Genel
Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi
Işınlanma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Mark Zuckerberg, “10 sene içinde toplantılara ışınlanarak gideceksiniz” dedi. Facebook CEO’su, sanal gerçekliğe geçişin dünya için de iyi olacağını belirtti.
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Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalar yaptı. Mark Zuckerberg, The Information’a verdiği röportajda; “Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor” dedi.
Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.
İklim değişikliğiyle mücadele için seyahat sayısını azaltmanın önemine değinen Mark Zuckerberg; “Gelecekte tabii arabalar ve uçaklar olmaya devam edecek. Ancak daha fazla ışınlanmamız sadece toplu taşımada geçirdiğimiz vakti azaltmayacak, toplum ve dünya için de yararlı olacak” dedi.
Günümüzde Google, Apple, Micrsoft gibi devlerin hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu dijital bir görüntüyü gerçek dünyaya yerleştirmeye izin veriyor.
Mark Zuckerberg bu teknolojinin gelişmesiyle insanların birini aramak veya video konferans yapmak zorunda kalmayacağını belirterek; “Parmağınızı şıklatıp ışınlanacaksınız ve konuşmak istediğiniz kişinin kanepesinde oturuyor olacaksınız” dedi.
Işınlanmanın gerçekleşebilmesi için sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini, bu yatırımın geliştiricileri cezbetmesi için ise 10 milyon aktif kullanıcıya sahip büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini belirten Mark Zuckerberg, konuyla ilgili olarak sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.
Son olarak Mark Zuckerberg şu anda şirketinin artırılmış gerçeklikle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında detay vermedi. Ayrıca Facebook 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü geliştiricisi Oculus’u 2 milyar dolara satın almıştı.
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Genel
Yeni M1 MacBook Pro cihazları senenin ikinci yarısına ertelenebilir
Görünüşe göre Apple firmasının yeni M1 işlemcili MacBook Pro model bilgisayarları 2021 yılının ikinci yarısında gelecekler. Bu da daha önceden planlanan takvimden biraz daha gecikmiş olacakları anlamına geliyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.049TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Nikkel Asia tarafından gelen raporlara göre; Apple firması yeni M1 MacBook Pro laptoplarının dağıtım takviminde düzenlemeye gitti. Normalde yılın ikinci çeyreğinde geleceği tahmin edilen cihazlar; bu düzenlemeye göre yılın ikinci yarısına ertelendiler. Aynı zamanda her ne kadar bu bilgiler bir ertelemeye işaret etseler de, daha önceden Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından gelen bu yıl içerisinde iki bilgisayarı da göreceğimiz duyumlarını pekiştiriyor.
Belirttiğimiz üzere firma yeni cihazlarında daha çok estetik ve port kısımlarında düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Örneğin 2015’ten beri yerlerini USB-C ve Thunderbolt 3 girişlerine bırakan HDMI ve SD kart girişlerini yeni cihazlarda görmemiz olası. Bununla beraber firmanın yeni çiplerde düzenlemeye gitmesi de oldukça muhtemel. Hatta söylentilere göre M1X isimli yeni işlemci sekiz yüksek performans “Firestorm” çekirdeğinin yanında; dört tane de “Ice Storm” verim odaklı çekirdek barındıracak.
Ekran kartı alanında da önemli gelişmelere uğrayacak işlemcinin sızan test sonuçları; 16 çekirdekli ve 256 işlem üniteli ekran kartını ortaya çıkartıyor. Son olarak bu cihazların daha hızlı şarj imkanı verecek bağımsız MagSafe şarj istasyonunun dönüşü anlamına da geleceğinin konuşulduğunu not olarak düşelim.
Tabii ki bunların büyük çoğunluğu dedikodudan ibaret. Dolayısıyla göz önünde bulundurmakla beraber kesin olarak almamakta fayda var.
Genel
Amazon, on birinci Fresh mağazasını açıyor!
Amazon, on birinci Fresh mağazasını açıyor. İlk mağazasını Ağustos ayında açan şirket, yüksek teknolojili bir mağaza olmasını planlıyor. Fresh mağazalarından 28 tane daha açmayı planlayan şirket, kısa sürede genişlemeyi de planlıyor. Açtığı Fresh mağazalarda , yüksek teknoloji ürünü Dash alışveriş arabaları yer alacak.
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Amazon, Fresh marketleriyle genişliyor!
Geçtiğimiz Perşembe günü Amazon, on birinci Fresh marketini açtı. Şirket bu tarz bir alışveriş mağazasını Ağustos ayında, Los Angeles‘ta açmıştı. Amazon, bu tür mağazaları için en az 28 lokasyon daha planlıyor. Amazon’un planında henüz beş mağazayı onaylamak olsa da, ilerleme hızı bunun tam tersini gösteriyor.
Amazon’un Fresh mağazaları, şirketin büyüyen perakende mağaza koleksiyonunun yalnızca bir parçası. Şirket’in Whole Foods lokasyonlarından daha az lüks ve şirketin Go and Go Market lokasyonlarından daha büyük olmaları gerekiyor. ABD’de, Amazon’un kasiyersiz “Just Walk Out” teknolojisini kullanmıyorlar. Ancak şirket, bunu bir Fresh mağazasında test ettiğini söylüyor. Aynı zamanda Fresh mağazaları Dash isimli akıllı alışveriş arabalarına hala sahip.
- Amazon, müşterilerin raflardan ne aldığını takip eden ve kasiyere gerek kalmadan otomatik olarak ödeme yapılabilen, “Dash Carts” isimli akıllı bir alışveriş arabası tasarladı. Şirket tarafından geliştirilen mekanizmada, alışveriş arabası sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olan tüm müşteriler bu arabaları kullanabiliyor. Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak için ise, cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepeti açmak gerekiyor. Ardından, market arabası Alexa ile senkronize ediliyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.
Hızlı genişlemeye rağmen, Amazon’un planları hala geleneksel perakendecilerin izini sürüyor. Aldi‘nin ABD’de sahip olduğu 2.000‘den fazla mağazaya ek olarak bu yıl ABD’de 100 mağaza daha açmayı planladığını belirtiyo.
- Aldi dünya çapında faaliyet gösteren Alman ucuz gıda marketleri zinciridir. Aldii Süd ve Aldi Nord olarak iki ayrı merkezden yönetilir. Adındaki Albrecht kurucu ailenin soyadı, Diskont ise indirim anlamındadır.
Genel
Facebook, ABD hükumetinin davasını reddetmek için harekete geçti
Facebook, ABD hükumetinin antitröst davasını reddetmek için harekete geçti. Aynı zamanda eyaletler tarafından açılan davaları da reddediyor.
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- Sherman Antitröst Yasası: Benjamin Harrison başkanlığındaki Kongre tarafından 1890′da kabul edilen ve teşebbüsler arasındaki rekabeti düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki antitröst yasasıdır.
Facebook iki farklı davayla savaşıyor!
Geçtiğimiz Aralık ayında Federal Ticaret Komisyonu ve bir grup eyalet başsavcısı, Facebook’a iki farklı dava açtı. Bu davalar teknoloji devini, rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçluyordu. Suçlamaların temelinde, Facebook’un iki uygulamanın oluşturduğu tehdidi, ortadan kaldırmak için bu iki uygulamayı satın alması vardı. Bu iki uygulama, bildiğimiz üzere Instagram ve Whatsapp. Aynı zamanda başsavcılar, Facebook’u rakip hizmetlerin büyümesini engellemek için pazar hakimiyetini kullanmakla suçladı. FTC‘nin davası, mahkemelerin Facebook’un Instagram ve WhatsApp satın almalarını ayrı şirketlere ayırmasını istiyor.
Başsavcı Letitia James Çarşamba günü yaptığı açıklamada Facebook’un yasaya göre aykırı ve yanlış davrandığını söyledi. Aynı zamanda “Davamıza güveniyoruz. Bu yüzden ulustaki her eyalet Facebook’un yasadışı davranışını sona erdirmek için davamıza katıldı. Facebook’un yasadışı davranışından zarar gören milyonlarca tüketicinin ve birçok küçük işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Facebook, bir blog gönderisinde “Antitröst yasaları rekabeti teşvik etmeyi ve tüketicileri korumayı amaçlıyor. Bu şikayetler, davranışımızın da zarar gördüğünü iddia etmiyor.” dedi. Ayrıca Facebook, komisyonun bu kararı tersine çevirmek için yeterli gerekçeye sahip olmadığını savunuyor.
Facebook, federal hükümet, eyaletler ve Kongre tarafından başlatılan bir dizi antitröst soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz ay, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi 16 aylık bir soruşturma gerçekleştirdi. Bu soruşturma birçok şirketi kapsıyordu. Amazon, Apple, Facebook ve Google şirketleri için yapılan soruşturma, 16 ay sonra ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Bu soruşturma, Demokratların Facebook’un işine yapısal çareler çağrısında bulunan ve potansiyel olarak bir dağılmaya yol açan bir raporuna yol açtı. Gerçekleşen duruşma komitenin yaptığı çalışmanın son ayağını oluşturdu. ABD antitröst yasasının teknoloji şirketlerine uygulandığında nasıl reforme edileceğine dair ikinci bir duruşma dizisi yapılıyor.
Hem Meclis hem de Senato’daki komiteler bu hafta duruşmalar düzenlemeyi planlıyor. Yeni yasa baharın sonundan önce olacak. Bu yasa karşısında şirketlerin tutumu ise merak konusu.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 3 hafta önce
Mark Zuckerberg ışınlanma için tarih verdi
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