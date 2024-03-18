Son gelen bilgilere göre, 13 inç veya 15 inç M3 MacBook Air kullanıcıları, bu cihazların kapak kapalıyken kullanımında ciddi performans kayıpları yaşayabilirler. Bu durum, özellikle birden fazla harici monitör bağlamak isteyen kullanıcılar için bir hayal kırıklığı olabilir.

Yakın zamanda yapılan bir stres testi, Max Tech adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirildi. Test sırasında, M3 MacBook Air’in kapak kapalıyken performansının neredeyse yarıya düştüğü ortaya çıktı. İlk başta güçlü bir performans gösteren cihaz, fansız yapısı nedeniyle ısı dağılımıyla başa çıkamayarak zamanla hızını kaybetti. Test sonuçlarına göre, cihazın puanı başlangıçta 8.083 iken, zamanla 5.916’ya kadar düştü.

Önceki testlerde M3 SoC’nin sıcaklık değerlerini paylaşan aynı kanal, Apple Silicon CPU’da endişe verici derecelere ulaşıldığını belirtti. Bu sıcaklık artışı, cihazın performansını olumsuz yönde etkiliyor gibi görünüyor. Kapak kapalıyken kullanıldığında, M3 MacBook Air’in performans kaybının nedeni olarak bu ısınma sorunu gösteriliyor.

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Kapak açıkken, klavye teknolojisinin biraz soğuk hava alması mümkün olduğundan, ısı transferi biraz daha etkili olabilir. Ancak, kapak kapalıyken bu hava akışı tamamen kesilir ve bu da cihazın daha fazla ısınmasına ve dolayısıyla daha fazla performans kaybına yol açabilir.

Bu durum, M3 MacBook Air kullanıcılarını endişelendirebilir ve birçok kişi, bu performans düşüşünün nedenini anlamak için cihazlarını yakından incelemeye başlayabilir. Muhtemelen, bu tür bir performans kaybıyla karşılaşmamak için alternatif çözümler arayacaklardır. Bazıları, daha iyi bir soğutma sistemine sahip olan M3 MacBook Pro’ya geçiş yapabilirken, diğerleri ise yalnızca tek bir harici monitörle yetinebilirler.

Ancak, bu performans sorunlarına rağmen, Apple’ın M3 MacBook Air’de bazı iyileştirmeler yaptığı da belirtilmelidir. Özellikle, 256 GB’lık model için iki NAND flash yongası kullanılması ve pilin çıkarılmasını kolaylaştırmak için hiç yapıştırıcı kullanılmaması olumlu gelişmelerdir. Ancak, kullanıcılar, gelecekteki güncellemelerle bu performans sorunlarının çözülebileceği umudunu taşıyorlar.