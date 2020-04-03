Genel
Makyajlı BMW 5-Serisi, dev böbrek modasına uymayacak!
2016 yılında yollara çıkan G30 kasa BMW 5-Serisi, ilk makyajı için test edilirken casus fotoğrafçılara yakalandı. Ayrıca plug-in hibrit bir versiyonu da görüntülendi.
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Alman üreticinin, makyajla birlikte ön taraftaki böbreklerin boyutunu, 7-Serisi’ndeki gibi devasa hale getirmesinden birçok kişi endişeliydi. Fakat görünüşe göre böbrekler aynı haliyle kalacak gibi.
Ön ve arka tamponların tasarımındaki yeniliklere uygun şekilde, ön ve arka farların da tasarımında güncellemeler mevcut. Çok fazla çeşitte olmaması beklenen birkaç yeni jant ve dış renk seçeneği dışında, aracın dış tasarımında fazla bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Ayrıca casus fotoğraflarda da gözüktüğü üzere, 5-Serisi Touring prototipinde, sedan prototipinden farklı ön tampon tasarımına sahip. Bunun nedeni ise aracın yanlarında ve sol ön çamurluktaki fiş portunun üzerine yazan “Hibrit Test Aracı” ibaresinden anlaşılacağı üzere “plug-in hibrit” bir model olması.
BMW’nin şu anda satıştaki 5.30e iPerformance plug-in hibrit modeli, 4 silindirli 2.0 litrelik içten yanmalı üniteyi elektrik motoruyla destekleyerek 248 beygir güç ve 420 Nm tork sunuyor. Ayrıca 5.45e xDrive versiyonu ise, 7.45e modelindeki altı silindirli 388 beygirlik ünite ile alınabiliyor. Motor serisine ait diğer detaylar ise henüz bilinmiyor. Fakat BMW’nin CO2 emisyonunu daha da azaltmak adına, benzinli ünitelere parçacık filtreleri eklemesi bekleniyor.
İç mekanda ise mevcut 5-Serisi‘nde yer alan en son teknolojiler yer alacak. Önceki sızıntılarda görüldüğü kadarıyla direksiyonda yeni düğmelerin yanı sıra yeni bilgi-eğlence sistemi ve daha büyük ekranlı dijital göstergelerin yer alması bekleniyor. İç mekandaki diğer kısımların ise büyük oranda aynı kalması bekleniyor.
Alman üretici, aracı görücüye çıkardığında makyajlı 5-Serisi hakkında daha çok bilgiye ulaşacağız. Eğer Koronavirüs planları etkilemezse, birkaç ay içinde aracın tanıtımı yapılabilir.
Genel
Google, salgın döneminde insanların hareketlerini analiz etti!
Google, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün insan hareketliliği üzerine olan etkisini gösteren, Topluluk Hareketliliği Raporları‘nı yayınladı. Şirket, insanların ulusal ve yerel makamların talimatlarına uyup uymadıklarını anonim mobil konum verileri ile ölçerek yayımladı.
Bugüne kadar 1 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs salgını, insanları evlerine hapsetti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle birçok hükumet sokağa çıkma yasağı uygularken bazı hükumetler ise kısmi tedbirler aldı.
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İnsanların evlere kapandığı bu dönemde Google, 16 Şubat ile 29 Mart 2020 tarihleri arasında kullanıcıların telefonlarından elde ettiği konum verilerinden yola çıkarak koronavirüs günleri ile ilgili çarpıcı bir rapor hazırladı.
131 ülke üzerinde hazırlanan bu raporda Türkiye de yer alıyor. Google’a göre ülkemizdeki insanların büyük bölümü evde kalma çağrılarına kulak vermiş görünüyor. Raporda İngiltere ve Fransa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde benzer bir tablo ortaya çıkıyor.
Google tarafından hazırlanan raporda Türkiye’nin verileri dikkat çekiyor
Türkiye için hazırlanan raporda belirli konumlara göre uyum oranları ise şu şekilde:
- Kafeler, müzeler, restoranlar, AVM’ler, sinema salonları ve kütüphaneler gibi yerlere yapılan ziyaretler: – % 75
- Gıda depoları, pazarlar, süpermarketler, bakkal ve eczaneler: – % 39
- Plazalar, halka açık plajlar, marinalar ve diğer kamusal alanları kapsayan parklar: – % 58
- Ofisler ve işyerleri: – % 45
- Tren istasyonları, metro ve otobüs duraklarını kapsayan toplu taşıma yerleri: – % 71
- Evlerde kalma oranı: + % 17
Google yayınladığı raporla ilgili: “Covid-19 salgınına karşı tepki arttıkça, sosyal mesafe önlemleri, bulaşma oranını yavaşlatmaya başladı. Google Haritalar’da, belirli yerlerin ne kadar meşgul olduğunu gösteren toplu, anonimleştirilmiş veriler kullanıyoruz. Bir işletmenin kalabalık olduğu zamanları analiz ederek belirliyoruz. Sağlık yetkililerinden, anonimleştirilmiş verilerin Covid-19 ile mücadele etmek için kritik kararlar almalarına yardımcı olabileceğini duyduk ve bunları yayınlamaya karar verdik.” ifadelerine yer verildi.
Son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın! #EvdeKalTürkiye
Akıllı Telefonlar
Hafıza kartı ile SIM kart birleşiyor! SuperSIM yolda!
SIM kart günümüzde telefonları telefon yapan yegane şey diyebiliriz. İnternete bağlanmaktan telefon ile görüşmeye kadar her işimizi halletmemize yarayan SIM kartlar hafıza kartlarıyla birleşiyor.
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Peki nedir bu SuperSIM?
SuperSIM teoride, microSD kart ile SIM kartın birleştirilmiş hali olarak bizleri karşılıyor. Harici depolama için kullanılan microSD kartlar içerisine SIM kart yerleştirilerek cihazlarda alan tasarrufu sağlamak amaçlanıyor. Aynı kart üzerine yapılan bu tasarım sayesinde, akıllı telefonlar içerisinde yer alan kart tepsileri de görünüş olarak değişebilir. Zira standart microSD karttan bağımsız bir tasarımı olan SuperSIM‘ın Çin’de yavaş yavaş kullanımının yaygınlaştığı görülmekte. Ayrıca SuperSIM kartları sayesinde, günümüzde ortalama 128KB değerinde olan SIM kart hafızaları da arttırılmış olacak. Bunun yanı sıra değişen tepsi tasarımları sayesinde artık kullanıcıların SuperSIM ile birlikte bir adet daha SIM kart kullanma imkanı oluşacak. Çin‘de China Telecom ile bellek üretimi yapan UNIIC firmaları SuperSIM konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Bu gelişmelerin ardından Çinli telefon üreticilerinin alacağı aksiyon bu teknolojinin gideceği yönü bizlere gösterecek gibi gözüküyor.
SuperSIM‘in avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldukça fazla. Öncelikle ilk dezavantajın fiyat konusunda olduğunu tahmin etmek çok zor değil. Zira 32 GB depolama seçenekli SuperSIM kart 14 dolara, 64 GB‘lık versiyonu ise 28 dolar seviyelerinde satılmakta. Öte yandan, Apple ve OnePlus firmaları akıllı telefonlarında her hangi bir SD kart girişi bulundurmuyor. Güvenlik nedeniyle SIM kart dışından bir kart girişini cihazlarında istemeyen firmalar, bu gelişme karşısında nasıl aksiyon alacaklar merak konusu. Ayrıca bu atılımın ülkemizde görülüp görülmeyeceği de soru işareti. Zira kullanıcılar kişisel verilerinin telefon operatör şirketlerine gidip gitmeyeceği netlik kazanmadı. Yine de daha önce de belirttiğimiz gibi Çinli telefon üreticilerinin bu yolda alacağı aksiyon bu teknolojik atılımın kaderini belirleyecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, yeni EMUI 10.1 özelliklerini detaylandırdı!
Huawei, geçtiğimiz aylardan beri süren Amerika ile yaşadığı sorunların ardından yazılım ve HMS uygulama mağazasına oldukça önem vermeye başladı. Yazılım tarafında arayüzünü sürekli güncel tutmaya çalışan Huawei, yeni yayınlayacağı EMUI 10.1 sürümünü detaylandırdı.
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Huawei, EMUI 10.1 ile hangi yenilikleri getiriyor?
Öncelikle Huawei, yeni EMUI sürümüyle cihazların dokunmatiğini geliştirecek. Yapacağınız dokunmalar, hareket ettirmeler artık daha doğal hissettirecek ve hızlı gerçekleşecek. Bir diğer yenilik ise çoklu pencere modu güncellenecek. Artık çoklu pencereden çıkmadan mesajlara daha hızlı yanıt verebileceksiniz. Ayrıca görüntüleri, metinleri ve dosyaları bir pencereden diğerine sürükleyerek geçişler yapabileceksiniz. EMUI 10.1‘de çoklu pencerelere ulaşmak için ise yanlardan kaydırılarak ulaşabileceğiniz yeni bir menü bulunacak. Bunun pratikliği arttırması bekleniyor.
Yeni EMUI sürümü ile birden fazla aygıtı kontrol edebileceğiniz yeni bir panel eklenecek. Bu özellik telefonun herhangi bir köşesinden kaydırılarak tetiklenecek. IoT bir cihazı kontrol etmek ve diğer çeşitli cihazlarla bağlantı kurmak için oldukça kullanışlı bir yöntem olacağa benziyor. Örneğin müzik dinlerken yakınlardaki bir Huawei Sound X Bluetooth Hoparlör‘e bağlanmak istediğinizde bu özellikle kolayca bağlanabileceksiniz.
Son dönemlerde Huawei, video ve reklamlarında çoklu ekran işbirliğinden çokça bahsediyordu. EMUI 10.1 ile birlikte bu entegrasyon dahada artacak. Bu sistemden kısaca bahsedicek olursak, Huawei telefonunuz ve Matebookunuz arasında bağlantıyı kolaylaştıran bir sistem. Matebook cihazları üzerinden telefon kontrolünü yapabildiğimiz bu özellikte iyileştirmeler mevcut olacak. Ayrıca artık normal ve videolu görüşmeleri de Matebook üzerinden yapabileceksiniz.
MeeTime ve Celia hangi özelliklerle gelecek?
Bir diğer EMUI 10.1 özelliği ise Huawei MeeTime. Bu özellik 26 Mart’ta yapılan tanıtımda da gösterilmişti. Huawei‘nin kendi video konferans uygulaması olan MeetTime, gelecekte kullanıcılara oldukça yenilikçi özellikler sunmayı planlıyor. Bunların başında, gerçek zamanlı güzelleştirme algoritmaları, düşük ışıkta ve bağlantıda bile iyi bir performans sunma ve üçüncü parti cihazları desteklemek geliyor. Huawei MeeTime ile cihazların çok yönlü bir platforma dönüştürülmesi planlanıyor.
Son olarak yine konferansta tanıtılan ve “Celia” adı verilen, Huawei‘nin yeni sesli asistan özelliği de bu EMUI sürümü ile birlikte gelecek. “Hey Celia” sesli komutu veya güç tuşuna basılarak çalışacak olan Celia‘nın tam potansiyelini henüz bilmiyoruz. Lansmandaki sunuma göre Celia, nesneleri tanımlama, yiyeceklerin kalori değerlerinin ölçülmesi ve yüzyüze – sesli çeviri gibi birçok özelliği barındıracak. Celia öncelikle Batı pazarlarında kullanıma sunulacak.
Şirket, bu yeni EMUI sürümünü 30’dan fazla akıllı telefon modeline getirecek. Listede ilk sırada Huawei Mate 30 ve P30 serileri ile birlikte Mate X bulunacak.