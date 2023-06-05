Apple, bugün heyecanla beklenen Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı (Apple Worldwide Developers Conference – WWDC) etkinliğini ABD’de gerçekleştirdi. Etkinlikte, şirketin akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı saatler için hazırladığı yeni yazılım sürümleri tanıtıldı.

Bu sürümler arasında, giderek bilgisayarlarla arasındaki farkı kapatıp birçok alanda öne çıkan iPad’ler için geliştirilen yeni işletim sistemi iPadOS 17 de büyük ilgi gördü. İşte iPadOS 17’nin sunduğu yenilikler ve bu işletim sistemini destekleyen iPad modelleri…

Apple bugün WWDC’de iPadOS 17’yi duyurdu ve iPad’lere, iPhone’larla daha fazla eşitlik sağlayan widget ve Kilit Ekranı güncellemeleri de dahil olmak üzere birçok yeni özellik getirdi.

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iPad’ler ilk kez özelleştirilmiş Kilit Ekranlarını destekleyecek ve Ana Ekran widget’ları etkileşimli olacak. Ayrıca artık Canlı Etkinlikler desteği ve daha büyük iPad ekranı için yeni bir Sağlık uygulaması da var.

Yeni başlayanlar için, widget’lar artık etkileşimli, yani onları güncelleyebilir ve doğrudan uygulamaya atlamak zorunda kalmadan işlem yapabilirsiniz. Müzik widget’ı aracılığıyla müzik çalmaya başlayabilir, hatırlatıcıları kontrol edebilir, akıllı ev özelliklerini güncelleyebilirsiniz.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde iPadOS 17, Apple’ın geçen yıl iOS 16 ile iPhone’a uyguladığı kilit ekranı yeniden tasarımına da sahip. Bu sayede ana ekrana widget’lar ekleyebiliyor, belirli duvar kağıtlarına farklı odak modları atayabiliyor, saatin ve metnin yazı tiplerini değiştirebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ayrıca iPad’i uyandırdığınızda duvar kağıdınızı canlandıran oldukça havalı bir Canlı Fotoğraf özelliği de var.

Apple ayrıca Sağlık uygulamasını da ilk kez iPad’e getiriyor. Doğal olarak, telefonunuzdaki ve Apple Watch’unuzdaki Sağlık uygulamasından veri senkronize ediyor, ancak diğer donanımlara sahip değilseniz bağımsız olarak da kullanabileceğiniz görülüyor.

Notlar uygulamasına PDF desteği geliyor, bu kulağa şimdiye kadarki en heyecan verici şey gibi gelmeyebilir. Ancak Notes oldukça güçlü bir uygulama ve açıklama eklemek için PDF’leri barındırması oldukça faydalı olabilir. Hatta iki kişinin aynı anda paylaşılan bir PDF üzerinde çalışmasına olanak tanıyan canlı bir işbirliği özelliği bile var ve her ikiniz de çalışırken değişiklikler yansıtılıyor.

Sahne Yöneticisi de bazı iyileştirmeler alıyor ve pencereleri yerleştirmek için size daha fazla esneklik sağlıyor. Bu özellik iPadOS 16’nın önemli bir parçasıydı ve Apple’ın yıl boyunca insanların bazı taleplerine yanıt verdiğini görmek güzel.

Doğal olarak, iOS 17’ye gelen güncellemelerin birçoğu burada da olacak. Bunların arasında gelişmiş Mesajlar deneyimi, özelleştirilebilir kişi posterleri ve yepyeni Journal uygulaması yer alıyor.

İçindekiler iPadOS 17 alacak iPad modelleri

iPadOS 17 alacak iPad modelleri

iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)

iPad Pro 11 inç (4. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)

iPad Pro 11 inç (3. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)

iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad (10. nesil)

iPad (9. nesil)

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad mini (6. nesil)

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)