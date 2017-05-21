Mass Effect: Andromeda için yeni bir yama yayınlandı. Bununla birlikte söz konusu yamadan fazla bir şey beklemememiz gerekiyor. Zira karşımızdaki şey gerçek bir yamadan ziyade hotfix konumunda.

Öncelikle yama ve hotfix(sıcağı sıcağına düzeltme olarak tercüme edilebilir) arasındaki farklara değinelim. Yama (patch) bir yazılımın mevcut sürümündeki pek çok sorunu düzeltmek için geliştirilir. Hotfix ise kritik bir hatayı, sıcağı sıcağına düzeltmek için yayınlanır. Aslında hotfix de teoride bir yamadır lakin onu yama olarak nitelendirmekten ziyade, “yara bandı” ifadesini kullanmanın daha makul olduğunu düşünüyoruz.

Mass Effect: Andromeda 1.07 yaması, 1080p arayüzdeki kilitlenme sorunu üzerinde yoğunlaşıyor. 1.07 güncellemesi aynı zamanda, oyunun ortasında bile “atletik görünüm” seçeneğini aktif hale getiriyor.

Düzeltme; PC, Xbox One ve Sony Playstation 4 platformlarında yayınlandı. Yapımcı Micheal Gamble, eğer PC’de söz konusu sorunu yaşıyorsanız yamayı yüklemeden önce Origin’i çevrim dışı bırakmanızı öneriyor. Gamble “Uygulamayı, güncellemeyi yüklendikten sonra tekrar çevrim içi konuma getirmek daha sağlıklı.” açıklamasında bulundu.

Serinin geleceği tehlikede

Söz konusu oyun Mart’ta satışa sunulmuş ve ortalama notlar almıştı. Oyunun hikaye örgüsü ve kurgusu beğenilirken; çağ dışı olarak nitelendirebilecek animasyonları ve bitmek bilmeyen sorunları tepkilere yol açtı. Öyle ki serinin geleceği belirsiz bir konuma taşınmış durumda. Zira Bioware ve Electronic Arts arasında ciddi sıkıntılar yaşandığı iddia ediliyor. Hatta geliştiriciler arasında bir bölünme söz konusu olduğu da söylentiler arasında. Electronic Arts söylentileri ne doğruluyor ne de yalanlıyor.