Mark Zuckerberg Mülteci Konusunda Donald Trump’a Seslendi

Mark Zuckerberg bugün Facebook üzerinden yaptığı açıklama ile 45. Amerikan Başkanı Donald Trump’a mülteci konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Mark Zuckerberg bir çok insan gibi kendisinin de bu konuda endişeli olduğunu ve mültecilerle ilgili yapılan gelişimeleri yakından takip ettiğini belirtti. Bunun yerine kaçak dahi olsa çocuk yaşta buraya gelen insanları atmak yerine onların yeteneklerine inanmanın önemli olduğunu açıkladı.

Paylaşılan gönderide Trump’a karşı getirilmiş açık bir eleştiri yok. Geçtiğimiz günlerde şirketin COO’su Sheryl Sandberg, Donald Trump’ın Reagan dönemi politikaları geri getirdiğini dile getirmişti. Yöneticiler ilginç bir pozisyonda yer alıyor. Bir yandan yönetim konusunda problem yaşamamaya çalışırken diğer taraftan hükümetle çalışmaya devam etmek zorundalar. Bu yüzden yöneticiler iki taraftanda denge kurmaya çalışıyorlar.

My great grandparents came from Germany, Austria and Poland. Priscilla's parents were refugees from China and Vietnam…. Mark Zuckerberg paylaştı: 27 Ocak 2017 Cuma

Zuckerberg, Amerika’ya gelen mültecilerin sayısının artmasını istiyor. 2013 yılında FWD.us isimli kar amacı gütmeyen ve Amerika’ya göç etmeye yardımcı olan bir grubun kurulmasında yardımcı oldu. FWD, Trump’ın göçmen karşıtı politikalarını açıkça eleştiriyor.