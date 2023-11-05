Max Tech adlı YouTube kanalının ortak sunucusu Vadim Yuryev tarafından bugün tespit edilen bir Geekbench 6 performans testi sonucu, Apple‘ın 12 çekirdekli CPU’ya sahip yeni M3 Pro çipi ile 12 çekirdekli CPU’ya sahip M2 Pro çipini karşılaştırıyor. Bu sonuçlara göre, Apple’ın yeni canavarı selefinden pek de ileriye gidememiş gibi görünüyor.

İçindekiler Apple M3 Pro Çipi Performans Konusunda Sınıfta Kaldı

Apple M3 Pro Çipi Performans Konusunda Sınıfta Kaldı

Pazartesi günü yeni MacBook Pro modellerini tanıtan Apple, M3, M3 Pro ve M3 Max yongalarına sahip 14 inç ve 16 inç modellerini duyurdu. Ancak bu yeni M3 Pro yongasının, M2 Pro‘ya kıyasla yalnızca marjinal diyebileceğimiz iyileştirmeler sunduğu görünüyor.

Geekbench 6 sonuçlarına göre, M3 Pro’nun tek çekirdekli skoru 3,035 ve çok çekirdekli skoru 15,173. Eğer bu puanlar doğruysa, M3 Pro tek çekirdek performansı açısından M2 Pro’dan %14 daha hızlı, ancak çok çekirdek performansı açısından yalnızca %6 daha hızlı.

Her iki çip de 12 çekirdeğe sahip, ancak M3 Pro’da yalnızca altı yüksek performanslı çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeği bulunuyor, M2 Pro ise sekiz yüksek performanslı çekirdeğ ve dört verimlilik çekirdeği içeriyor.

M3 Pro, aynı zamanda M2 Pro’ya kıyasla %25 daha az bellek bant genişliğine ve biraz daha az GPU çekirdeğine sahip. Apple, yüksek performanslı çekirdek sayısını sınırlayarak, M3 Max ile arasındaki farkı daha da vurgulamış gibi görünüyor. Ancak sonuç olarak M3 Pro, M2 Pro’ya göre sadece marjinal bir iyileştirme sunuyor.

Yeni MacBook Pro modelleri şu anda bazı pazarlarda sipariş edilebilir durumda ve M3 ve M3 Pro konfigürasyonları 7 Kasım Salı günü yine bu pazarlardaki mağazalarda satışa sunulacak. M3 Max konfigürasyonları ise Kasım ayının ilerleyen günlerinde piyasada olacak.

Apple’ın bu nesilde kullanıcıları M3 Max‘a yönlendirmek için M3 Pro‘yla arayı biraz daha açtığını görüyoruz. Bu da üzücü bir şekilde M3 Pro’nun beklenen performansı veremediğini gösteriyor. M3 Pro’nun performansı halen oldukça iyi olsa da, beklentiler karşılanamadı diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni canavar işlemcisi neler sunacal? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!