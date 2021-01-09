Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!

Huawei FreeBuds Studio incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin ilk kafa üstü kulaklığı olan FreeBuds Studio, üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu videoda ürünün tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…

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Studio, Huawei tarafından üretilen ilk kablosuz kafa üstü kulaklığı olarak dikkat çekiyor. Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Farkındalık Modu gibi özellikleriyle gelen Studio, 40 mm sürücüler kullanıyor.

Üzerinde yer alan 8 adet mikrofondan 6 adeti gürültü engelleme ve farkındalık modu için oldukça etkili çalışıyor. Gürültü engellemede ise 3 farklı modu mevcut. Sıcak, Genel ve Ultra. Sıcak modu ofis gibi noktalarda konuşulanlara hakim olurken bilgisayar ve klima seslerini engelliyor. Genel ise günlük kullanımlar için ideal. Uçak, tren ve kalabalık ve sesli ortamlarda ise Ultra modunu kullanabilirsiniz.

Yüksek kaliteli ses

4 Hz ila 48 kHz arasında ultra geniş bir frekans yanıt aralığı sunan Huawei FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü kod çözümleyici L2HC’den yararlanıyor. Bu sayede Huawei telefonlar ve ürünler ile 960 kbps’ye varan hızlı ve net ses aktarımını desteklemekte. Bu noktada Sony WH-1000XM4’teki LDAC’ye rakip bir çözümleyici de kullanabiliyor.

Hi-Fi ses deneyiminde oldukça yeterli olan kulaklığın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…