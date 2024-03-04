Apple Türkiye yine zam haberi ile karşımıza çıktı. Apple yükselen kurlardan dolayı iPhone dahil tüm ürünlerinin fiyatların zam yaptı. Son zamlar sonrası iPhone 15 fiyatı 58.499 TL, 15 Plus fiyatı 66.999 TL, 15 Pro fiyatı 75.499 TL ve Pro Max fiyatı 89.999 TL’ye yükseldi.

1 TB 15 Pro Max modelinin fiyatı ise 107.999 TL olarak tarihe geçti. Zamanında ev alınan paraya Apple Türkiye’nin iPhone satması çok ilginç olacak gibi görünüyor.

iPhone 14 başlangıç fiyatı 51.499 TL, iPhone 14 Plus başlangıç fiyatı 58.499 TL, iPhone 13 başlangıç fiyatı 42.999 TL, iPhone SE baz model fiyatı ise 28.999 TL oldu.

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Apple Watch Series 9 başlangıç fiyatı 17.499 TL, Ultra 2 fiyatı 46.499 TL oldu. 13 inç Apple M3 yonga setli MacBook Air 47.499 TL ve 15 inç Apple M3 yonga setli MacBook Air 54.999 TL’den Türkiye’de satışa sunuldu.