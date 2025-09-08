Apple’ın en çok konuşulan ürünlerinden AirPods Pro için yeni iddialar teknoloji dünyasını heyecanlandırdı. Peki AirPods Pro ne zaman güncellenecek? 2026’da satışa çıkacağı söylenen kameralı AirPods gerçekten hayatımıza girecek mi? Türkiye’de kullanıcıları neler bekliyor?

Kameralı AirPods Pro çıkış tarihi belli oldu!

AirPods Pro ile ilgili en dikkat çekici söylenti, Apple’ın üzerinde çalıştığı kameralı AirPods modeli oldu. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu özel kulaklıkta IR kamera bulunacak ve 2026 yılında piyasaya sürülecek. Böylece AirPods Pro, yalnızca ses değil görsel odaklı deneyimlerle de kullanıcıların karşısına çıkabilir. Türkiye’de bu teknoloji, özellikle oyun ve artırılmış gerçeklik uygulamalarında fark yaratabilir.

Apple, son güncellemeyi 2022’de yapmıştı. Ardından 2023’te USB-C destekli yeni bir versiyon geldi. Geçtiğimiz yıl ise AirPods 4 ve AirPods 4 Active Noise Canceling modelleri tanıtıldı. Bu gelişmelerle birlikte gözler yeniden Pro serisine çevrildi. Söylentilere göre Pro 3, Apple’ın iPhone 17 lansmanında tanıtılabilir.

Kulislerde dolaşan bilgiler, AirPods Pro için kalp atış hızı ölçümü gibi sağlık odaklı yeniliklerin de gündeme gelebileceğini gösteriyor. Apple’ın Beats Powerbeats Pro 2’de sunduğu benzer özellikler, Pro serisine taşınırsa Türkiye’de sporcular ve sağlık takibi yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca yeni tasarım iddiaları, kulaklığın daha ergonomik hale geleceğini işaret ediyor.

Türkiye özelinde düşünüldüğünde, fiyatların döviz kurları nedeniyle yüksek olacağı aşikâr. Ancak Apple’ın alüminyum ve diğer malzemelerde yaptığı maliyet odaklı değişiklikler, belki fiyatları bir nebze dengeleyebilir. Yine de kameralı AirPods gibi yenilikçi bir modelin ülkemizde büyük ilgi göreceği kesin.

AirPods Pro yalnızca küçük bir kulaklık güncellemesi değil, Apple’ın giyilebilir teknolojilerdeki vizyonunu da yeniden tanımlayacak. Kameradan sağlık ölçümüne kadar birçok özellik, bu seriyi bir kulaklıktan daha fazlası haline getirebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pro serisinin kameralı hale gelmesi sizce kullanıcı deneyimini nasıl etkiler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!