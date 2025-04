Mafia: The Old Country hakkında henüz resmi açıklama yapılmadan önce 2K tarafından yanlışlıkla paylaşılan bir bilgi, Mafia: The Old Country çıkış tarihi ile ilgili merakları giderdi. Peki, Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak?

Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak? İşte fragmanı!

Mafia: The Old Country ne zaman çıkacak sorusu aylardır yanıt bekliyordu. Steam üzerinden kısa süreliğine paylaşılan bir gönderide, oyunun 8 Ağustos 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında çıkacağı ifade edildi.

Paylaşım kısa sürede kaldırıldı ancak ekran görüntüleri çoktan yayılmıştı. Bu bilgi, 2K’in PAX East 2025 etkinliğinde resmi olarak duyuracağı tahmin edilen içeriklerin başında geliyor. Oyunun fragmanına dair ilk beklentiler de bu etkinliğe odaklanmış durumda.

Mafia: The Old Country fragmanı

Oyunun en dikkat çekici yönü, seriyi İtalya’ya taşıması. Mafia: The Old Country, açık dünya oynanıştan uzaklaşıp lineer bir anlatımı tercih ediyor. Bu da nostaljik hikaye sevenler için oldukça sevindirici bir detay. Üstelik üçüncü oyunun aksine daha sinematik bir deneyim sunması bekleniyor.

