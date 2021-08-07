Otomotiv
Alfa Romeo Tonale, kamuflajlı olarak sokaklarda görüntülendi!
İtalya’da test edilen iki farklı Alfa Romeo Tonale prototipi, casus kameralara yakalandı. Aracın kamuflajlı olmasından mütevellit, iç ve dış ayrıntıları oldukça iyi bir biçimde saklanmış. Fakat seri üretim versiyonunda kullanılacak ön farlar, kendini oldukça belli ediyor. Açıkça söylemek gerekirse sadece Tonale’nin farları bile onu beklerken gün saymanıza sebep olabilir.
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Casus fotoğraflara baktığımızda araçların genel hatları ve oranları, 2019‘da tanıtılan konsept model ile örtüştüğünü görüyoruz. Tabi ki seri üretim versiyonunda Tonale’nin, konseptten farklı olan detayları olacaktır. Malum, bazı tasarımlar/detaylar seri üretim kısmına gelindiğinde maliyetleri oldukça attırabiliyor.
Araçların ön farları, konseptteki halinden daha büyük bir yapıda gibi görünüyor. Gündüz LED’leri ve sinyallerin grafikleri tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka farlar için herhangi bir ipucu göremesek de konseptteki gibi ortadaki marka logosunda birleşen LED farların kullanılması bekleniyor.
Prototiplere baktığımızda birinin jantlarının diğerinden daha büyük olduğu dikkat çekiyor. Muhtemelen bu iki araç arasındaki farklılık, donanım paketlerinden kaynaklı. Tonale’nin kabinine dair bir fotoğraf bulunsa da içerinin de kamuflajlı olması detayları gizliyor. Fakat araçta, dijital gösterge paneli ve temel menülere ve özelliklere kolay geçiş için üzerinde fiziksel düğmelere sahip dokunmatik bilgi-eğlence ekranının bulunması bekleniyor.
Aslında Tonale ile daha erken tanışacaktık
Alfa Romeo‘nun yeni CEO‘su Jean-Philippe Imparato, Tonale’de kullanılması planlanan plug-in hibrit sistemin performansını pek beğenmemişti. 2021 yılının başlarında gerçekleşen bu olaydan dolayı Alfa Romeo mühendisleri, Tonale’nin güç aktarma sistemini iyileştirme çalışmalarına başladı. Böylece araç, normalde planlanan sürecinin biraz gerisinde kaldı. Fakat endişelenmeye gerek yok, yine de belirtilen 2022 yılına kadar yetişeceği belirtildi.
Bu arada Tonale, Jeep Compass ile mimari kardeşi olacak. Muhtemelen de onunla aynı motoru paylaşacak. Yani 180 beygir gücündeki 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve 60 beygirlik elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit bir üniteyi, Tonale üzerinde görmemiz olası. Bu motorun dört tekerlekten çekişle satıldığını da belirtelim. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan bu ünitenin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi 2 litre. Tamamen elektrikli modda ise 50 km civarında bir menzil sunuyor.
Alfa Romeo Tonale ne zaman geliyor?
2022 yılının yaz aylarında tanıtılması beklenen C-SUV, plug-in hibrit olarak piyasaya giriş yapacak. İtalyan üreticinin elektrikli ilk modeli olmasıyla da oldukça önemli bir konumda bulunacak. Markanın ünlü dinamiklerinin Tonale’de de bulunacağı ve yol tutuş konusunda oldukça iddialı olacağı söyleniyor. Araç, Audi Q3, BMW X1, MINI Countryman gibi modellerle rekabet edecek.
Kaynak: Carscoops, S. Baldauf/SB-Medien
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Haber
Volkswagen ID.5 GTX modelinin ilk görsellerini paylaştı!
Volkswagen, ilk elektrikli coupe SUV modeli olan Volkswagen ID.5 GTX‘in ilk görsellerini paylaştı. İşte karşınızda Volkswagen ID.5 GTX!
Volkswagen için yeni bir soluk niteliğinde olan Volkswagen ID.5 GTX‘e ait görüntüler bugün paylaşıldı. Yakın bir tarihte tanıtılması beklenilen ve Volkswagen‘in ilk elektrikli coupe SUV modeli olan ID.5 GTX bugün kendisini tüm otomobil pazarına gösterdi.
2020 yılında hatchback kasa tasarımına sahip ID.3 modelini piyasaya süren Volkswagen, ardından ID.4 adlı SUV modeli ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi yeni bir SUV modelini daha pazara sürmeyi planlayan Volkswagen, bu sefer biraz daha farklı bir tasarıma yöneliyor ve coupe-SUV kasa tipindeki aracını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte karşınızda Volkswagen’in ilk elektrikli coupe-SUV modeli Volkswagen ID.5 GTX!
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Volkswagen’den tam elektrikli coupe-SUV!
Son yıllarda çevre kirliliğiniz azaltmak gibi birçok nedenden dolayı elektrikli otomobil konseptine geçen otomobil üreticileri, artık bu alanda da birbirleri ile yarışıyor. Hibrit otomobiller ile elektrikli döneme geçiş yapan firmalar, artık her kasa tipinde tamamen elektrikli modeller üretiyorlar. Bu firmalardan birisi de Volkswagen.
Daha önce ID.3 ve ID.4 modelleri ile karşımıza çıkan Volkswagen, bu sefer çok yakışıklı bir SUV ile geliyor. Volkswagen ID.5 GTX ismini alan aracın ilk olarak tasarımına bakacak olursak ön tarafta kavisli ve oldukça şık görünen bir tasarım kullanıldığını söyleyebiliriz. Farların ledlerinin panjur ile birleşmesi araca çok farklı bir hava katarken, tampondaki hava girişlerinin biraz daha köşeli bir tasarıma sahip olması aracı ön taraftan gerçekten çok güçlü göstermiş.
Aracın arka tarafına geçtiğimizde kamuflajdan fazla belli olmasa da bagaj üstünde bir rüzgarlık görüyoruz. Yine bu rüzgarlığın köşeli tasarımını tamamlayan arka tampon çizgileri araca gerçekten çok sportif bir hava katmış. Yine fark ettiğiniz gibi arka tarafta da LED stoplar kullanan Volkswagen, logosunun altına “GTX” yazısını eklemeyi ihmal etmemiş.
Son olarak araca yandan baktığımızda ise kocaman davlumbazların içine yerleştirilmiş kocaman jantlar gözümüze çarpıyor. Tasarım çizgileri ile elektrikli otomobil konseptini yansıtan bu jantlar, boyutu ve şekli itibarı ile gerçekten çok sportif duruyor. Ayrıca aracın arkasına doğru yükselen omuz çizgisi aracın arka tarafını epey havalı gösteriyor.
Motor tarafına bakacak olursak aslında ID.4’ün coupe versiyonu diyebileceğimiz bir araç olan ID.5 GTX, Volkswagen tarafından gelen açıklamaya göre iki adet motora sahip olacak. Ayrıca dört tekerden çekiş (AWD) sistemi ile donatılan ID.5 GTX, sadece bu detaylarla bile güçlü bir araç olacağını hissettiriyor. Zaten ID.5 GTX hakkında başka bir bilgi de bulunmuyor.
Ancak söylenilenlere göre ID.5 GTX modelinin ID.4 GTX ile aynı güce sahip olacağı söyleniliyor. Bu durumda ID.5 GTX‘in yaklaşık 295HP gibi bir beygir gücü üreteceğini söyleyebiliriz. Ayrıca 77kWh pil ile gelmesi beklenilen Volkswagen ID.5 GTX, yaklaşık 500 km gibi bir menzil sunacak.
Genel olarak baktığımızda Volkswagen ID.5 GTX gerçekten çok yakışıklı ve sportif gözüküyor. 7-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Münih Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacak olan Volkswagen ID.5 GTX, bakalım daha ne gibi özellikler ile geliyor.
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Otomotiv
Fiat Punto’nun varisi 2023 yılında geliyor!
PSA ve FCA‘nın birleşmesiyle kurulan Stellantis, resmi bir sunum esnasında Fiat’ın tamamen yeni bir B segmenti model çıkaracağını duyurdu. Söz konusu aracın, Stellantis bünyesindeki markalarla ortak bir mimari kullanacağı da belirtildi. Punto’nun üretiminin bitmesiyle Fiat’ın uzun zaman boş kalan süper mini koltuğu, 2023 yılında yeni sahibine kavuşacak. Böylelikle Fiat’ın iddialı olduğu bir segment olan B segmentinde rekabet rüzgarları daha bir başka esecek.
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Fiat’ın kullanacağı ortak mimarinin Peugeot 208 ve 2008, Opel Mokka ve Corsa gibi modellerde kullanılan CMP mimarisi olması bekleniyor. Tabi Stellantis 2022’de, CMP’nin ikinci nesli olan eCMP mimarisini tanıtacak. Bu mimarinin de hem elektrikli hem de içten yanmalı motorları taşıyan araçlarda kullanılabilir şekilde, çok yönlü bir yapıda olması bekleniyor.
Stellantis’in 2021-2023 yılları arasındaki tamamen elektrikli ve plug-in hibrit modeller hakkındaki sızıntılara göre Punto’nun varisinin, hafif hibrit veya tam hibrit şekilde gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 2023 yılında tanıtılması beklenen bu modelin, bir yıl sonra tamamen elektrikli bir versiyonunun da geleceği söyleniyor. Ayrıca Stellantis çatısındaki diğer bir İtalyan olan Lancia, 2024 yılında Ypsilon’un varisi olan bir model tanıtacak. Bu araç da Punto’nun varisi gibi hibrit ve tamamen elektrikli hallerde gelecek.
Fiat, A ve B segmentlerinde eli oldukça güçlü bir marka. Panda ve 500 modelleri sırasıyla 2011 ve 2007 yıllarında piyasaya çıkmalarına rağmen halen daha Avrupa’nın en çok satanları arasındalar. Fakat 2018‘de üretime veda eden Punto’nun yokluğu, fark edilir derecede hissediliyor. Şahsi görüşüm, hem küçük aileler hem de gençlerin oldukça rağbet gösterdiği Punto, Fiat için oldukça önemli bir modeldi. O segmente tekrar geri dönmesi, İtalyan üretici için işleri farklı bir boyuta taşıyabilir.
Fiat Punto’nun geçmişine ufak bir yolculuk
Giorgetto Giugiaro’nun elinden çıkan bir tasarıma sahip ilk nesil Punto, 1993 yılında Uno‘nun yerini aldı. 3.4 milyondan fazla satan bu model iki kapılı cabrio, üç kapılı ve beş kapılı hatchback gövdeleriyle satılmıştı.
İkinci nesil Punto, biraz daha kesin bir tasarım çizgisiyle 1999‘da karşımıza çıktı. Zaman içinde hafif bir makyaj da geçirerek 2004 yılına kadar satışta kaldı. Bu nesil ise 2.96 milyon adetlik satış sayısına ulaşmıştı. Herkesin hayallerini süsleyen versiyonlar ise üç kapılı hatchback gövdede sunulan Sporting ve HGT adlarına sahip performans modelleriydi.
Punto’nun en son nesli ise üçüncü nesli oldu. Bu nesil de, ilk nesli yaratan Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı. Fakat bu kez daha yuvarlak hatlı ve daha olgun bir tasarım anlayışı hakim oldu Punto’da. Aracın imza niteliğindeki, yukarıda konumlandırılan arka farları ve zamanın Maserati modellerine atıfta bulunan yuvarlak ön farları bulunuyordu. 2005–2009 yılları arasında Grande Punto olarak ömrüne başlayan üçüncü nesil, 2009–2012 arasında Punto Evo ve 2012–2018 arasında ise tekrar Punto adlarını alarak ömrünü doldurmuştu. Üçüncü nesil Punto, 2018’de üretiminin durdurulmasına kadar 2.67 milyon adet satmıştı.
Kaynak: Carscoops
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