2021 Mercedes S-Serisi test edilirken yakalandı!

2021 Mercedes-Benz S-Serisi‘nin prototipleri Almanya‘da, halka açık yollarda görüntülendi. Üzerindeki kamuflajın az olması sebebiyle, tasarıma dair birçok fikir edinmek mümkün.

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Siyah ve gri olmak üzere iki farklı prototip de ön ve arka kısımda hafif kamuflaja sahip. Yeni S-Serisi ilginçtir ki en az CLS‘ler kadar sportif bir duruşa sahip görünüyor. Haberimize konu olan prototiplerde gizli kapı kolları yer alıyor. Fakat önceden görüntülenen, normal kapı kollarına sahip S-Sınıfı prototipleri de vardı. Buradan yola çıkarak gizli kapı kollarının bir donanım paketine özgü veya bir opsiyon olma ihtimali düşünebiliriz.

Aracın kabininde ise büyük değişiklikler var. İlk dikkat çeken yenilik ise büyük dijital gösterge paneline eşlik eden, dikey olarak yerleştirilmiş 12.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı oluyor. En son nesil MBUX yazılımını içeren bu ekran, OLED teknolojisine sahip dokunmatik bir sistem. Ayrıca gösterge panelinde, herhangi bir gözlüğe gerek kalmadan 3D efektler yer alıyor.

Yeni S-Serisi’nde yer alan bu devasa orta ekrandan dolayı, araç içindeki 27 adet düğme ve anahtar araçtan çıkartıldı. Arka koltuktaki yolcu ekranlarında da bir dizi yenilik yer aldığı söyleniyor.

Yeni S-Serisi, MRA II platformunun arkadan çekişli bir haline sahip. Bu mimari ile arka tekerlek direksiyonu özelliği de araçta kendine yer bulacak. Ayrıca araçta Seviye 3 otonom özellikleri, aktif süspansiyonun da dahil olduğu birçok yenilik bulunacak.

Aracın motor seçenekleri henüz belli değil. Fakat 48 V hafif hibrit, plug-in hibrit hatta tam elektrikli bir versiyonun geleceği gibi iddiaların bulunduğunu da belirtelim.

Kaynak: Carscoops