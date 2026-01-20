Samsung’un heyecanla beklenen yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy A57‘nin ilk detayları gün yüzüne çıktı. Teknoloji dünyasının gözü amiral gemisi S26 serisinde olsa da, şirket orta segmentte de iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Peki, sızan bilgilere göre Galaxy A57 hangi özelliklerle gelecek?

Galaxy A57 Özellikleri ve Tasarım Detayları Ortaya Çıktı

Çin Telekomünikasyon Ekipmanları Sertifikasyon Merkezi (TENAA) kayıtlarına göre Galaxy A57, SM-A5760 model numarasıyla listelendi. Yeni Samsung A57 modeli, önceki nesil Galaxy A56‘ya kıyasla daha zarif bir tasarıma sahip olacak. Sızan bilgilere göre, cihazın boyutları 161.5 x 76.8 x 6.9 mm olarak belirtiliyor.

Bu ölçüler, bir önceki model olan Galaxy A56’dan (162.2 x 77.5 x 7.4 mm) hem daha kısa hem de daha dar olmasını sağlıyor. En dikkat çekici fark ise cihazın belirgin şekilde daha ince bir yapı sunması. Bu incelik, tasarımın genel estetiğine olumlu katkı sağlıyor.

Ağırlıkta da önemli bir iyileşme göze çarpıyor. Yeni Galaxy A57, 182 gramlık ağırlığıyla selefi olan 198 gramlık modelden önemli ölçüde hafiflemiş durumda. Bu incelik ve hafiflik, akıllı telefonun günlük kullanımda kullanıcılara daha rahat ve konforlu bir deneyim sunmasına olanak tanıyacak bir detay olarak öne çıkıyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda, Samsung A57 gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alıyor. Bu sekiz çekirdekli yonga seti, 2.9 GHz, 2.6 GHz ve 1.95 GHz hızlarında çalışan üç çekirdek kümesine sahip. Bu yapılandırma, cihazın çoklu görevlerde ve yoğun uygulamalarda yüksek performans sergileyeceğini gösteriyor.

Grafik performansı ise, daha yüksek verimlilik sunan AMD RDNA mimarili Xclipse 550 GPU tarafından sağlanıyor. Akıllı telefonun 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama varyantlarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu seçenekler, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek.

Kamera ve Bataryada Önemli Bir Değişiklik Görülmüyor

TENAA listesindeki bilgilere göre, Galaxy A57‘nin kamera donanımında selefine kıyasla büyük bir yenilik beklenmiyor. Cihazın arka tarafında 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro kamera içeren üçlü bir kamera sistemi bulunacak. Bu konfigürasyon, çeşitli çekim senaryolarında yeterli performans sunuyor.

Ön yüzeyde ise 12 MP’lik bir özçekim kamerası yer alıyor. Bu kamera özellikleri, Galaxy A56 ile benzer nitelikler taşıyor. Cihaz enerjisini 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan alırken, 45W hızlı şarj teknolojisiyle de desteklenecek. Bu, uzun süreli kullanım ve hızlı dolum imkanı sunacak.

Diğer beklenen Galaxy A57 özellikleri arasında ekran içi parmak izi okuyucu, 5G bağlantı desteği, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Bu bağlantı seçenekleri, modern akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte.

