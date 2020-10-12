Apple, iPhone 12 serisi için 5G’yi seçti!

Apple’ın, iPhone 12 serisi için 5G ve 120 Hz ekran arasında seçim yapması gerektiği belirtiliyordu. Apple tercihini 5G’den yana kullanmış olabilir.

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Apple neden 5G’yi seçti?

iPhone 12 serisinin 120 Hz ekranlara sahip olup olmayacağına dair çelişkili raporlar duymuştuk. Son sızıntılara göre fikir birliği “hayır” olarak görünmekte ve iki farklı kaynak tarafından belirtilen sebepte bunun basitçe pil tüketimi tasarrufu için olduğu söylenmektedir.

Sızıntı kaynağı Jon Prosser’e göre, Apple önündeki iki seçenekten birini seçme durumuyla karşı karşıya kaldı. Bu iki seçenek, ya yeni iPhone 12’lere 5G desteği sağlayamaktı (4G’den daha fazla güç tüketir) ya da 120 Hz (60 Hz’den daha fazla güç kullanır) ekran yenileme hızına sahip bir ekran eklemekti. Her ikisini de eklemek pil ömrünü çok kısaltırdı bu yüzden her ikisi aynı anda gerçekleşemezdi.

Cupertino’daki ekip, pazarlaması daha kolay olduğu için 5G’yi seçti. Çünkü 120 Hz ekran yenileme hızlarının avantajlarını insanlara anlatmaya çalışmak yerine hızlı internet bağlantısı reklamı yapmak daha anlaşılabilirdi. Bu aynı zamanda tüketicileri daha fazla etkileyecekti.

5G modemler ve OLED ekranlar daha az güç tüketimi sağlamak için geliştirilmeye açık parçalar. Bu yüzden 2021 yılında piyasaya sürülecek iPhone’larda hem 5G hem de 120 Hz ekran görme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bu yıl için 120 Hz ekran görmek pek olası gözükmüyor.