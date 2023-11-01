OnePlus Türkiye Distribütörü Cepport Kurucu Ortağı Burak Anlar ve Sosyal Medya Yöneticisi ve Pazarlama Uzmanı İlker Karaca, Markalara Sorun serimizin yeni konuğu oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan OnePlus hakkında sorduğunuz soruları da Ersin Akman iletiyor. Burak ve İlker Bey de sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyor.

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Soruları Zaman Çizelgesi

00:00 Giriş

01:24 OnePlus modelleri Türkiye’de pahalı mı?

06:42 OnePlus markasını Türkiye’de kalıcı olacak mı?

10:41 Şu ana kadar satışlar nasıl? Memnun musunuz?

13:02 İstediğiniz satış rakamına ulaşamayıp iki sene sonra distribütörlüğü kapatıp “Eyvallah biz gidiyoruz” diyecek misiniz? Yoksa sonuna kadar pazarda kalıp mücadele mi edeceksiniz?

15:26 Neden OnePlus almalıyım?

18:28 OnePlus kendisini Türk halkına nasıl bir telefon olarak anlatmayı planlıyor?

21:10 İzmir veya çevresinde fiziki mağazanız veya anlaşma yaptığınız teknoloji mağazası var mı? Fiziki olarak ürünleri deneyebilmemiz mümkün mü?

24:45 OnePlus’ın katlanabilir telefonu olan Open modeli Türkiye’ye gelecek mi? Gelecekse ne zaman?

26:43 OnePlus Türkiye için daha uygun bir fiyat politikası uygulamayı düşünüyor mu?

28:31 Cepport OnePlus için Türkiye’de (daha önce Xiaomi için yaptığı gibi) etkinlikler yapacak mı?

32:49 Hasselblad ile olan kamera ortaklığı orta seviye telefonlara da gelecek mi?

36:24 OnePlus Nord 3 5G neden hâla Türkiye’de satışa sunulmadı?

37:13 OnePlus Genel Merkezi Türkiye’yi önemsemiyor mu?

38:59 Türkiye’de OnePlus fabrikası mı geliyor?

40:56 Önümüzdeki günlerde hangi OnePlus modelleri ülkemizde satışa çıkacak?