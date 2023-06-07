macOS Sonoma, Apple Silicon Mac’lerde oyun performansını iyileştirdiği iddia edilen Oyun Modu da dahil olmak üzere yeni özellikler sunuyor. Ancak, Apple’ın Mac’i bir oyun platformuna dönüştürmek için başka bir girişimi var ve bu, geliştiricilerin Windows oyunlarını kolayca macOS’a taşımasına olanak tanıyan yeni bir Game Porting Tool’un tanıtımı. Oyun Modu ve Oyun Taşıma Aracının nasıl çalıştığını bu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

Windows oyunlarını macOS’ta çalıştırmak tamamen yeni değil. Windows yazılımını Mac bilgisayarlarda çalıştırmayı etkinleştirmek için Microsoft’un işletim sisteminden API’leri çeviren Wine ve CrossOver gibi platformlar var. Apple, macOS Sonoma ile benzer çözümleri doğrudan sisteme uygulayarak geliştiricilerin PC oyunlarını Mac’e taşımasını daha da kolaylaştırıyor.

Apple, geliştiricilerin oyunlarını Mac’te minimum çabayla veya hiç çaba harcamadan çalıştırmalarına yardımcı olan yeni bir Oyun Taşıma Aracı yayınladı. İlginç bir şekilde, Apple’ın Oyun Taşıma Aracı, Windows yazılımını macOS ve Linux gibi Unix ortamlarına çeviren popüler bir açık kaynak platformu olan Wine’a dayanmaktadır.

Ancak Apple, bu oyunları macOS’ta çalıştırmaktan daha fazlasını yapıyor. Şirket tarafından duyurulduğu üzere Game Porting Tool, DirectX 12’yi Metal 3’e de dönüştürebilir. Bilmeyenler için DirectX, Windows ve Xbox konsollarında bulunan ve Apple’ın Metal API’sine benzer şekilde grafik işleme ve oyun ses işlemeyi yöneten bir API’dir.

Bazı oyunlar herhangi bir kod değişikliği olmadan iyi çalışabilir. Apple, oyunun yerel macOS sürümünün daha da iyi çalıştığını, aynı donanımdaki kare hızının neredeyse iki katı olduğunu belirterek The Medium’u örnek olarak gösterdi. Bu nedenle Apple, geliştiricileri Windows oyunlarının çevrilmiş sürümlerini çalıştırmaktan daha fazlasını yapmaya teşvik ediyor.

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Geliştiriciler, macOS’ta bir Windows oyununu test etmek için Game Porting Tool’u kullandıktan sonra, DirectX grafiklerini Metal’e dönüştürmek için yeni araçlar kullanabilirler. Sonuç olarak, oyun çok daha iyi performansla yerel olarak çalışabilir. macOS Sonoma SDK, geliştiricilerin oyun denetleyicileri, Uzamsal Ses ve HDR video desteği gibi diğer yerel sistem özelliklerinden yararlanmasına da yardımcı oluyor.

Game Porting Tool’a ek olarak geliştiriciler, macOS Sonoma’daki yerleşik Oyun Modundan yararlanabilir. Apple’a göre, Oyun Modu etkinken “sistem, ön plandaki oyun için oyun deneyimine öncelik verir.”

AirPods için Bluetooth gecikmesi önemli ölçüde azalır, Bluetooth örnekleme hızı PlayStation ve Xbox denetleyicileri için iki katına çıkar ve oyun daha yüksek GPU ve CPU önceliği alarak daha kararlı ve tutarlı kare hızları sağlar. Tüm bunlar, mevcut ve gelecekteki oyunlar da dahil olmak üzere herhangi bir Mac oyunu için otomatik olarak gerçekleşir.

Mac hiçbir zaman bir oyun platformu olarak bilinmedi, ancak Apple bunu değiştirmeyi hedefliyor. Apple Silicon yongaları ile Mac’ler artık her zamankinden daha fazla güce sahip. Apple, geliştiricilere oyunlarını macOS’a getirmeye değer olduğunu göstermeye çalışıyor. Tabii ki bu, platforma önemli bir değer katacak ve tüm Mac oyuncularına fayda sağlayacak.