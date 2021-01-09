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İnceleme

Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!

Huawei FreeBuds Studio incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin ilk kafa üstü kulaklığı olan FreeBuds Studio, üstün özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu videoda ürünün tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…

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Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!

Huawei FreeBuds Studio’yu Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/c94ea042

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Studio, Huawei tarafından üretilen ilk kablosuz kafa üstü kulaklığı olarak dikkat çekiyor. Akıllı Dinamik Gürültü Engelleme, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve Farkındalık Modu gibi özellikleriyle gelen Studio, 40 mm sürücüler kullanıyor.

Üzerinde yer alan 8 adet mikrofondan 6 adeti gürültü engelleme ve farkındalık modu için oldukça etkili çalışıyor. Gürültü engellemede ise 3 farklı modu mevcut. Sıcak, Genel ve Ultra. Sıcak modu ofis gibi noktalarda konuşulanlara hakim olurken bilgisayar ve klima seslerini engelliyor. Genel ise günlük kullanımlar için ideal. Uçak, tren ve kalabalık ve sesli ortamlarda ise Ultra modunu kullanabilirsiniz.

Yüksek kaliteli ses

4 Hz ila 48 kHz arasında ultra geniş bir frekans yanıt aralığı sunan Huawei FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü kod çözümleyici L2HC’den yararlanıyor. Bu sayede Huawei telefonlar ve ürünler ile 960 kbps’ye varan hızlı ve net ses aktarımını desteklemekte. Bu noktada Sony WH-1000XM4’teki LDAC’ye rakip bir çözümleyici de kullanabiliyor.

Hi-Fi ses deneyiminde oldukça yeterli olan kulaklığın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Aksesuar

Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Yazan:

Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.

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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme

Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.

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Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.

Detayları videomuzda!

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Aksesuar

Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Yazan:

Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.

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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203

Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.

Adventure İstanbul

6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.

Özellikler;

  • Yükseklik: 116,6 mm
  • Genişlik: 62,15 mm
  • Derinlik: 38,2 mm
  • Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
  • Kablo Uzunluğu: 2,1 m
  • LIGHTSYNC RGB aydınlatma
  • 6 adet programlanabilir düğme
  • Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
  • USB veri biçimi: 16 bit/eksen
  • USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
  • Mikro işlemci: 32 bit ARM

G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.

İyi seyirler…

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Donanım

PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi

Yazan:

PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi

MSI Creator P100X incelemesiyle karşınızdayız. Grafik, üç boyutlu tasarım, video montaj gibi konulara özel olarak geliştirilen P100X, tasarımsal olarak hem sade, hem şık hem de PlayStation 5 kadar boyutuyla dikkat çekiyor.

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PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi

Creator P100X teknik özellikleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
İşlemci: Intel Core i7-10700K
Depolama Alanı: 1 TB SSD + 2 TB HDD
Sistem Belleği: 32 GB (16 GB x 2) DDR4 DRAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Ses: Nahimic 3.0 Audio Enhancer
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Hacim: 10.36 litre

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Tasarımcılardan Esinlenen  Çözüm

Creator P100 serisi temiz çizgileri, nazik organik kavisleri, farklı malzemelere olan tutkusu ve yüzyılın ortasında başlayan modern sanatının eskimeyen, gün geçtikçe artan popülerliğini yansıtan bir tasarımla geliyor. Önceki nesile göre %30 performans artışına tanık olun. MSI Desktop, 10.Nesil Intel® Core™ i9 işlemcisi sayesinde en üstün işlem gücünü fikirlerinizi daha önce görülmemiş bir deneyimle gerçeğe dönüştürebilmeniz için sunuyor.

Intel Core i7 ve i9 10. nesil işlemciler ile beraber NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları kullanan ürün, GeForce RTX Studio ile daha verimli çalışabiliyor. 3 boyutu render, video edit, fotoğarafçılık ve grafik dizayn gibi noktalarda sorunsuz kullanım sağlayan P100X modelinin bizdeki versiyonuna ait teknik özellikleri görebilirsiniz. MSI Creator P100X hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.

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