realme5G. pic.twitter.com/tTORB8CYpq
— realme Europe (@realmeeurope) February 6, 2020
Amiral model ile ilgili başka bir bilgi paylaşılmazken, Snapdragon 865 işlemcili bir Realme modeli “RMX2071” kodu ile geçtiğimiz günlerde AnTuTu testlerinde kendini göstermiş ve 574.985 gibi yüksek bir puan almıştı. Şirketin Hindistan CEO’su Madhav Sheth, yeni modelin geçtiğimiz ay tanıtılan Realme X50 5G‘den daha büyük ve daha iyi olacağını belirtmişti. Amiral telefonun Realme X50 Pro 5G olarak adlandırılabileceği konuşuluyor.
Şirketin ilk akıllı bilekliği: Realme Fitness Band!
Şirket bu ay ayrıca ilk akıllı bilekliğini de tanıtacak. Fitness Band adını verdikleri modelin, Mi Band ve Honor Band serisine rakip olacak bir alternatif sunması hedefleniyor. Spor görünüme sahip akıllı bilekliğin tanıtımının bu ay içerisinde, akıllı televizyon ve amiral modelden önce yapılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus’dan kaybolan kamera patenti
OnePlus‘dan kaybolan kamera patenti başvurusu geldi. Ünlü elektronik devi akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getiriyor olabilir.
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OnePlus yeni patenti ile ne vadediyor?
Ürettiği fiyat performans cihazlar ile piyasadaki ağır taşların başına dert olan OnePlus firması, kamera konusunda yeni bir akım başlatabilir. Zira LetsGoDigital‘da yer alan habere göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü‘nün dizayn veri tabanına OnePlus tarafından alınan yeni patentler eklendi. Dört farklı tasarım içeren patent, kameraların kullanılmadığı zamanlarda gözükmemelerini sağlayacak konsepti içermekte. Tasarımlar OnePlus 7T‘nin kamera modülüne oldukça benzemekte. Dizaynda muhtemel kamera modüllerini cam veya plastik bir yapı ile korumaktansa modülü kaydırmak öncelik olarak yer almış. Böylece kamera modülünün kasaya tam anlamıyla gizlenebilir bir hal alması planlanmış. Ö kamera için de farklı bir yenilik düşünen OnePlus, görünen o ki ön kamerayı ekranın içine saklamayı düşünüyor. Ancak bu tasarımı OnePlus 8’de hemen göremeyeceğimiz neredeyse kesin.
Tüm gelişmelere rağmen OnePlus‘ın bu teknolojileri kullanmak için çok acele etmeyeceği ön görülüyor. Şu an için tasarımdan öteye gidemeyen patent OnePlus tarafından yakın bir tarihte kullanılır mı bilmiyoruz. OnePlus 8‘in Snapdragon 865 işlemci ile gelmesi, 120Hz ekrana sahip olması, 8GB RAM 128GB depolama alanı ile birlikte gelmesi aynı zamanda da üç farklı model şeklinde çıkması bekleniyor. Telefonun çıkış tarihi ise Mayıs 2020 olarak bilinmekte.