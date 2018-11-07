Birçok ürünüyle ülkemizde de tercih edilen Mantistek firması tarafından geliştirilen H3 isimli USB-C port çoklayıcı incelemesi ile karşınızdayız.

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Mantistek ile USB Tip-C ve Thunderbolt 3 bağlantısını 1x USB Tip-C (USB 3.0 Gen 2), 1x 4K destekli HDMI, 1x USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 2 x USB 2.0 ile 1x SD kart ve 1x microSD kart olmak üzere toplam 7 porta arttırmanız mümkün.

İnternet üzerinde dolar kuru nedeniyle fiyatları 100-200 TL arasında değişen H3’ü sadece MacBook’larda değil, Type C bağlantısına sahip herhangi bir cihazın bağlantısını çoğaltmak için kullanabilirsiniz.

Detayları videomuzda! İyi seyirler…

Yeni MacBook’ların port sorununu kökünden çözün! | Mantistek H3 inceleme