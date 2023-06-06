Cupertinolu teknoloji devi Apple, WWDC 23 etkinliğinde göstermiş olduğu Game Porting Toolkit aracı ile büyük beğeni topladı. Windows PC’ler için çıkan oyunları geliştiricilerin kolayca macOS için portlamasını sağlayacak olan Apple, oyun değiştirici bir konumda kendini bulacak gibi görünüyor.

Kojima Productions’ın kurucusu ve Metal Gear’ın yaratıcısı Hideo Kojima, Apple’ın WWDC açılış konuşmasında sürpriz bir görünüm sergiledi ve Death Stranding: Director’s Cut’ın bu yılın ilerleyen saatlerinde Mac bilgisayarlara gideceğini doğruladı. 1994’te ilk Mac’ini satın aldığından beri kendini yetiştirmiş bir “die-hard Apple hayranı” olan Kojima, Death Stranding’i MacOS’a getirmenin Kojima Productions’ın Apple platformlarındaki çalışmaları için “sadece başlangıç” olduğunu söylüyor.

Kojima,” ekibimin en iyi çalışmalarının Mac’te hayata geçirdiğini görmek benim bir hayalimdi. Şimdi Mac’te oyun oynamak için yeni bir döneme giriyoruz. Umarım her yerdeki oyun yaratıcıları heyecan verici ve devrim niteliğinde yeni deneyimler geliştirmek için bu güçten yararlanırlar. Bu sadece başlangıç ve gelecekteki başlıklarımızı Apple platformlarına getirmek için aktif olarak çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Kojima Productions’ın boru hattındaki diğer tek onaylanmış proje, şimdiye kadar PlayStation 5 için onaylanan Death Stranding 2’dir. Orijinal Death Stranding, PlayStation 4, PS5 ve Windows PC için piyasaya sürüldü.

Kojima’nın duyurusu, Apple’ın MacOS için iki yeni özelliği tanıtmasından kısa bir süre sonra geldi: Oyunların oyun sırasında CPU ve GPU’da en yüksek önceliğe sahip olmasını sağlayan Oyun Modu ve Apple’ın geliştiricilerin Mac’te çalışan bir oyun çalıştırmasını kolaylaştırdığını söylediği Metal için Game Porting Toolkit.

Apple, yıllar içinde Mac’te oyun oynamak için destek verirken, birçok geliştirici PC oyunlarını Apple donanımı için piyasaya sürmedi. Ancak son yıllarda Apple, Capcom gibi şirketleri Resident Evil Village gibi kayan yazı sürümlerini Mac’e getirmeye ikna etti. Daha geçen hafta Hello Games, Mac için No Man’s Sky’ın yeni bir bağlantı noktasını duyurdu ve sevilen kedi macerası Stray de bir Mac sürümü için onaylandı.