Alfa Romeo Tonale, kamuflajlı olarak sokaklarda görüntülendi!

İtalya’da test edilen iki farklı Alfa Romeo Tonale prototipi, casus kameralara yakalandı. Aracın kamuflajlı olmasından mütevellit, iç ve dış ayrıntıları oldukça iyi bir biçimde saklanmış. Fakat seri üretim versiyonunda kullanılacak ön farlar, kendini oldukça belli ediyor. Açıkça söylemek gerekirse sadece Tonale’nin farları bile onu beklerken gün saymanıza sebep olabilir.

Gündemden diğer bir başlık: Fiat Punto’nun varisi 2023 yılında geliyor!

Casus fotoğraflara baktığımızda araçların genel hatları ve oranları, 2019‘da tanıtılan konsept model ile örtüştüğünü görüyoruz. Tabi ki seri üretim versiyonunda Tonale’nin, konseptten farklı olan detayları olacaktır. Malum, bazı tasarımlar/detaylar seri üretim kısmına gelindiğinde maliyetleri oldukça attırabiliyor.

Araçların ön farları, konseptteki halinden daha büyük bir yapıda gibi görünüyor. Gündüz LED’leri ve sinyallerin grafikleri tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka farlar için herhangi bir ipucu göremesek de konseptteki gibi ortadaki marka logosunda birleşen LED farların kullanılması bekleniyor.

Prototiplere baktığımızda birinin jantlarının diğerinden daha büyük olduğu dikkat çekiyor. Muhtemelen bu iki araç arasındaki farklılık, donanım paketlerinden kaynaklı. Tonale’nin kabinine dair bir fotoğraf bulunsa da içerinin de kamuflajlı olması detayları gizliyor. Fakat araçta, dijital gösterge paneli ve temel menülere ve özelliklere kolay geçiş için üzerinde fiziksel düğmelere sahip dokunmatik bilgi-eğlence ekranının bulunması bekleniyor.

Aslında Tonale ile daha erken tanışacaktık

Alfa Romeo‘nun yeni CEO‘su Jean-Philippe Imparato, Tonale’de kullanılması planlanan plug-in hibrit sistemin performansını pek beğenmemişti. 2021 yılının başlarında gerçekleşen bu olaydan dolayı Alfa Romeo mühendisleri, Tonale’nin güç aktarma sistemini iyileştirme çalışmalarına başladı. Böylece araç, normalde planlanan sürecinin biraz gerisinde kaldı. Fakat endişelenmeye gerek yok, yine de belirtilen 2022 yılına kadar yetişeceği belirtildi.

Bu arada Tonale, Jeep Compass ile mimari kardeşi olacak. Muhtemelen de onunla aynı motoru paylaşacak. Yani 180 beygir gücündeki 1.3 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli benzinli motor ve 60 beygirlik elektrik motorunun birleşiminden oluşan hibrit bir üniteyi, Tonale üzerinde görmemiz olası. Bu motorun dört tekerlekten çekişle satıldığını da belirtelim. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan bu ünitenin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi 2 litre. Tamamen elektrikli modda ise 50 km civarında bir menzil sunuyor.

Alfa Romeo Tonale ne zaman geliyor?

2022 yılının yaz aylarında tanıtılması beklenen C-SUV, plug-in hibrit olarak piyasaya giriş yapacak. İtalyan üreticinin elektrikli ilk modeli olmasıyla da oldukça önemli bir konumda bulunacak. Markanın ünlü dinamiklerinin Tonale’de de bulunacağı ve yol tutuş konusunda oldukça iddialı olacağı söyleniyor. Araç, Audi Q3, BMW X1, MINI Countryman gibi modellerle rekabet edecek.

Kaynak: Carscoops, S. Baldauf/SB-Medien