Mass Effect: Andromeda’nın O Animasyonları Düzeltilmeyecek

Mass Effect: Andromeda’nın o animasyonları için beklediğiniz haber bu değildi, biliyoruz.

Yılın en çok beklenilen oyunlarından olan Mass Effect: Andromeda; EA Access kullanıcılarına özel olarak çıkış tarihinden günler önce oynanmaya açıldı. Oyunu önceden deneme fırsatı bulan bu kitlenin geri dönüşleri ile sosyal medyada birçok haber yazıldı, çizildi. Fakat ne yazık ki bu geri dönüşler pek de olumlu olmadı. Oyunun animasyon tarafında ciddi sorunlar var.

Donuk bakışlı mimiksiz yüz animasyonları mı dersiniz, düz yolda yürürken birden “moonwalk” yapan karakterler mi dersiniz, birçok sorun, oyunun bu ön sürümünde boy gösterdi. Bununla ilgili soruları kişisel Twitter hesabı üzerinden yanıtlayan oyunun animasyon baş tasarımcısı Ian Frazier; “Bu animasyon sorunları düzeltilecek mi?” sorusuna “Çıktığı ilk gün mü? Bu imkansız, o gemi limandan ayrılalı çok oldu ama ilerleyen zamanlarda getireceğimiz güncellemeler ile bunu düşünebiliriz, konunun üzerinde kafa yoracağız.” diyerek adeta kanayan yaraya tuz basıp, ortamdan uzaklaştı. Kısacası, önümüzdeki salı günü (21 Mart) çıkacak oyun içerisinde birçok animasyon hataları ile karşılaşabiliriz.

Hepimizin akıllarında ciddi derece birçok soru işareti var. BioWare, EA gibi artık işleyişleri oturmuş bu şirketler, nasıl olur da bu kadar temel hatalar yaparlar, büyük bir merak konusu. Çalıştırdıkları “Tester” kişilerin aylarca oyunu oynayıp, bu “trajikomik” sorunlara onay vermeleri inanılır gibi değil, değil mi?

Mass Effect Andromeda; 21 Mart’ta PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirecek.