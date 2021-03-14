Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını duyurdu. Eğlenceli videosu ile gençlerin diline hitap ettiği görülen Yavaş, sosyal medyada gündem oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Ankara meydanlarında ücretsiz internet hizmeti

reklam

Sosyal medyayı en aktif şekilde kullanan siyasetçilerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, canlı yayın platformu Twitch’e girmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda kendi Twitch hesabını da açan Başkan Yavaş, bugün yaptığı bir paylaşımla bu kanalın duyurusunu gerçekleştirdi.

reklam

Twitter hesabından “Selam chat” notuyla eğlenceli bir video paylaşan Mansur Yavaş, bu videoda Twitch’te neler yapacağından bahsetti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, paylaşımında, daha önce bir Twitch yayımcısı Pqueen’in, “Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki?” sorusunu “Var” şeklinde cevaplandırarak, videoda şunları kaydetti:

“Selam chat, ben Mansur Yavaş. Artık ben de burada, Twitch’teyim. Buradayım. Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için Twitch’teyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım.

Şimdiye kadar Ankara’da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara’yı gelin, birlikte oluşturalım. Kim bilir? Belki birlikte oyun oynar, mid’de karşılaşırız.”

Son olarak Mansur Yavaş, videodaki konuşmasının aralarında “eserlerine ait görüntülerin kullanıldığı; @Bkmonline, Cem Yılmaz, Pelin Baynazoğlu, Kemalcan Parlak ve Ferit Karakaya’ya” teşekkürlerini de iletti.

Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!