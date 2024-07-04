Mac oyunları nihayet iPhone ve iPad‘e geliyor. Apple, geçtiğimiz yıl Windows oyunlarını macOS platformuna taşımayı kolaylaştırmak amacıyla Oyun Taşıma Araç Seti’ni (Game Porting Toolkit) tanıttı. Bu araç sayesinde, bazı AAA oyunlarının Mac’e geldiğini gördük. Şimdi ise, bu oyunları iOS platformlarına taşımak daha da kolay hale geliyor. Game Porting Toolkit 2.0, artık yalnızca Mac’te değil, iPhone ve iPad’de de çalışıyor.

Mac Oyunları Game Porting Toolkit 2.0 ile iPhone ve iPad’e Geliyor!

Apple’ın Game Porting Toolkit aracı, Windows oyunlarını macOS’ta yerel olarak çalışacak şekilde düzenleyebiliyor. Geliştiriciler, oyunlarını Mac’e taşımaya değip değmeyeceğini değerlendirmek için bu aracı kullanabilir ve ardından oyunun macOS sürümü için optimizasyonlar üzerinde çalışabilirler. Artık bu araçla beraber Mac oyunları da iPhone ve iPad için port’lanabilecek.

Bu yeni araç, ayrıca oyun kumandaları, Spatial Audio ve HDR video desteği gibi yerleşik sistem özelliklerinden yararlanmayı da kolaylaştırıyor. macOS Sequoia ile birlikte sunulan Game Porting Toolkit 2.0, daha iyi grafik performansı ve daha fazla yazılım uyumluluğu ile geliyor. Ayrıca ışın izleme ve AVX2 komut seti desteği de yeni sürümde mevcut.

En büyük yenilik ise, bu aracın artık iOS 18 ile de uyumlu olması. WWDC 2024 etkinliğinde Apple, geliştiricilerin bir Windows oyununu macOS’a, ardından da iPhone ve iPad’e taşımak için Game Porting Toolkit’i nasıl kullanabileceklerini gösterdi. Yani Apple sahnede resmen Mac oyunlarını iOS’a getirmeyi canlı canlı gösterdi.

Geliştiriciler, oyunlarını macOS için optimize ettikten sonra, oyunları kolayca iOS’a taşıyabiliyor. Bu işlemin bu denli kolay olmasının arkasındaki nedenii Game Porting Toolkit aracının oyun kontrolörleri, ses ve grafik desteği gibi özellikleri her iki işletim sistemine de kolayca entegre etme yeteneği. Örneğin, oyun kumandaları için uygulanan titreşimler, aynı API kullanılarak iPhone’un Haptic Engine’i ile kopyalanabiliyor.

Bu gelişme, Mac oyunları ve diğer Apple platformları için büyük bir adım. Oyun geliştiricileri, artık oyunlarını çok az çabayla birden fazla cihaza taşıyabilecekler. Apple’ın Game Porting Toolkit 2 aracı, geliştiriciler için beta olarak kullanıma sunuldu. Bu sayede iPhone AAA oyunların sayısı artabilir.

Ancak kısa süre önce sizlerle paylaştığımız bir raporda, iPhone AAA oyunların pek ilgi çekmediğini ve kullanıcıların hyper-casual adı verilen oyunları daha çok tercih ettiğini aktarmıştık. Bu nedenle Apple’ın yeni aracı pek kullanılmayacak gibi duruyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone X destek almayacak, Apple emekli etti!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mac oyunları Windows’a kıyasla optimizasyon konusunda nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!