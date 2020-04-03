Makyajlı BMW 5-Serisi, dev böbrek modasına uymayacak!

2016 yılında yollara çıkan G30 kasa BMW 5-Serisi, ilk makyajı için test edilirken casus fotoğrafçılara yakalandı. Ayrıca plug-in hibrit bir versiyonu da görüntülendi.

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Alman üreticinin, makyajla birlikte ön taraftaki böbreklerin boyutunu, 7-Serisi’ndeki gibi devasa hale getirmesinden birçok kişi endişeliydi. Fakat görünüşe göre böbrekler aynı haliyle kalacak gibi.

Ön ve arka tamponların tasarımındaki yeniliklere uygun şekilde, ön ve arka farların da tasarımında güncellemeler mevcut. Çok fazla çeşitte olmaması beklenen birkaç yeni jant ve dış renk seçeneği dışında, aracın dış tasarımında fazla bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Ayrıca casus fotoğraflarda da gözüktüğü üzere, 5-Serisi Touring prototipinde, sedan prototipinden farklı ön tampon tasarımına sahip. Bunun nedeni ise aracın yanlarında ve sol ön çamurluktaki fiş portunun üzerine yazan “Hibrit Test Aracı” ibaresinden anlaşılacağı üzere “plug-in hibrit” bir model olması.

BMW’nin şu anda satıştaki 5.30e iPerformance plug-in hibrit modeli, 4 silindirli 2.0 litrelik içten yanmalı üniteyi elektrik motoruyla destekleyerek 248 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor. Ayrıca 5.45e xDrive versiyonu ise, 7.45e modelindeki altı silindirli 388 beygirlik ünite ile alınabiliyor. Motor serisine ait diğer detaylar ise henüz bilinmiyor. Fakat BMW’nin CO2 emisyonunu daha da azaltmak adına, benzinli ünitelere parçacık filtreleri eklemesi bekleniyor.

İç mekanda ise mevcut 5-Serisi‘nde yer alan en son teknolojiler yer alacak. Önceki sızıntılarda görüldüğü kadarıyla direksiyonda yeni düğmelerin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha büyük ekranlı dijital göstergelerin yer alması bekleniyor. İç mekandaki diğer kısımların ise büyük oranda aynı kalması bekleniyor.

Alman üretici, aracı görücüye çıkardığında makyajlı 5-Serisi hakkında daha çok bilgiye ulaşacağız. Eğer Koronavirüs planları etkilemezse, birkaç ay içinde aracın tanıtımı yapılabilir.