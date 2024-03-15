Gelen son haberlere göre, Apple‘ın Apple Vision Pro sanal/artırılmış gerçeklik kaskına 12 yeni dil seçeneği eklemeyi planladığı belirtiliyor. MacRumors’un aktardığı bilgilere göre, Apple Vision Pro şu anda sadece İngilizce (ABD) ve Emoji dil seçeneklerini sunmakta, bu da uygulamanın kullanımını Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlamaktadır. Apple’ın Vision Pro’nun erişimini diğer ülkelere genişletmek amacıyla yeni dil seçenekleri eklemesi bekleniyor. Yeni diller arasında şunlar yer alıyor:

Kantonca (Geleneksel)

Basitleştirilmiş Çince

İngilizce (Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, Birleşik Krallık)

Fransızca (Kanada, Fransa)

Almanca (Almanya)

Japonca

Korece

Bu dil genişletmeleri, Apple Vision Pro’nun Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde gelecekteki potansiyel lansmanlarına işaret etmektedir. Ayrıca, Hong Kong ve Tayvan gibi bölgelerin de göz önünde bulundurulabileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye pazarı için şimdilik maalesef ki güzel bir haber yok. Apple’ın bu ürünü ülkemize getirse bile 150.000 TL’den daha pahalı olacağını söyleyebiliriz. Apple satamayacağı ürünü maalesef ki ülkemize getirmez.

Apple, daha önce Vision Pro’nun bu yılın sonlarında daha fazla ülkeye getirilmesi planlarını açıklamıştı, ancak kesin bir tarih vermemişti. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın Haziran Dünya Geliştiriciler Konferansı öncesinde uygulamanın erişimini genişleteceğini tahmin ediyor.

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Vision Pro ilk olarak Şubat ayında ABD’de piyasaya sürülmüş ve diğer bölgelerdeki varlığıyla ilgili belirsizlikler vardı. Apple, gelişmiş dil desteğiyle küresel pazarları hedeflemeye hazır görünüyor, ancak ürünün tüm bölgelerde aynı anda sunulup sunulmayacağı konusunda net bir bilgi yok.

Apple’ın Vision Pro’da sunacağı yeni dil seçenekleri, uygulamanın erişimini genişleterek daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu hamle, Apple’ın küresel pazara olan odaklanışını ve kullanıcı deneyimini geliştirme çabalarını gösteriyor.