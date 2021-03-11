Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi

Işınlanma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, “10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz” dedi. Facebook CEO’su, sanal gerçekliğe geçişin dünya için de iyi olacağını belirtti.

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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalar yaptı. Mark Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda; “Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” dedi.

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Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadele için seyahat sayısını azaltmanın önemine değinen Mark Zuckerberg; “Gelecekte tabii arabalar ve uçaklar olmaya devam edecek. Ancak daha fazla ışınlanmamız sadece toplu taşımada geçirdiğimiz vakti azaltmayacak, toplum ve dünya için de yararlı olacak” dedi.

Günümüzde Google, Apple, Micrsoft gibi devlerin hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu dijital bir görüntüyü gerçek dünyaya yerleştirmeye izin veriyor.

Mark Zuckerberg bu teknolojinin gelişmesiyle insanların birini aramak veya video konferans yapmak zorunda kalmayacağını belirterek; “Parmağınızı şıklatıp ışınlanacaksınız ve konuşmak istediğiniz kişinin kanepesinde oturuyor olacaksınız” dedi.

Işınlanmanın gerçekleşebilmesi için sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini, bu yatırımın geliştiricileri cezbetmesi için ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini belirten Mark Zuckerberg, konuyla ilgili olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.

Son olarak Mark Zuckerberg şu anda şirketinin artırılmış gerçeklikle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detay vermedi. Ayrıca Facebook 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü geliştiricisi Oculus’u 2 milyar dolara satın almıştı.

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