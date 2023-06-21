Apple bu hafta, cihazın video özelliklerini öne çıkaran yeni bir iPhone 14 Pro reklamı paylaştı. İstanbul’un tarihi sokaklarında tamamen iPhone ile çekilen aksiyon dolu “Büyük Kaçış” videosu şimdilik sadece Türkiye’de yayınlanıyor. İşte Apple’ın en pahalı iPhone’un satıldığı ülkemizde çektiği reklam filmi!

Son iPhone Reklamı Türkiye’de Çekildi!

Şirket yeni reklamı “İstanbul’un Kapalıçarşı’sının tarihi sokaklarında geçen aksiyon dolu bir kovalamaca hikayesi” olarak tanımlıyor. İki dakikalık video, cihazın sunduğu tüm özellikler kullanılarak bir iPhone 14 Pro ile “baştan sona” çekildi. Bu özellikler arasında yakın çekimler için Makro kamera, arka planı bulanıklaştırmak için Sinematik Mod ve daha iyi sabitleme için Aksiyon Modu yer alıyor.

Tüm bu özellikleri uygulamalı olarak göstermek için, videoda iki kaykaycının polisten kaçarken ekstrem hareketler yapmaları ve iPhone 14 Pro ile kendilerini filme almaları yer alıyor. Aksiyon dolu bir reklam olan “Büyük Kaçış”, yurtdışında da büyuk ilgi görmüş durumda.

“Büyük Kaçış “ın oyuncu kadrosu tamamen Türklerden oluşuyor. Yönetmenliğini Sinan Sevinç’in üstlendiği klipte Bartu Küçükçağlayan, Dougie George ve Melis Sakaoğlu rol alıyor. Golden Day’in “The Great Escape” adlı şarkısı ise Apple Music’te yer alıyor.

Ancak videoda bir şey dikkat çekiyor, vidoenun altyazılarında “Ek donanım ve yazılım kullanılmıştır” ifadeleri yer alıyor. Bu da filmde iPhone 14 Pro dışında bir cihazın yani profesyonel bir kameranın kullanılmış olabileceğini gösteriyor. Yine de bunu bilmek imkansız.

Apple’ın bu reklamı Türkiye dışında başka ülkelere de uyarlayıp uyarlamayacağı henüz belli değil. Şirket geçmişte belirli bir bölgeye özel reklamlar hazırlamıştı.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Serisi Renkleriyle Çok Konuşulacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iPhone 14 Pro ile çekilen reklam filmini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!