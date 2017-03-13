Mass Effect: Andromeda Diyalog Konusunda Oldukça İddialı

Ayın sonunda sevenleri ile buluşacak olan Mass Effect: Andromeda barındırdığı 1200 diyalog sayısıyla, oldukça iddialı geliyor.

Bioware‘in ünlü serisi Mass Effect: Andromeda, bulunduğumuz mart ayı içerisinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun çıkmasına sayılı günler kala, Andromeda cephesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre oyun; barındıracağı 1200 sayısını aşkın diyalog sayısı ile oldukça geniş yelpazeli bir diyalog sistemi sunacak. Üstelik bu sayı; serinin önceki oyunları olan Mass Effect 2 ve Mass Effect 3‘ün toplamından çok daha fazla!

Sayıca fazlalık oranı sadece diyalog ile sınırlı değil. Andromeda, serinin önceki oyunlarından çok daha fazla sayıda karakteri tanımamıza imkan sağlayacak. Özellikle takım arkadaşlarımızla gerçekleştireceğimiz günlük konuşma oranları, serinin diğer oyunlarından oldukça fazla olacak. Yani, bir göreve giderken takım arkadaşlarınız sizi sadece takip etmekle kalmayacak, karakteriniz ile bol bol konuşarak, oyunun atmosferine sizi daha da sokacak. Hoş; sessizlikten yana, kafa dinlemekten yanaysanız bu haberimiz sizi fazlasıyla üzecektir.

Mass Effect Andromeda; 21 Mart tarihinde PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Çıkmasına oldukça kısa bir zaman kalmış oyunumuzun, yayınlanan son oyun içi video’sunu aşağıdan izleyebilirsiniz.